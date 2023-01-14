Erbakan: "Oy oranımız yüzde 8'in üzerinde"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin en hızlı büyüyen partilerinden biri olduklarının altını çizerek, "Genel merkezimizin aralık ayının başında Türkiye genelinde yaptırdığı ankette oylarımız yüzde 8 çıktı. Bu anket, baraj problemimizin olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bunu yeterli görmüyoruz, seçim döneminde gayretli çalışmayla oy oranını yüzde 10'un üzerine taşıyacağız" dedi.

Erbakan, Anadolu Buluşmaları çerçevesinde Antalya'da bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sahada en etkin partilerden birisi olduklarının altını çizen Erbakan, 4 yıldır Anadolu Buluşmaları çerçevesinde sadece seçim değil geçim zamanında da halkla buluştuklarını belirtti.

4 yıl önce partinin kurulduğunu dile getiren Erbakan, 54 sene önce Erbakan Hoca'nın Konya'dan başlattığı milli görüş hareketinin temsilcisi olduklarını ifade eden Fatih Erbakan, aynı dava, aynı hedefler doğrultusunda yola devam ettiklerini kaydetti.

"Yüzde 25'lik büyüme"

Yeniden Refah Partisi'nin 270 binin üzerinde resmi üye sayısının olduğunu kaydeden Erbakan, "100 bine yakın sandık baş müşahidi, 81 il ve 900'den fazla ilçede teşkilatımız tamamlandı. Birinci, büyük kongremiz 17 Kasım 2019'sa tamamlandı. Ankara2da 40 binin üzerinde katılımla gerçekleştirildi. 2. kongremiz 65 bin insanın katılımıyla gerçekleşti. Yargıtay son 7 aylık üye kayıt sayılarını açıkladı. Bu son 7 ayda oransal olarak üye sayısını en fazla artıran parti olduk. 54 bin 309 yeni üye kaydederek yüzde 25'lik bir büyüme sağladık. Resmi üye sayısı 275 binin üzerine çıktı. Bütün bunlar milletimizin bize olan teveccühünü gösteriyor. Biz bu başarıyı elde ederken hazine yardımı alarak, iktidar desteğiyle, patronların desteğiyle cilalı parlatma operasyonları olmadan, samimi dava ellerinin gayretiyle bu noktaya geldik. Havası ve parası olan partileri geride bırakarak Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olsun" diye konuştu.

"Seçime hazırız yüzde 8 oy oranımız"

Yeniden Refah Partisi olarak seçimler ister 14 Mayıs'ta ister haziran da isterse bu hafta sonu yapılması halinde en diri ve heyecanlı şekilde hazır olduklarının altını çizen Erbakan, "Genel merkezimizin Aralık ayının başında Türkiye genelinde yaptırdığı ankette oylarımız yüzde 8 çıktı. Bu anket, baraj problemimizin olmadığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bunu yeterli görmüyoruz. Bu seçim döneminde gayretli çalışmayla oy oranını yüzde 10'un'üzerine taşımak için çalışacağız. Seçimlerde milli görüş bir kez daha yanardağ gibi patlayacak" dedi.

"İki belediyedeki zamlar"

Milli görüşün önce millet demek olduğunu aktaran Erbakan, "İktidarın millete vereceği bir şey kalmamış. İktidardan memnun değilsen millet ittifakına gideceksin diyor medya. Yeniden Refah Partisi'ni göstermiyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi asgari ücret artışının hemen ardından toplu ulaşıma zam yaptığını hatırlatan Erbakan, "3,5 senede toplu ulaşıma yüzde 155 zam yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise ulaşıma yüzde 46 zam yaptı. Borç ve faiz ekonomisi bakımından tencere dibi kara seninki benden kara. Borcu yüksek faizle almak o borcun faizini de vatandaşa zam vergi olarak yükleniyor" diye konuştu.

"Yağmurdan kaçıp doluya tutulmak"

6'lı masada son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunan Erbakan, "6'lı eş cumhurbaşkanlığı sistemini getirmeye kalktılar Davutoğlu bir cumhurbaşkanı seçileceği zaman o cumhurbaşkanı alacağı her karada 6 genel başkandan icazet alacak. Bazıları bunu 7 kocalı hürmüz olarak ifade etmişler, biz o kadar ileri gitmesek de 7'li eş cumhurbaşkanlığı sitemi demek. Tamamen bir karmaşaya kaosa istikrarsızlığa yol açacak işleyişi yavaşlatacak milletin seçtiği cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanamayacak. 6 insandan imza almak zorunda kalacak. Tek adam rejimi derken yağmurdan kaçıp doluya tutuluyorsunuz. Sizde 7 adamla nasıl yöneteceksin. Kaldı ki anayasada böyle bir yetki yok. Anayasada milletin seçtiği cumhurbaşkanı yetkilerini kimseye sormadan kullanır. 6 kişiye danışarak nasıl hareket edecek. 6' lı masada Kılıçdaroğlu başörtüsü konusunu iktidar istismar ediyor gelin bunu yasa ile düzeltelim güvence altına alalım diyor. İktidarda bu resmi gördü yasa da yetmez anayasal teminat altına alalım. Yeniden Refah Partisi olarak destek verdik. Şimdi iş ciddiye bindi masada mecliste grubu olan partiler topu taca atmaya başladı. Başörtüsüne teminat getirilecek, randevu vermiyor topu taca atıyor" değerlendirmesini yaptı.

"İki tarafta çözümsüzlük"

28 Şubat'ta balans ayarı manşetlerini gördüklerini hatırlatan Erbakan, "Şimdide masadan 28 Şubat kokuları gelmeye başladı. Başörtüsüne kılık kıyafet özgürlüğüne inanç özgürlüğüne getirilecek bir teminat neden laikliğe aykırı olsun. Atatürkçü Düşünce Derneği 6'lı masaya laiklik uyarısı yapıyor. 1000 sene sürecek denilen 28 Şubat sürecinin 6'lı masada devam ettiği gösteriliyor. Yüzde 99'u Müslüman olan, geçmişte başörtüsüyle çok acıların yaşandığı bu ülkede başörtüsü sorunu artık bir daha gündeme gelmesin. Buna neden karşı çıkıyorsunuz. Bütün bu anlattıklarımız tüm gelişmelerin Yeniden Refah Partisini haklı çıkarttığını ortaya koyuyor. Kasa ittifakı yani iktidar, diğer taraftan masa ittifakı 6'lı masa. İki tarafta çözümsüzlük. İki tarafında milletin derdine derman olması mümkün değil. Milletimiz artık bu çözümsüzlükten bir tanesine mahkum değil. Artık Yeniden Refah var. Hayrın kendisi var" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin yapacakları hakkında da bilgiler veren Erbakan, "Milli kaynak paketleri kitabı, 81 ile 681 refah projesi kitabı, biz Türkiye'yi biliyoruz kitabı, ilk 100 gün icraatları kitabı ile ne yapacağımız anlattık. Türkiye'de maddi ve manevi kalkınma hamleleri yapacağız. Faiz canavarına giden paraların kurtarılması, israfın önlenmesi, kamudaki israf, imtiyazlı holdinglere haksız olarak aktarılan kaynakların kesilmesi, borçsuz zamsız vergisiz kaynak üreteceğiz. Bu kaynak dar gelirlerin refah seviyesini arttırılmasında kullanılacak" diye konuştu.

"İttifakta yer almayacağız"

Seçimlere herhangi bir ittifak içinde girmeyeceklerini işaret eden Erbakan, "Bizim prensiplerimiz ve kırmızı çizgilerimiz son derece hassas. Bu noktada bir ulaşma noktasında bir uzlaşma olmadığı takdirde herhangi bir ittifakta yer almamız mümkün değil. Yeniden Refah Partisi kendi başına seçimlerde herhangi bir ittifakta yer almadan girecektir" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA