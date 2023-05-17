Erdoğan, Cumhur İttifakı'nda görev alamayan BBP Başkanı Destici'ye görev verecek

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Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Katılımın bir hayli yüksek olduğu seçimde en büyük sürpriz "Oy potansiyelimiz yüzde 30'un üzerinde" diyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici yaşadı.

BBP MECLİS'TE OLMAYACAK

İstanbul 1. bölgeden milletvekili adayı olan Destici'nin kendisi de dahil olmak üzere aday gösterdiği hiçbir isim Meclis'e girme başarısını gösteremedi. Yaşanan hüsran, siyaset kulislerinde de büyük yankı uyandırdı.

SEÇİMİ KAZANIRSA, DESTİCİ'Yİ YARDIMCISI YAPACAK

Seçimin en büyük kaybedeni olmasına rağmen her fırsatta Cumhur İttifakı'na ve ittifakın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'a şartsız koşulsuz destek veren Destici ile ilgili önümüzdeki günlerde sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Haberler.com'un edindiği kulis bilgisine göre; Beştepe'de Destici ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda BBP liderine cumhurbaşkanı yardımcılığı görevi vereceği konuşuluyor.

"2. TURDA DAHA YÜKSEK FARKLA KAZANAĞINA İNANIYORUM"

Öte yandan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra bir paylaşım yapan Destici, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Öncelikle ilk turu açık ara önde bitirmesinden dolayı şahsım ve camiam adına tebriklerimi ilettim. 14 Mayıs seçimlerini ve 28 Mayıs'ta ikinci turu gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdik. İkinci turu daha yüksek bir farkla kazanacağına olan inancımla başarı dileklerimi bildirdim." ifadelerini kullandı.