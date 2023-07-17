Erdoğan'a Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını bitirmesi soruldu: Putin'in devamını istediğine inanıyorum

Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayacak Körfez turu öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya tarafından sonlandırılan tahıl koridoru anlaşmasına da değindi. Seyahatten döner dönmez Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirten Erdoğan, "İstanbul'da tahıl koridoru ile ilgili çalışmaları yürüten heyet var. Bugün Dışişleri bakanım muhatabı ile görüşme yapacak. Süratle bir mesafe alırız. Bizler de Ağustos'u beklemeden bir telefon görüşmesi ile Putin ile adımlarımızı atarız" dedi.

KREMLİN KÖPRÜLERİ ATTI

Daha önce 3 kez uzatılan anlaşmanın bir kez daha uzatılması umut edilirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugün Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırdıklarını duyurdu. Peskov, "Verilen sözler tutulmadı. Tahıl Koridoru Anlaşması bugünden itibaren yürürlükte olmayacak. Rusya'nın şartları kabul edilirse anlaşmaya dönülecek" ifadelerini kullandı.

TEMMUZ 2022'DE İMZALANMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

TÜRKİYE'NİN ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ

Ankara, anlaşmanın yeniden uzatılması için bir süredir girişimlerini sürdürüyordu. Ancak Moskova, anlaşmanın Rusya ile ilgili kısımlarının uygulanmadığını öne sürerek tahıl koridoru anlaşmasının bugünden itibaren yürürlükte olmayacağını açıkladı.