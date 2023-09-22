Ermenistan, Dağlık Karabağ\'daki Ermeni mültecilere ev sahipliği yapmaya hazır

Ermenistan Başbakanı Paşinyan; ülkesinin, Dağlık Karabağ'daki evlerini terk eden Ermenileri ağırlamaya hazır olduğunu söyledi.

"40 BİN AİLEYİ ERMENİSTAN'A ALABİLİRİZ"

Televizyondan halka hitap eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan on binlerce Ermeniyi topraklarında ağırlamaya hazırlandıklarını söyledi. Çatışmalar başladığında bölgeden muhtemel mülteci akınına hazır olduklarını belirten Paşinyan, 40 bin aileyi Ermenistan'a alabileceklerini açıkladı.

"KARABAĞ'DAKİ ERMENİLERE YÖNELİK DOĞRUDAN BİR TEHDİT GÖRMÜYORUM"

"Ermeniler evlerinde, onurlu biçimde ve güvenli koşullarda yaşamalı" diyen Paşinyan konuşmasında, Dağlık Karabağ'daki Ermenilere yönelik "doğrudan bir tehdit" görmediğini de söyledi. Dağlık Karabağ yetkilileri ise bölgedeki Ermenilerin etnik temizliğe maruz kalabilecekleri uyarısında bulundu.

120 BİN ERMENİ YAŞIYOR

Bölgede yaklaşık 120 bin Ermeni yaşıyor. Azerbaycan yönetimi, Dağlık Karabağ'ın ülkenin kalanıyla barışçıl şekilde entegrasyonunu istediğini net bir şekilde açıkladı.

TARAFLAR DÜN BİR ARAYA GELDİ

Karabağ'da Rusya'nın girişimleri sonrası ilan edilen ateşkesin ardından, Azerbaycan ve Dağlık Karabağ heyetleri dün Yevlah kentinde bir araya geldi. Yaklaşık iki saat sürdüğü belirtilen görüşmede öncelikle Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı Ermeni güçlerin teslim olma koşulları ele alındı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ofisinden yapılan açıklamada, görüşmelerin "yapıcı ve olumlu" geçtiği; Dağlık Karabağ'a akaryakıt, ilaç ve insani yardım gönderileceği duyuruldu.

"ATEŞKES İHLAL EDİLDİ" İDDİASINA YALANLAMA

Öte yandan; Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçleri Azerbaycan ordusunu ateşkesi ihlal etmekle suçladı, Bakü yönetimi iddiaları yalanladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da ateşkesin yürürlükte olduğunu ve Azerbaycan ordusunun Stepanakert'e girdikleri yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.