Erbakan: Asgari Ücret 35 Bin TL Olmalı

Politika

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin 'Anadolu Buluşmaları' programı çerçevesinde Arnavutköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmasında beklenen asgari ücret zam oranları hakkında değerlendirmelerde bulunan Erbakan, "Bu sene asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL'ye gelmiş durumda" dedi.

Yeniden Ferah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' programı kapsamında İstanbul Arnavutköy'de temizlik ürünleri üreten bir fabrikayı ziyaret etti. Parti temsilcilerinin de olduğu ziyarette fabrika çalışanlarıyla sohbet eden Erbakan, ardından öğle namazını Arnavutköy Merkez Camii'nde kıldı. Erbakan, daha sonra esnafla bir araya geldi.

'MİLLİ GÖRÜŞ HER ZAMAN EMEKÇİNİN, İŞÇİNİN YANINDA OLDU'

Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmasında Milli Görüş hareketinin kuruluşundan itibaren emekçinin ve işçinin yanında yer aldığını belirterek "Milli Görüş hareketi, kurulduğu günden itibaren her zaman emekçinin, işçinin yanında yer alan bir hareket oldu. 'Önce millet' anlayışıyla hareket eden bir harekettir ve bunu da 54. Hükümet'te rahmetli hocamız başbakan olduğu dönemde açık bir şekilde ortaya koyduk" dedi.

'35 MİLYAR DOLARLIK BİR KAYNAK OLUŞTURULDU; BU KAYNAK YANDAŞA DEĞİL, EMEKÇİYE AKTARILDI'

54'üncü Hükümet döneminde oluşturulan kaynakların doğru kullanıldığını vurgulayan Erbakan, "O dönemde denk bütçe yapılarak faize giden milyarlarca dolar kurtarıldı. Bununla beraber kamudaki israfın, usulsüzlüklerin önlenmesiyle yine milyarlarca dolar kurtarıldı. Ayrıca milli kaynak paketleri ile kaynak üretilmesi ve rantiye kesimine, bir avuç imtiyazlı holdinge aktarılan haksız kazançların engellenmesi sayesinde 35 milyar dolarlık bir kaynak oluşturuldu. Bu kaynak yandaşa, akrabaya, partiliye değil; emekçiye, dar gelirliye, işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye aktarıldı" diye konuştu.

'CUMHURİYET TARİHİNİN REKOR MAAŞ ZAMLARI YAPILDI'

Erbakan, geçmişte gerçekleştirilen maaş zamlarına dikkat çekerek, "Merhum Erbakan hocamızın yaptığı maaş zamlarını halen anlatıyoruz. Cumhuriyet tarihinin rekoru olan maaş zamları ile işçilerimize, asgari ücretlilere yüzde 100, memurlarımıza yüzde 200, Bağ-Kur emeklisi olan emeklilerimize yüzde 320 maaş zammı yapıldı" ifadelerini kullandı.

'ASGARİ ÜCRETİN 35 BİN TL'YE ÇIKARILMASI LAZIM'

Günümüz şartlarında asgari ücretin yetersiz kaldığını savunan Erbakan, "Asgari ücrete yüzde 100 zam yapmak demek, asgari ücretin bugün 35 bin TL'ye gelmesi demektir. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak bunu her fırsatta dile getirdik. Bu sene asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL'ye gelmiş durumda. Bir evde iki asgari ücret olduğunda, karı-koca asgari ücretle geçindiğinde, o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına ulaşması lazım. Tabii bununla beraber işverene de devletin gereken desteği, teşviki yapması lazım" dedi.

'BUGÜN 12 BİN 500 TL MAAŞ ALAN BAĞ-KUR EMEKLİSİ, YÜZDE 320 ZAM YAPILSA 50 BİN TL ALIRDI'

Değerlendirmelerine Bağ-Kur emeklileri ile ilgili örnekle devam eden Erbakan, "Bugün Bağ-Kur emeklisine yüzde 320 maaş zammı yapılsa, Bağ-Kur emeklisinin maaşı 12 bin 500 TL'den 50 bin TL'ye çıkacak demektir. Bu olay 1996-1997'de yaşandı; bugün de yaşanabilir. Ancak aynı zihniyetin, aynı ruhun iktidara gelmesi lazım" diye konuştu.

'KAYNAKLARIMIZ FAİZ CANAVARINA, BİR AVUÇ İMTİYAZLI HOLDİNGE VE İSRAFA GİDİYOR'

Erbakan, günümüzde kaynakların yanlış alanlara aktarıldığını belirterek bazı eleştirilerle bulundu. Erbakan şöyle konuştu:

"Bugün de kaynaklarımız faiz canavarına, bir avuç imtiyazlı holdinge ve israfa gidiyor. Bunların önlenmesi, yine kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi ve elde edilecek bu kaynağın işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye verilerek milletimizin alım gücünün, refah seviyesinin arttırılması lazım."

'MİLLETİMİZE ERZAK VEYA KÖMÜR DEĞİL, CEBİNE PARA KOYARAK REFAHINI ARTTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Yeniden Refah Partisi'nin amacını özetleyen Erbakan, "Biz, milletimize erzak vermek, kömür vermek, sadaka dağıtmak değil; dar gelirli milyonların alım gücünü, refah seviyesini arttırarak cebine para koymak amacıyla bu siyaseti yapıyoruz. İnşallah Yeniden Refah Partisi olarak hedefimiz budur: Paylaşımda adaleti tesis etmek, 'önce millet' demek ve dar gelirli milyonların alım gücünü arttıracak adımları atmaktır" ifadelerini kullandı.

Son olarak Arnavutköy'de ziyaret ettikleri fabrikada birçok çalışanın Yeniden Refah Partisi'ne üye olduğunu belirten Erbakan, "Bundan dolayı kendilerine en içten teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.