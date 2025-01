Eleştirilerin hedefindeki Bakan Ersoy istifa sorusunu duymazdan geldi

Neden istifa etsin ki adam mı yaktı oteli. Rüşvet veripte raporu çıkarmayanlara ve de rüşvet alıp ta eksikliklerin raporunu tutmayanlara neden eleştiri yok . sizden olduğu için değil mi , başka partiden olsaydı belediye başkanı şimdiye yer yerinden oynardı.

Mert Ceyhan:

İşi ne ozaman.Şu an Türkiye nin her yerinde yangın denetleme işlemi yapılıyor.Bunu 78 can gitmeden yapacaktı.O koltukta boşuna oturmayacak önüne gelen bu ülkede bakan oluyor.Bir de ne utanma var ne ne ar var.insanliklarini yitirmisler.