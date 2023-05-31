Ekrem İmamoğlu'nun cezası onandı mı? Avukatından gündem yaratan iddiaya yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddia bugün kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi kaleme aldığı yazıda İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasının, İstinaf Mahkemesi tarafından onandığını öğrendiğini bu sebeple seçimin ertesi günü, "Değişmeyen tek şey değişimdir" mesajı verdiğini savunarak, İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmak için aday olacağını öne sürdü.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATINDAN İDDİAYA YANIT GECİKMEDİ

Ortaya atılan iddia büyük ses getirirken, basın yer alan haberlere yanıt ise İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'tan geldi. Gerçek Gündem'e konuşan Polat, "Konu bizim bilgimiz dahilinde. Dosya işlem sırasında. UYAP'ta da herhangi bir şey yok. Yaptığımız görüşmede de bir gelişme olmadığı söylendi" ifadelerini kullandı.

"YAZARIN AMACINI BİLİYORUZ"

İddialara ilişkin Cumhuriyet'e konuşan İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun ise şu ifadeleri kullandı; "Bugün itibarıyla İstinaf Mahkemesi'nden herhangi bir karar çıkmamıştır. İddia şeklinde yazılan bilgi manipülatif ve zamanlaması manidar operasyon haberciliği örneğidir. Hukuki süreç İstinaf Mahkemesi kararı ile tamamlanmıyor. Karar olumsuz dahi olsa uzun bir Yargıtay süreci daha var. Yazarın amacını da, bu spekülasyonun hedefini de biliyoruz."