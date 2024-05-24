Elazığ'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi Düzenlenecek - Son Dakika
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Politika

Elazığ'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi Düzenlenecek

Elazığ\'da Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi Düzenlenecek

Elazığ'da Gazze Gönüllüsü STK platformlarının koordinesinde 12 ilin katılımıyla Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi düzenlenecek. Mitinge Hamas yetkilisi Süheyl El Hindi, Ramazan Kayan ve Abdulaziz Kıranşal konuşmacı olarak katılacak.

24.05.2024 20:38  Güncelleme: 20:42
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Elazığ'da 26 Mayıs Pazar günü 12 ilin katılımıyla "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenlenecek.

Elazığ'da Gazze Gönüllüsü STK platformlarının koordinesinde El Aksa ev sahipliğinde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde 12 ilin katılımıyla Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi düzenlenecek. Bölgesel anlamda yoğun katılımlı Türkiye'de ilk kez 26 Mayıs Pazar günü düzenlenecek olan miting öncesi kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, sendika temsilcilerinin katılımıyla basın açıklaması düzenlendi. Fırat'tan Gazze'ye Bin Selam sloganıyla düzenlenecek olan mitinge Elazığ başta olmak üzere Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya Mardin, Muş, Siirt ve Van'dan katılım sağlanacağı bildirildi. Mitinge, Hamas yetkilisi Süheyl El Hindi, Ramazan Kayan ve Abdulaziz Kıranşal konuşmacı olarak katılacak.

Memur-Sen Elazığ İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, "Elazığ'daki tüm sivil toplum kuruluşları kamu kurumları ve basın mensupları bir araya gelerek Elazığ halkı olarak başta valimiz olmak üzere belediye başkanımız, milletvekillerimiz tüm kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte 26 Mayıs Pazar günü saat 16.30'da İzzetpaşa Camisinde ikindi namazının akabinde Gazi Caddesi'nde yürüyüş akabinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak miting düzenlenecek. Bu miting çok anlamlı. Türkiye'de İsrail'i protesto etmek, vahşeti protesto etmek için değişik program ve mitingler düzenlendi. Bölgesel anlamda Türkiye'de ilk defa böyle bir miting düzenlenecek. Bunun planlamasını yaparken bölgedeki illerle istişare yaparken Diyarbakır ili düşünülmüştü. Ancak Elazığ'ın jeopolitik açıdan daha uygun ve güvenlik açısından daha iyi bir noktada olduğunu, bu anlamda böyle bir karar verildi. 12 il ile birlikte Pazar günü bölgesel bir miting düzenleyeceğiz. Bugün de buradaki katılımcılarla birlikte bunu sadece bir platforma, bir sendikaya veya bir sivil toplum kuruluşuna özgü bir miting olmadığını, Gazze ile ilgili derdi olan Alevi veya Sünni, değişik siyasi görüşte olan herkesle hep birlikte omuz omuza verip vahşete karşı dur diyebilmek için bir aradayız ve hep birlikte haykıracağız" dedi.

"Büyük bir yürüyüş ve ardından Cumhuriyet Meydanı'nda bir miting düzenleyeceğiz"

Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi koordinatörü Elazığ El Aksa Platformu Sözcüsü Emrah Secer ise "Türkiye'de ilk defa bölgesel bir miting düzenlemeyi planladık ve böylelikle startı verdik. Doğu ve Güneydoğu illerinden 12 ile ulaştık. 26 Mayıs Pazar günü ikindi namazını müteakiben büyük bir yürüyüş ve ardından Cumhuriyet Meydanında bir miting düzenleyeceğiz. Bu miting için çok büyük çalışmalar yaptık. Milletvekilleri, belediye başkanı, bütün siyasi partiler, dernekler, vakıflar, STK'lar, resmi kurumlar ile görüşmeler içerisine girdik. İnanıyoruz ki, yapacağımız bu program karınca misali özgürlük yolunda bir adım olacaktır. Bu noktada bugün de Elazığ'daki muhtarlar, vakıflar, STK'lar, odalar başkanları ile bir toplantı düzenliyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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