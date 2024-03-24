Erdoğan, İstanbul mitinginde yeni bir müjde mi verecek? AK Partili Kabaktepe yanıtladı

Politika

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Pankart açanlar gözaltına mı alındı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

31 Mart seçimleri için geri sayım başladı. Sandığa gitmeye günler kala İstanbul, AK Parti'nin "Yeniden İstanbul" mitingine ev sahipliği yapacak. Milyonların dikkat kesildiği mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir müjde verebileceği iddiası günlerdir konuşulurken, bunun emekli maaşlarına 5 bin TL seyyanen zam olabileceği yüksek sesle dillendiriliyor.

ERDOĞAN'IN YOĞUN MESAİSİ DEVAM EDİYOR

Miting programlarına 10 Şubat'ta Zonguldak'ta başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi devam ediyor.

MİTİNGİN ADRESİ ATATÜRK HAVALİMANI

Saat 14.00'te başlayacak mitingin adresi Atatürk Havalimanı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbullulara seslenecek.

VATANDAŞLAR 15 AYRI NOKTADAN GİRİŞ YAPACAK

Miting alanına kolaylıkla ulaşım sağlanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Vatandaşlar 15 ayrı noktadan miting alanına girebilecek.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM MI GELİYOR?

Yerel seçime sayılı günler kala gerçekleştirilecek bu mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir müjde vereceği de uzun zamandır Ankara kulislerinde konuşuluyor. Erdoğan'ın emekli maaşlarından şikayet eden milyonlarca emekli için 5 bin TL'lik seyyanen zam açıklayabileceği de iddialar arasında.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.

KABAKTEPE'DEN "MÜJDE" İDDİASINA YANIT

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingde müjde verip vermeyeceği sorusuna "Bundan önceki mitinglerde de çok farklı konularda mesajlar vermişti bugün de olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul mitingde bütün gündeme dair açıklamaları olabilir" yanıtını verdi.