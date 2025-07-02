Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile görüştü.

Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde gerçekleşen "Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik Çoktaraflılık" başlıklı etkinlikte konuşmak üzere Vatikan'da bulunan Emine Erdoğan, Vatikan Apostolik Sarayı'nda Papa 14. Leo ile de bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Gazze'de yaşanan insanlık dramı, iklim değişikliğine karşı mücadele çabaları, İslamofobi ve ırkçılığa karşı mücadele ile ailenin toplumdaki varlığının önemi ele alındı. Emine Erdoğan, görüşmede kısa süre önce göreve seçilen Papa 14. Leo'yu yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, bunun Hristiyan alemi için hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi. Görüşmede İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramının üzerinde durulurken, Emine Erdoğan Papa'ya kalıcı ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması için Hristiyan dünyasının daha gür bir sesle destek olmasının önemini belirtti. Emine Erdoğan, Filistin'de kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için iki devletli çözümün bir an önce hayata geçirilmesi, Filistin Devleti'ni resmen tanıyan ülkelerin sayısının artırılmasının önemini aktardı. Erdoğan görüşmede, söz konusu bölgede yaşayan, kiliseleri ve cemaatleri sürekli tehdit altında bulunan Hristiyanların da artık huzur bulması gerektiğini söyledi.

Papa 14. Leo'nun da Emine Erdoğan'a Vatikan'ın uzun yıllardır Ortadoğu'daki çözümün bir parçası olma ilkesine göre hareket ettiğini söylediği ve Vatikan'ın da Filistin'de iki devletli bir çözüm ve barışı desteklediğini söylediği öğrenildi.

Papa'ya "Sıfır Atık" hareketine destek daveti

Görüşmede Emine Erdoğan, uluslararası toplumun bugün pek çok hayati sınamayla karşı karşıya olduğunu belirterek, bunlardan birinin de iklim değişikliğiyle mücadele olduğunu hatırlattı. Emine Erdoğan, kendisinin de kişisel olarak öncelik verdiği iklim değişikliği konusunda Türkiye'de başlattıkları "Sıfır Atık" hareketinden Papa'ya bahsetti. İklim değişikliğiyle mücadele meselesinin Vatikan'la Türkiye arasında güçlü bir işbirliği potansiyeli taşıdığına inandığını aktaran Erdoğan, Papa 14. Leo'ya bugün BM bünyesinde kurumsallaşan "Sıfır Atık" hareketine destek vermesinin önemli olduğunu vurguladı.

Papa 14. Leo'nun buna karşılık, "Kesinlikle birlikte çalışma yolları bulmalıyız" dediği öğrenildi.

İslam düşmanlığı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı çabaların ortak bir irade etrafında birleştirilmesi çağrısı

Görüşmede İslam düşmanlığı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğün endişe verici bir artış gösterdiğine de dikkati çeken Emine Erdoğan, bu eğilimlerin sadece yöneldikleri hedef grup bakımından değil, toplumun tüm kesimleri için tehlike oluşturduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, bu konudaki çabaların ortak bir irade etrafında birleştirilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin farklı inanç ve kültürlerin yüzyıllardır bir arada barış içinde yaşadığı bir coğrafya olduğuna işaret ederek, Hristiyan toplulukların Türkiye'nin zengin mozaiğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dini azınlık gruplarının sorunlarına özel bir hassasiyetle yaklaştığını da aktaran Erdoğan, azınlık vakıflarının taşınmaz mülkleri konusunda yaşanan sorunların mevzuat değişikliği yapılarak azınlıkların lehine çözüme kavuşturulduğunu da kaydetti.

Papa'dan "Türkiye, Orta Doğu'da barış için önemli bir ses" vurgusu

Papa 14. Leo'nun görüşmede Emine Erdoğan'a, Orta Doğu'da çok fazla grubun Hristiyanların haklarına saygı duymadığını, Türkiye'de Hristiyanların ve başka azınlıkların haklarının korunmasının bir model oluşturduğunu söylediği öğrenildi. Papa'nın "Türkiye, bu açıdan Orta Doğu'da barış için önemli bir ses" dediği kaydedildi.

Papa 14. Leo'nun Emine Erdoğan'a papa olarak ilk yurt dışı ziyaretlerinden birini Türkiye'ye gerçekleştirmek isteğini de aktardığı ve Türkiye ile Vatikan'dan yetkililerin bunun üzerinde çalıştığını ve kasım sonu için planlama yapıldığını söylediği belirtildi. Papa'nın bu yılın İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Türkiye, Hristiyanlar için önemli bir ülke ama aynı zamanda barışı inşa etme açısından önemli bir özgün köprü vazifesi görüyor ve önemli bir rol oynuyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Görüşmede ailenin önemi üzerinde de duruldu

Görüşmede ayrıca Emine Erdoğan ve Papa, aile konularının da önemini ele aldı. Ailenin toplumsal huzurun anahtarı olduğu ve aslında bugün öne çıkan bireycilik, yalnızlık gibi birçok sorunda çözüm olabileceği üzerinde duruldu. Görüşmede iki inançta da ailenin önemli bir değer ve yere sahip olduğunun altı çizilirken, aile değerlerini ifsat etmek isteyen küresel tehditlere karşı tüm semavi dinlerin ortak bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulandı.

Emine Erdoğan, Papa ile görüşmesine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu

Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüşmesine ilişken sosyal medya platformlarındaki hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Papalık Sosyal Bilimler Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen 'Kardeşlik Temelli Ekonomi: Etik ve Çoktaraflılık' programına katılmak üzere ziyaret ettiğim Vatikan'da Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Görüşmemizde önceliğimiz, Gazze'de süregelen insanlık dramı oldu. Kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve insani yardımların eksiksiz ulaştırılabilmesi adına Hristiyan dünyasının daha güçlü bir duruş sergilemesinin taşıdığı hayati öneme dair görüş paylaşımında bulunduk. Vatikan'ın Filistin'de adil ve sürdürülebilir barışın temeli olan iki devletli çözümü desteklemesini memnuniyetle karşıladığımı ifade ettim. Sayın Papa 14. Leo ile ayrıca küresel çevre hareketimizin temel taşlarından biri olan Sıfır Atık yaklaşımını ele aldık. İklim krizinin inanç ve coğrafya fark etmeksizin tüm insanlığın ortak meselesi olduğunda hemfikiriz. Bu çerçevede Türkiye ve Vatikan arasında iklim değişikliği ile mücadelede güçlü bir işbirliği potansiyeli olduğunu belirttim. Ortak çalışma alanlarımızı değerlendirdik. Nazik ev sahipliği için Saygıdeğer Papa 14. Leo'ya şükranlarımı sunuyor; üstlendiği bu tarihi sorumluluğun Katolik alemi ve tüm insanlık için hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum" dedi. - ANKARA