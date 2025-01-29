Eleştirilerin hedefindeki Bakan Ersoy istifa sorusunu duymazdan geldi

Politika

Bir belediyeye daha kayyum atandı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği facianın yüreklerde bıraktığı yangın devam ederken eleştirilerin hedefindeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

HERKESİN MERAK ETTİĞİ SORU

Bugün AK Parti grup toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girişi sırasında görüntülenen Bakan Ersoy'a gazeteciler milyonların merak ettiği soruyu yöneltti.

"İSTİFAYA İLİŞKİN BİR ÇAĞRI VAR"

Ayakta Erdoğan'ı alkışlarken gazetecilerin mikrofon uzattığı Ersoy'a "Size yönelik eleştiriler için bir şey söyleyecek misiniz? İstifaya ilişkin bir çağrı var..." diye soruldu.

KAMERAYI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Bakan Ersoy'un soruyu duymazdan geldiği ve kameraya bakmayarak alkışını sürdürdüğü anlar dikkat çekerken yanındaki bir kişi ise eliyle kameranın görüntü almasını engellemeye çalıştı.