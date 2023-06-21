Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerini tiye aldı - Son Dakika
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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "Gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerini tiye aldı

21.06.2023 13:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Gerekirse 16'lı masa kuracağım' sözlerine, "Yetmez daha fazlası lazım" diyerek tepki gösterdi.

28. dönemin ilk AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Değil 6'lı Masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" sözlerini tiye aldı. Erdoğan, "6'lı masaydı, şimdi 16'lı masa diyor. Yetmez. Daha da fazlası lazım. Masadaki ortakları çoğaltmakla olmaz. Millet irade ister.160'lı masa da kursa milletin tokadını yemekten kurtulamaz" ifadelerini kullandı.

"DAVA ARKADAŞLARIMA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Meclis'imizin yeni yasama döneminin ve grup toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yeni seçilen milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Rabbimden size muvaffakiyetler diliyorum. Grubumuzun ilk toplantısı sebebiyle seçimleri zaferle taçlandıran dava arkadaşlarıma buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum.

"DEPREMZEDELERİN DESTEĞİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnirken kurduğumuz Cumhur İttifakı seçimlerle daha da günlendi. Cumhur İttifakı olarak bundan sonra da vatanımızın bekasını en üstte tutmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin desteğinin asla unutulmayacağının bilinmesini isterim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Gerekirse 16'lı masa kuracağım' sözlerini tiye aldı

"YALANLA DOLANLA BİR YERE VARILMAZ"

Ne diyordu altılı masa diyordu. Şimdi gerekirse '16'lı masa' diyor yetmez bunu daha da arttırman lazım. Masadaki ortakları çoğaltmak netice vermez. Bu millet irade ister eser ister. Yalanla dolanla talanla bir yere varılmaz.

"SABAH ERKAN KALKANIN BAKANLIK KAPTIĞI BİR SİSTEM"

Türkiye'nin uçuruma düşmekten nasıl kurtulduğunu zamanla çok daha net göreceğiz. Yaklaşık 1 buçuk sene önce bunlar bir masa kurdular. Yaptıkları onca toplantının ardından millete elle tutulur tek bir şey sunamadılar. Bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler. Bu masaya kumar masası diyen o masanın etrafındakiler. Olay bu kadar acı ne neticesi de ortada. Ama 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu sabah erken kalkanın bakanlık kaptığı bir sistemi millette dayattılar.

"SİZİ MİLLETİME BANGIR BANGIR ANLATACAĞIM"

Siz bu ülkede milletin hayatı tarzıyla hep uğraştınız ve sahtekarlık yaptınız. Ne dedik seçim öncesi Anayasa yapalım ve başörtüsü konusuna Anayasa'da yer verelim dedik. Eğer dürüstseniz yeni yasama döneminde başörtü meselesini Anayasa ile teminat altına alalım. Ama dürüst olmazsanız sizi milletimizi bangır bangır anlatacağım. Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz, yanınızdakiler de LGBT'ci. Ama ne AK Parti ne MHP ne Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinde böyle bir bela yok. İki tane belediye başkanıyla seçim öncesi sürekli dolaştınız. Şimdi nerede onlar."

YORUMLAR (2)
  • Ogunulus: Artik dokunulmazligin kalkti kemal dosyalarin raftan indi artik icerde 86 masa kurarsin chpde senden kurtulur belki Cevap Yaz 26 15 Yayından Kaldır
  • Fırat Anlı: Halkin çogunlugu halinden memnun saygı duymalıyız Cevap Yaz 83 8 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Gerekirse 16'lı masa kuracağım' sözlerini tiye aldı - Son Dakika


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