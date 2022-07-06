CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan , "Koruyucu ailelerin kanatları altındaki çocuklarımızın sayısının 8 bin 723'e yükseldiğini söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. Allah, yeryüzünün meleği saydığımız tüm koruyucu anne ve babalarımızdan razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Emine Erdoğan: Koruyucu ailelerdeki çocuklarımızın sayısı 8 bin 723'e yükseldi - Son Dakika

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