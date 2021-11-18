Üye Girişi
Erdoğan'ın açık belirtmediği Lütfü Elvan eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan sert çıkış - Son Dakika

Erdoğan'ın açık belirtmediği Lütfü Elvan eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan sert çıkış

18.11.2021 21:01

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararından sonra değerlendirmeler yaptı. Davutoğlu, Erdoğan'ın "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" sözleriyle ilgili olarak "Dün bize attığı iftirayı bugün bakanına atıyor. İşte geldiğimiz nokta ortada" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın faizi 100 baz puan indirmesi kararının ardından dolar, sert bir şekilde yükselişe geçerek rekor tazeledi ve 11 TL'nin üzerine çıktı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da parti binasından canlı yayın gerçekleştirerek Merkez Bankası'nın verdiği kararı değerlendirdi.

"DÜN BİZE ATTIĞI İFTİRAYI, BUGÜN BAKANINA ATIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı kastederek "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" sözlerine yüklenen Davutoğlu, "Dün bize attığı iftirayı bugün bakanına atıyor. İşte geldiğimiz nokta ortada. Faiz kötü madem. Ve dahi nas ortada haram madem, peki faiz böyle mi düşer? Faiz emirle, talimatnameyle mi düşer?" dedi.

Davutoğlu, konuşmasında şu açıklamaları yaptı:

"DOLAR, 8 AYDA TL'YE KARŞI YÜZDE 50'DEN FAZLA DEĞER KAZANDI"

Sadece son 8 ayda dolar, Türk Lirasına karşı %50'den fazla değer kazandı. Oysa dünyada hiç bir ülkenin milli parasının değer kaybı bunun yanına yaklaşmadı bile. Aylık 250 dolara düşen asgari ücret ile güzel ülkemizi dünyanın en ucuz işçi cenneti haline, köle pazarına çevirdiler. Maalesef başkaları için rant, kâr ve gelir demek olan bu cennet, vatandaşlarımız için enflasyon ve fakirlik cehenneminde karın tokluğuna yaşamasına sebep oluyor.

JAPON EKONOMİSİ KIYASLAMASINA YANIT

Bakmayın faizlerin %19'dan %15'e indirildiğine; dünyanın en yüksek faizlerinden biri Türkiye'de. Dolar 11.25'i gördü, Tahvil faizi %20.50'de. 3 yıl önce "yetkiyi verin, faiz ve enflasyonla nasıl uğraşılır göreceksiniz" vaadi ile alınan emanete açık bir hıyanet tablosudur bu. Maalesef aldıkları bu karar hiç kimse için sürpriz olmadı. Bunun anlamı; "bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete." Gerçeklikten öylesine koptular ki; dolar füze gibi tırmanıyor; bunlar çıkmış Japon ekonomisiyle kıyaslama yapıyor!

"İŞTE GELDİĞİMİZ NOKTA ORTADA"

Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" sözlerine karşılık Dvautoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Şu sözlere bakar mısınız? "…Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda Nas ortada, Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Şu cehalete bakar mısınız? Sadece cehalet değil, açıkça yalan da söylüyor. Dün bize attığı iftirayı bugün bakanına atıyor. İşte geldiğimiz nokta ortada. Faiz kötü madem. Ve dahi nas ortada haram madem, peki faiz böyle mi düşer? Faiz emirle, talimatnameyle mi düşer?

Erdoğan'ın açık belirtmediği Lütfü Elvan eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan sert çıkış

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Merkez Bankası, Faiz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın açık belirtmediği Lütfü Elvan eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan sert çıkış - Son Dakika


Son Dakika

Karl-Heinz Rummenigge'den yıllar sonra gelen ilginç itiraf! Ronaldo'nun kasları adeta başını döndürmüş 00:37 Karl-Heinz Rummenigge'den yıllar sonra gelen ilginç itiraf! Ronaldo'nun kasları adeta başını döndürmüş Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker iması: Benim cebime 10 bin dolar koyan yok 23:17 Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Sedat Peker iması: Benim cebime 10 bin dolar koyan yok Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi 17:35 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok 15:54 Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı 15:40 Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü 14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi 14:25 Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü 14:06 Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü

Son Dakika Haberleri
00:38 Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı
00:37 Karl-Heinz Rummenigge'den yıllar sonra gelen ilginç itiraf! Ronaldo'nun kasları adeta başını döndürmüş
00:34 Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınmıştı! Suriyeli sanatçı Omar Souleyman serbest bırakıldı
00:23 Ankara'da 3 katlı binada patlama yaşandı, gökyüzünü siyah duman kapladı
00:02 Şırnak'tan üzücü haber! Askeri araç kazasında yaralanan astsubay şehit oldu
00:01 İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığını neden istemiyor? Kılıçdaroğlu, CHP'yi bekleyen tehlikeden bahsetti
23:59 Evli kadına cinsel içerikli mesaj attığı iddia edilen kişiyi tekme tokat dövdüler
23:41 Boğazı kesilerek katledilen Neslihan Kaya'nın katil zanlısı yakalandı
23:37 Son Dakika: Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada LPG nedeniyle patlama meydana geldi
23:29 Barcelona cephesinden ilginç çıkış! Messi'nin ayrılığına neredeyse zil takıp oynayacaklar
Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı Bulgaristan'da ortaya atılan iddialar karışıklık yarattı! Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı         
00:38
Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınmıştı! Suriyeli sanatçı Omar Souleyman serbest bırakıldı Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınmıştı! Suriyeli sanatçı Omar Souleyman serbest bırakıldı         
00:34
Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacı Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı sinirlendirecek hamle         
20:25
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı!         
15:44
Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik         
15:04
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi         
14:42
Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi         
14:24
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi         
11:10
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2021 00:55:28. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın açık belirtmediği Lütfü Elvan eleştirisine Ahmet Davutoğlu'ndan sert çıkış - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement