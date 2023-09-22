Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki Ermeni mültecilere ev sahipliği yapmaya hazır - Son Dakika
BBC

Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki Ermeni mültecilere ev sahipliği yapmaya hazır

Ermenistan, Dağlık Karabağ\'daki Ermeni mültecilere ev sahipliği yapmaya hazır
Son Güncelleme: 22.09.2023 14:52

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki evlerini terk eden Ermenileri ülkelerinde ağırlamaya hazır olduklarını açıkladı. Paşinyan, 40 bin aileyi kabul edebileceklerini belirtti. Bölgedeki Ermeni güçleri, Azerbaycan'ın askeri operasyonu sonrası teslim olmayı ve silah bırakmayı kabul etmişti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan; ülkesinin, Dağlık Karabağ'daki evlerini terk eden Ermenileri ağırlamaya hazır olduğunu söyledi.

"40 BİN AİLEYİ ERMENİSTAN'A ALABİLİRİZ"

Televizyondan halka hitap eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan on binlerce Ermeniyi topraklarında ağırlamaya hazırlandıklarını söyledi. Çatışmalar başladığında bölgeden muhtemel mülteci akınına hazır olduklarını belirten Paşinyan, 40 bin aileyi Ermenistan'a alabileceklerini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı, Dağlık Karabağ'daki Ermenileri ağırlamaya hazırız

"KARABAĞ'DAKİ ERMENİLERE YÖNELİK DOĞRUDAN BİR TEHDİT GÖRMÜYORUM"

"Ermeniler evlerinde, onurlu biçimde ve güvenli koşullarda yaşamalı" diyen Paşinyan konuşmasında, Dağlık Karabağ'daki Ermenilere yönelik "doğrudan bir tehdit" görmediğini de söyledi. Dağlık Karabağ yetkilileri ise bölgedeki Ermenilerin etnik temizliğe maruz kalabilecekleri uyarısında bulundu.

120 BİN ERMENİ YAŞIYOR

Bölgede yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyor. Azerbaycan yönetimi, Dağlık Karabağ'ın ülkenin kalanıyla barışçıl şekilde entegrasyonunu istediğini net bir şekilde açıkladı.

Ermenistan Başbakanı, Dağlık Karabağ'daki Ermenileri ağırlamaya hazırız

TARAFLAR DÜN BİR ARAYA GELDİ

Karabağ'da Rusya'nın girişimleri sonrası ilan edilen ateşkesin ardından, Azerbaycan ve Dağlık Karabağ heyetleri dün Yevlah kentinde bir araya geldi. Yaklaşık iki saat sürdüğü belirtilen görüşmede öncelikle Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni güçlerin teslim olma koşulları ele alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ofisinden yapılan açıklamada, görüşmelerin "yapıcı ve olumlu" geçtiği; Dağlık Karabağ'a akaryakıt, ilaç ve insani yardım gönderileceği duyuruldu.

Ermenistan Başbakanı, Dağlık Karabağ'daki Ermenileri ağırlamaya hazırız

"ATEŞKES İHLAL EDİLDİ" İDDİASINA YALANLAMA

Öte yandan; Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçleri Azerbaycan ordusunu ateşkesi ihlal etmekle suçladı, Bakü yönetimi iddiaları yalanladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da ateşkesin yürürlükte olduğunu ve Azerbaycan ordusunun Stepanakert'e girdikleri yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Kaynak: BBC

Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermenistan, Göçmenler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki Ermeni mültecilere ev sahipliği yapmaya hazır - Son Dakika

BBC

Son Dakika
14:25 Mehmet Ali Erbil, 42 yaş küçük sevgilisiyle ilişkisini ilan etti
13:51 Atatürk'e yapılan saygısızlık yapan gencin tutuklanma gerekçesi açıklandı
13:27 Galatasaray, küstah Kopenhaglı için harekete geçiyor! Gözler yönetimden çıkacak kararda
13:29 Manken Melisa Aydınalp, ahlak ve toplum değerleri kitapları okuma şartıyla serbest bırakıldı
13:25 Sevda Türküsev, Atatürk'e saygısızlık yapan öğrenciye beddua eden Gülben Ergen'e tepki gösterince cevap gecikmedi
12:34 Belediye başkanı kendi yaptığı hatta mahsur kaldı
12:28 Atatürk fotoğrafına hakaret eden lise öğrencisi: Oyun oynuyorduk, pişmanım
12:17 Genç kızın yüz ifadesine dikkat! Güvenlik görevlisinin gizli yeteneği karşısında şaşıp kaldı
12:04 Jorge Jesus için "acil" koduyla toplandılar! Tepkiler çığ gibi
12:00 Kadın fotoğrafçıya taciz! Eşofmanını indirip cinsel organını gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2023 15:07:52. #1.12#
SON DAKİKA: Ermenistan, Dağlık Karabağ'daki Ermeni mültecilere ev sahipliği yapmaya hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement