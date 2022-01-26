Ekrem İmamoğlu'ndan MOBESE görüntüsü tepkisi: Kimin yaptırdığını biliyorum! - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulunurken çok konuşulan 'balıkçı' meselesi hakkında gelen soruyu cevapladı. "Sayın büyükelçi 20 gün önceden randevulaştığımız üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi" diyen Ekrem İmamoğlu, geçtiği sokaktaki MOBESE görüntülerinin paylaşıldığını söylerken durumu Vali Ali Yerlikaya ile de görüştüğünü belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Büyükelçi ile yenilen yemek' hakkında soruları yanıtladı. İstanbul'da Valilik ile birlikte çalışmalara devam edildiğini belirten İmamoğlu, "MOBESE kameraları böyle bir magazinsel olayda kullanıldı. Benim bildiğim MOBESE'deki görüntüler bir kazanın tespitinde kullanılır. Bunları kimlerin yaptırdığını çok iyi biliyorum, gözümün içine bakınca onlar da anlarlar." dedi.

"O RESTORANIN 23 YILLIK MÜŞTERİSİYİM"

Bu kadar yoğun bir gündemde çalışırken, 1 saat yemeğe gitmemin gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ediyorum. Bir büyükelçiyle yenilen bir yemekten bahsediyoruz. Yaklaşık 20-25 gün önce buluşma gününü netleştirmiştik. Gideceğimiz mekan da belliydi. Bu gizli bir yemek değil. Gidip görürseniz her yeri de pencere. 23 yıldır oranın müşterisiyim.

"SAYIN BÜYÜKELÇİ BU YEMEK İÇİN ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELDİ"

Tabii ki orada yaşanan bazı hususlar beni üzmüştür. Neticede daha önce belirlenmiş bir yemekti. Sayın Büyükelçi bu yemek için Ankara'dan İstanbul'a geldi. Vakit ayırıp bu resmi buluşmayı yaptık. Eşlerimizle birlikte yemek yedik. Ülkemizi konuştuk. Bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın karla mücadele kadar büyükeçilerle kuracağı ilişki de sorumluluğudur.

Dış ilişkiler konusunda bu denli ilgi gören bir İstanbul yönetimi var. Ben bunun hakkını vermek zorundayım. Sürecin sonrasıyla ilgili tarafı beni çok ilgilendiriyor.

"VALİ YERLİKAYA İLE PAYLAŞTIM!"

Devletin imkanları kullanıldı. Benim geçtiğim sokağın MOBESE kameraları paylaşıldı. Magazinsel bir olay haline getirildi. Ben bu konudaki düşüncelerimi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile de paylaştım. Bu şehrin amiri olarak benim soru işaretlerime cevap vermek zorunda. MOBESE kameraları bir kazanın tespiti veya bir suç olayı için kullanılır.

NEDEN AKŞAMA KADAR BEKLEDİ?

Bir gazeteci ise Ekrem İmamoğlu'na dün bütün gün gündemden düşmeyen fotoğraflarıyla ilgili açıklama yapmak için neden akşama kadar beklediğini sordu.

İBB Başkanı bu soruya şu şekilde yanıt verdi: "Ben sosyal medyadan gerekli açıklamaları yaptım zaten. O anda acil kararlar vermemiz gerekiyordu. AKOM'dan gerekli takipleri yaptım ve yapıyorum."