Emek ve Adalet Vurgusu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hep beraber ekonomik pastanın adil bir şekilde dağıtılması için mücadele edeceğiz. Birlikte Türkiye'yi daha ileri ufuklara taşıyacağız. Emeğin alın terini kutsal olarak bilmek, onun ötesinde emeğin akıl terini de kutsal olarak bilmek ve en iyi şekilde onu değerlendirmek zorundayız" dedi.

TBMM Başkanlığı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Meclis Tören Salonu'nda 'Emekçilerle Buluşma' programı düzenledi. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve çalışma hayatının temsilcileri katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bütün emekçilerin bayramını tebrik ederek, "Dünyanın çok yoğun değişimlerden geçtiği süreçleri peşi peşine takip ederek bugünlere kadar geldik. Önümüzdeki dönemin yeni ve köklü değişmelere vesile olacağı da aşikardır. Öncelikle bugünkü çalışma hayatını, yeryüzündeki ekonomik düzeni ve bundan sonraki süreçleri de etkileyen en önemli gelişmelerden ikisinin 1970'lerin başından itibaren hemen hemen dünyanın her ülkesini etkilediğini biliyoruz. Bunlarda birisi yüksek teknolojilerin çok büyük bir hızla değişmeye başlaması bir diğeri ise küreselleşme süreçleriyle yeryüzündeki üretimden bunun dağıtımına kadar olan süreçlerin ve zincirlerin her birisinin değişimine vesile olan çok köklü bir küreselleşme sürecine şahit olduk. Bu süreçler ülkelerin siyasi yapılarını etkilediği gibi ekonomik düzeni etkiledi, öncelikli sektörleri farklılaştırdı, hiç şüphesiz iş hayatına da çalışma hayatına da çok önemli kalıcı tesirler bıraktı. Bazı meslekler ortadan kayboldu, yeni meslekler ortaya çıktı" dedi.

'GELİŞMELERİ YÖNLENDİREN ÜLKELERDEN BİRİSİ OLMAK MECBURİYETİNDEYİZ'

Ekonomik süreçleri yöneten bir ülke olarak yola devam etmek gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, "Önümüzdeki süreçte bu zaten kendiliğinden gelişen bu önemli küresel faktörlerin yanında bir de çok sıkça görmeye başladığımız ve giderek daha çok sık göreceğimiz bir takım kriz ve kaos ortamlarının ortaya çıkaracağı siyasal ve ekonomik etkileri de dikkate alırsak, özellikle Türkiye gibi büyük imkan ve potansiyeli olan ülkelerde çalışma hayatının güçlü olmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış oluruz. Dolayısıyla biz bu çerçevede, işte görüyoruz; günümüzde gümrük tarifelerinin yeniden düzenlenmesinden bölgesel olarak transit geçiş yollarının yeniden tanımlandığı bir dönemin içine giriyoruz. Bu hiç şüphesiz sadece uluslararası ilişkileri değiştirmeyecek. Ülkelerin ekonomik yapılarını tahminlerimizin üstünde, belki şimdiden öngöremediğimiz birtakım değişimlerle karşı karşıya bırakacaktır. Bunun için bu gelişmelere hazırlıklı olmak, bu gelişmelerin önünde olmak, bu gelişmeleri yönlendiren ülkelerden ve ekonomilerden birisi olmak mecburiyetindeyiz" açıklamasında bulundu.

'SAVUNMA SANAYİNDEKİ MÜHENDİSLERİNİN YAŞ ORTALAMASI 34'

Güçlü ve büyük Türkiye istikametinde hedefleri gerçekleştireceklerini belirten Kurtulmuş, "Yeni dönemin ortaya çıkardığı bütün gelişmeleri yakinen takip edeceğiz ve pastamızı büyüterek büyüttüğümüz pastayı hakça paylaşmayı, adil bir şekilde paylaşmayı da kendimize vazife telakki edeceğiz. Bugün emek sadece alın terinden ibaret değildir. Akıl terinden de bahsediyoruz. Yani entelektüel teknolojiler dediğimiz teknolojilerdeki gelişmeler; bu alanda ortaya konulan atılımların aslında bir ülkenin ekonomik yapısını nasıl etkilediğini de çok iyi biliyoruz. Türkiye'yle ilgili birkaç önemli hususlardan birisi de özellikle yüksek teknolojilerde son yıllarda gösterdiğimiz başarılar ve milli savunma sanayinde kaydetmiş olduğumuz mesafedir. Bir övünç olarak ortaya koymak lazım; Türkiye'nin savunma sanayindeki genç mühendislerinin yaş ortalaması 34'tür. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki savunma sanayinde yaş ortalaması 51. Bu şu demektir; Türkiye'nin savunma sanayi çok daha gelişmeye açık, çok daha güçlenmeye açıktır" dedi.

'ÖNEMLİ BİR İVME YAKALADIK'

Devletin dininin 'adalet' olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Devletin dini adalettir' demek; devlet ekonomik pastayı da adil bir şekilde dağıtır demektir. Bunun için de hep beraber ekonomik pastanın adil bir şekilde dağıtılması için mücadele edeceğiz. Birlikte Türkiye'yi daha ileri ufuklara taşıyacağız. Emeğin alın terini kutsal olarak bilmek, onun ötesinde emeğin akıl terini de kutsal olarak bilmek ve en iyi şekilde onu değerlendirmek zorundayız. İnşallah Türkiye'nin önünün açık olduğuna inanıyorum. Türkiye bugünün zor küresel rekabet şartları içerisinde Allah'ın izniyle dünyanın her yerinde herkesle rekabet edebilecek bir insan gücü potansiyelinde bir bilgiye, birikime ve tecrübeye sahiptir. Ben şahsen ülkemizin çok önemli bir dönüm noktasında olduğunu düşünüyorum. Önemli bir ivme yakaladık. Halkımızla toplumun farklı kesimleriyle her alanda güçlü atılımları yapabilecek bir güce, kuvvete ve kudrete sahip olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN: HEDEFİMİZE ADIM ADIM İLERLİYORUZ

Bakan Işıkhan da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ederek, "Aziz milletimizin bizlere görev verdiği günden bu yana, 23 yıldır işçimizin, emekçimizin hakkının korunması, her zaman öncelikli meselemiz olmuştur. Türkiye bu süre zarfında sosyal güvenlikten sendikal örgütlenmeye kadar çalışma hayatını ilgilendiren her alanda çok büyük mesafeler katetmiştir. Ezilenin, mağdur edilenin, hak talep edenin, hukuk mücadelesi verenin yanında yer alarak, emeğin istismarına müsaade etmedik. Bu sayede, geçmişte ihmal edilen sendikacılık ve işçi-işveren ilişkilerini düzenleyen sosyal diyalog mekanizmaları, son 23 yılda etkin bir şekilde işletilebilmiştir. Diğer yandan, küresel salgından bölgesel savaşlara, küresel krizlerden doğal afetlere kadar birçok ülkenin kolay kolay altından kalkamayacağı hadiselere rağmen tüm imkanlarını işçisi, emekçisi için seferber ederek asgari ücrette tarihi artışlar sağlayan yine hükümetimiz olmuştur. Bunun yanı sıra 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda, işgücü piyasalarımızı geleceğe taşımak, milletimizin her ferdine daha fazla istihdam imkanı sunmak için tarihi adımlar attık. İşsizlik oranında, son 25 yılın en düşük seviyesine ulaşmayı başardık. Orta Vadeli Program hedefimize adım adım ilerliyoruz" dedi.