Ermenistan, Dağlık Karabağ\'daki Ermeni mültecilere ev sahipliği yapmaya hazır

Ermenistan Başbakanı Paşinyan; ülkesinin, Dağlık Karabağ'daki evlerini terk eden Ermenileri ağırlamaya hazır olduğunu söyledi.
Televizyondan halka hitap eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan on binlerce Ermeniyi topraklarında ağırlamaya hazırlandıklarını söyledi. Çatışmalar başladığında bölgeden muhtemel mülteci akınına hazır olduklarını belirten Paşinyan, 40 bin aileyi Ermenistan'a alabileceklerini açıkladı.
"Ermeniler evlerinde, onurlu biçimde ve güvenli koşullarda yaşamalı" diyen Paşinyan konuşmasında, Dağlık Karabağ'daki Ermenilere yönelik "doğrudan bir tehdit" görmediğini de söyledi. Dağlık Karabağ yetkilileri ise bölgedeki Ermenilerin etnik temizliğe maruz kalabilecekleri uyarısında bulundu.
Bölgede yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyor. Azerbaycan yönetimi, Dağlık Karabağ'ın ülkenin kalanıyla barışçıl şekilde entegrasyonunu istediğini net bir şekilde açıkladı.
Karabağ'da Rusya'nın girişimleri sonrası ilan edilen ateşkesin ardından, Azerbaycan ve Dağlık Karabağ heyetleri dün Yevlah kentinde bir araya geldi. Yaklaşık iki saat sürdüğü belirtilen görüşmede öncelikle Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni güçlerin teslim olma koşulları ele alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ofisinden yapılan açıklamada, görüşmelerin "yapıcı ve olumlu" geçtiği; Dağlık Karabağ'a akaryakıt, ilaç ve insani yardım gönderileceği duyuruldu.
Öte yandan; Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçleri Azerbaycan ordusunu ateşkesi ihlal etmekle suçladı, Bakü yönetimi iddiaları yalanladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da ateşkesin yürürlükte olduğunu ve Azerbaycan ordusunun Stepanakert'e girdikleri yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.
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