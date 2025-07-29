Erdoğan: Gazze'deki Durum Soykırım - Son Dakika
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Erdoğan: Gazze'deki Durum Soykırım

Erdoğan: Gazze\'deki Durum Soykırım
29.07.2025 19:58
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü, daha vahşi, insanlık dışı fotoğraflar geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü, daha vahşi, insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Dünyanın gözleri önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor. İsrail'in açlığı, özellikle Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanması bunların insanlıktan nasibini almadıklarının en açık göstergesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Anlaşmaların İmza Törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev daha sonra basın açıklaması gerçekleştirdi. 2009 yılında stratejik ortaklığın ilan edildiği Kazakistan'la münasebetlerin 3 yıl önce geliştirilmiş stratejik ortaklık düzeyine yükseltildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın bölgenin en büyük ekonomisi olduğunu ve Türkiye'nin bölgedeki en büyük ticari ortağı olduğunu bildirdi.

Ticaret hacminde 15 milyar dolar seviyesini hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımlarımız 5 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımları ise 1,5 milyar dolara yaklaştı. Müteahhitlik firmalarımız bugüne kadar 30 milyar dolar değerinde 500'ün üzerinde projeyi başarıyla üstlendi. Bugün de savunmadan enerjiye, ulaştırmadan bilim ve teknolojiye çok geniş bir yelpazede görüş alışverişimiz oldu. Neticede biraz önce şahit olduğunuz çok sayıda belge üzerindeki 20 belgeyi imzaladık. Madencilik ve nadir toprak elementleri gibi bu sektörlerde işbirliği imkanlarını değerlendirdik" diye konuştu.

Görüşmelerinde daha fazla miktarlarda Kazak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasının yollarını ele aldıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İpek Yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli orta koridorun kullanımı ve geliştirilmesi hususunda yapabilecekleri istişare ettiklerini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri ve savunma sanayi işbirliğini daha ileriye taşıyacak somut projeleri de görüştüklerini belirterek, Güvenlik işbirliği ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konularının da gündem başlıkları arasında yer aldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Kazak turist sayısının her geçen yıl arttığını geçtiğimiz sene 900 bine yakın Kazak vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydetti. Türkiye'den de Kazakistan'a yönelik bir teveccüh olduğunu gördüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türk vatandaşlarına vize muafiyet süresini 90 güne çıkardığını duyurdu.

"Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 30 yılı aşkın süredir 100 binden fazla mezun verdi"

Eğitim ve kültür konularının her zaman olduğu gibi yine gündemlerinde olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk kapsamlı ortak projemiz olan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 30 yılı aşkın süredir 100 binden fazla mezun verdi. Şimdi de Sayın Tokayev'in desteği ile Türkiye Maarif Vakfı'nın Astana ve Almata'da birer okul açma çalışmalarına başladığının müjdesini buradan vermek isterim. Ayrıca Gazi Üniversitesi de Güney Kazakistan Pedagoji Üniversitesi'nde bir şube açacak" diye konuştu.

Bu sene Kazakistan'ın milli şairi, Kazak halkının büyük dahisi, mütefekkir Abay Kunanbayev'in 180. doğum yıldönümü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsmini Kazak kardeşlerimizle birlikte tüm Türk dünyasının kalbine derin saygıyla yazdıran o büyük şairi bu vesileyle rahmetle yad ediyorum. Doğu Akdeniz'den Türkistan'ın en ucu köşelerine uzanan coğrafyamızda, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla hareket ediyoruz. Gerek ikili ilişkiler, gerek aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Türk dünyasının güçlenmesi için birlikte çalışıyoruz. Kazakistan'ın teşkilatımızın 2026'daki gayri resmin zirvesine, Türkistan'da ev sahipliği yapacak olmasından memnuniyet duyduk. Türk dünyasının asli ve ayrılmaz bir unsuru olan Kıbrıs Türkleriyle de dayanışmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Biraz önce Sayın Tokayev ile kabul ettiğimiz ortak bildiride, Kıbrıs Türklerinin eşit ve özden gelen haklarına saygı duyulmasını özellikle istişare ettik" diye konuştu.

"Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü, daha vahşi ve insanlık dışı fotoğraflar geliyor"

Cumhurbaşkanı Tokayev ile dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zorlu süreçte bölgesel ve uluslararası meseleleri de değerlendirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere Rusya- Ukrayna Savaşı ve Afganistan gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunduk. Terör Devleti İsrail 22 aydır Filistin halkını canice katlediyor. 360 km'ye hapsettiği Gazzeli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. Gazze'den Nazi kamplarından çok daha kötü, daha vahşi ve insanlık dışı fotoğraflar geliyor. Tüm dünyanın gözleri önünde bir halk açlık ve susuzlukla öldürülüyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insani durumun felaket boyutunda olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Masum çocuklar ya açlıktan ya da İsrail işgal güçlerinin silahlarından çıkan kurşunlardan dolayı can vermektedir. İsrail'in açlığı özellikle Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanması bunların insanlıktan nasibini almadıklarının en açık göstergesidir. Bu barbarlık karşısında İslam ülkeleri başta olmak üzere herkesin vicdan sahibi tüm ülkelerin, tüm halkların sesini daha fazla yükseltmesi şarttır. Biz bu konuda ne yapılması gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Gazze halkına soykırım uygulayanların hukuk ve tarih önünde hesap verdiği günleri de inşallah göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Erdoğan: Gazze'deki Durum Soykırım - Son Dakika

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