Erdoğan'dan müjde geldi! Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı - Son Dakika
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Erdoğan'dan müjde geldi! Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı

17.05.2023 19:02

AK Parti teşkilatlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimle alakalı değerlendirmeler yaptığı konuşmasının sonunda ise müjdeli bir haber verdi. Tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini açıklayan Erdoğan, "Kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonra da gayretlerimizi sürdüreceğiz. Rus dostlarımız, limanlardaki Türk gemilerin çıkışına da engel olmayacaklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin ardından AK Parti'nin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü. 2. tur öncesi önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının sonunda ise dünyanın merakla beklediği bir müjdeyi verdi.

"ANLAŞMANIN SON UZATMA SÜRESİ BİTMEK ÜZEREYDİ"

Tahıl koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Bu vesile ile tüm dünyaya bir müjde vermek istiyorum. Ülkemizin ve şahsımın yoğun gayretleriyle başlatılan Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasını biliyorsunuz. Türkiye'nin öncülüğü Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumu BM'nin kolaylaştırıcılığı sayesinde İstanbul'da imzalanan anlaşmanın son uzatma süresi bitmek üzereydi.

"RUS DOSTLARIMIZ TÜRK GEMİLERİN ÇIKIŞINA ENGEL OLMAYACAKLAR"

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonra da gayretlerimizi sürdüreceğiz. Rus dostlarımız, limanlardaki Türk gemilerin çıkışına da engel olmayacaklarını söylediler. Bunun için kendilerine müteşekkiriz.

"BM GENEL SEKRETERİ'NE GAYRETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Rusya Devlet Başkanı değerli dostum Putin'e çabalarımıza verdiği samimi destek için şükranlarımı sunuyorum. Sayın Zelensky'e de yapıcı işbirliği için teşekkür ediyorum. BM Genel Sekreteri'ne yapıcı gayretleri için teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum, kalın sağlıcakla."

ERDOĞAN'DAN TAHIL KORİDORU PAYLAŞIMI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Erdoğan şu ifadeleri kullandı; Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Tüm dünyaya hayırlı olsun. Anlaşmanın tüm şartları yerine getirilerek bundan sonraki süreçte de devam etmesi için gayretlerimizi sürdüreceğiz.

"PUTİN'E ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Ayrıca Rus dostlarımız, Mykolaiv ve Olvia Limanlarındaki Türk gemilerinin çıkışına da engel olmayacaklarını bildirdiler. Bunun için de kendilerine müteşekkiriz. İnşallah Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın önce kalıcı bir ateşkes, sonra da barışla sonuçlanacağı günleri de göreceğimizi ümit ediyoruz. Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'e bu süreçteki çabalarımıza verdiği samimi destek için şükranlarımı sunuyorum.

"BU HAYATİ KARARIN TÜM TARAFLARA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'ye de yapıcı iş birliği için teşekkür ediyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'e de süreçteki gayretleri için teşekkür ediyorum. Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından hayati öneme sahip bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum."

YORUMLAR (3)
  • Eski Tüfek.: 1970 lerde tahıl deposu idik...koridoru olduk.. Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır
  • Serkan Semiz: Vatandaşa ne faydası var.... Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
  • Yalçın Koçyiğit: Yani savaş olan ülkelerden tahıl alımı yapabileceğiz artık ve bu anlaşma 2 ay daha uzatılmış. Ve bu anlaşmayı müjde olarak duyuruyor recep tayyip erdoğan. Yahu 21 senedir ülkenin tarımını bu hale getirdin ve savaş olan ülkelerden dahi tahıl ithal etmeye mahkumsun ve bunu müjde olarak duyuruyosun. Ve bu müjdeyle birlikte seni alkışlıycak insanlar var bu ülkede.... Akıl tutulması... Cevap Yaz 10 7 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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