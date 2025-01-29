Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği facianın yüreklerde bıraktığı yangın devam ederken eleştirilerin hedefindeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Bugün AK Parti grup toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girişi sırasında görüntülenen Bakan Ersoy'a gazeteciler milyonların merak ettiği soruyu yöneltti.
Ayakta Erdoğan'ı alkışlarken gazetecilerin mikrofon uzattığı Ersoy'a "Size yönelik eleştiriler için bir şey söyleyecek misiniz? İstifaya ilişkin bir çağrı var..." diye soruldu.
Bakan Ersoy'un soruyu duymazdan geldiği ve kameraya bakmayarak alkışını sürdürdüğü anlar dikkat çekerken yanındaki bir kişi ise eliyle kameranın görüntü almasını engellemeye çalıştı.
Son Dakika › Politika › Eleştirilerin hedefindeki Bakan Ersoy istifa sorusunu duymazdan geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (23)