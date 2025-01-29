Eleştirilerin hedefindeki Bakan Ersoy istifa sorusunu duymazdan geldi - Son Dakika
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Politika

Eleştirilerin hedefindeki Bakan Ersoy istifa sorusunu duymazdan geldi

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Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından istifa çağrıları yapılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Size yönelik eleştiriler için bir şey söyleyecek misiniz? İstifaya ilişkin bir çağrı var..." şeklindeki soruyu duymazdan geldi. Muhabirin yanıt beklediği anlarda Bakan Ersoy'un yanındaki bir kişi ise eliyle kameranın görüntü almasına engel olmaya çalıştı.

29.01.2025 14:04
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Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği facianın yüreklerde bıraktığı yangın devam ederken eleştirilerin hedefindeki Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

HERKESİN MERAK ETTİĞİ SORU

Bugün AK Parti grup toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girişi sırasında görüntülenen Bakan Ersoy'a gazeteciler milyonların merak ettiği soruyu yöneltti.

"İSTİFAYA İLİŞKİN BİR ÇAĞRI VAR"

Ayakta Erdoğan'ı alkışlarken gazetecilerin mikrofon uzattığı Ersoy'a "Size yönelik eleştiriler için bir şey söyleyecek misiniz? İstifaya ilişkin bir çağrı var..." diye soruldu.

KAMERAYI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Bakan Ersoy'un soruyu duymazdan geldiği ve kameraya bakmayarak alkışını sürdürdüğü anlar dikkat çekerken yanındaki bir kişi ise eliyle kameranın görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Eleştirilerin hedefindeki Bakan Ersoy istifa sorusunu duymazdan geldi

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Yaşam, Dünya, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Politika Eleştirilerin hedefindeki Bakan Ersoy istifa sorusunu duymazdan geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • tolga karabulut:
    BU ÜLKE DE UTANMA DUYGUSU ALLAH KORKUSU VICDAN MERHAMET KALMAMIŞ ! 91 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Sahibi arsız yüzsüz olunca kendisi niye rahatsızlık duysunki. 63 3 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    gözleri var görmez kulaklari var duymaz 78 canımız gitti çocuklar öldü ama bakan efendinin umrunda deil böyle devam edin son zamanlariniz 55 3 Yanıtla
  • ayşe onat:
    Neden istifa etsin ki adam mı yaktı oteli. Rüşvet veripte raporu çıkarmayanlara ve de rüşvet alıp ta eksikliklerin raporunu tutmayanlara neden eleştiri yok . sizden olduğu için değil mi , başka partiden olsaydı belediye başkanı şimdiye yer yerinden oynardı. 11 41 Yanıtla
    Erol MARASLI:
    2012 de çıkardıkları kanun ile belediyenin tüm yetkilerini alıp kendi bakanlıgına baglamalrına tek laf edebileceköisin 1 0
    Mert Ceyhan:
    İşi ne ozaman.Şu an Türkiye nin her yerinde yangın denetleme işlemi yapılıyor.Bunu 78 can gitmeden yapacaktı.O koltukta boşuna oturmayacak önüne gelen bu ülkede bakan oluyor.Bir de ne utanma var ne ne ar var.insanliklarini yitirmisler. 1 0
  • Hüseyin Gümüş:
    Ne koltukmus abi yaa oturan kalkmıyor 47 2 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Umurumda bile değil. 39 3 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    ülkede balık baştan kokmuş durumda malesef 39 3 Yanıtla
  • soner yavuz:
    omurgalı insanlar istifa eder bunda varmıki omurga neden istifa etsinki adam yiyor içiyor kendi otellerine devletten teşvik krediside alıyor ekmek elden su gölden 4 yanımızı haramiler çevirmiş bıktık bunlardan gün geçmiyorki haramsız bir şeyler olsun allahın her günü memleketin genleri ile oynadılar 25 3 Yanıtla
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