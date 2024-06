Erzincan İliç'teki maden kazasında toprak altında kalan işçilerin cenaze namazına Bakan Bayraktar katıldı

Politika

Erzincan İliç'teki maden de toprak altında kalan 5 işçinin cenaze namazına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Adeta iğneyle kuyu kazdık. Samanlıkta iğne arar gibi onları aradık" dedi.

Erzincan merkez Terzibaba Camiinde kılınan cenaze namazının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çok zorlu bir süreç geçirdiklerini kaydetti.

Bakan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Malumunuz 13 şubatta İliç'te meydana gelen maden kazasında kaybettiğimiz 9 vatandaşımızı devletimiz bütün imkanlarını seferber ederek, ilk günden itibaren yoğun bir şekilde tarama faaliyetlerinde bulunduk. Hakikaten çok zorlu bir süreçti, çok zor bir işti. Zira 10 milyon ton topraktı. İliç'teki 9 vatandaşımız o toprağın altındaydı. Adeta iğneyle kuyu kazdık, samanlıkta iğne arar gibi onları aradık. Ama ilk günden itibaren onların ailelerine, hem İliç halkına, Erzincan'ımıza, milletimize verdiğimiz söz mutlaka bu kardeşlerimizi bulacağız. Onları ailelerine teslim edeceğiz olmuştu. ve çok şükür bugün sözümüzü tutabildiğimiz için ben şükrediyorum. Bu konuda çok büyük bir gayret gösterdik, büyük bir fedakarlıkla arkadaşlarımız, ekiplerimiz çok yoğun çalıştılar. AFAD ekiplerimiz bütün bakanlıklarımız oradaki sahadaki esas itibariyle arkadaşlarımız kendi canlarını adeta hiçe sayarak çok büyük bir özveriyle bu vazifeyi yerine getirdiler. ve ara ara 2 ay sonra ilk kardeşimize ulaştık. Ondan sonra da diğer kardeşlerimize ve nihayetinde bugün 5 kardeşimize daha sonra burada cenaze merasimi tertip etmek suretiyle bir anlamda son görevimizi yerine getirmiş olduk. Ama hakikaten ben bu süre içerisinde özveriyle gayret eden bütün oradaki operatöründen efendim gözlem için orada duran arkadaşlarımıza kadar işçi kardeşlerime öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Tüm milletimiz adına. Tabii bizi sabırla bekleyen ailelere de şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Çünkü çok zor bir süreç yaşadılar. Haber alınamayan gecikilen her gün hakikaten onlar için çok zordu ama büyük bir metanetle bizim samimiyetle büyük Bir gayret içerisinde olduğumuzu gördükleri için açıkçası büyük bir sabır içerisinde bu süreci bizimle beraber geçirdiler. Onları her aşamada bilgilendirdik. Bu süreci bütün açıkçası burada görüyorsunuz vekillerimiz var, valimiz var, bütün arkadaşlarımızla beraber hakikaten büyük olgunluk içerisinde çok büyük bir koordinasyon içerisinde yürütüldü. Tabii o zaman da bir şekilde sizlerle bir araya gelip bilgilendirme toplantıları yapıyorduk. Şunu ifade etmiştim. Tabii bu olayın bizim için önceliği açıkçası o 9 madencimize ulaşmak birinci günden itibaren. Bugün itibariyle bu süreci tamamlamış bulunuyoruz. Ama hemen akabinde özellikle buranın çevreyle alakalı tedbirlerini almaya başladık. Gerek suyla alakalı gerek siyanürle alakalı bütün tedbirleri aldık. Onlar da çok şükür planladığımız şekilde devam etti. Sahadaki toprağın kaldırılmasıyla alakalı çalışmalarımızda çok büyük bir aşama kaydettik. Bunun da sonuna yaklaşıyoruz. Dolayısıyla orada da çok ciddi bir ilerlememiz var. Şimdi önümüzde iki aşama daha kaldı. Bunlardan bir tanesi başından beri birlikte olduğumuz bu ailelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması, çok büyük bir acı yaşadılar. Çok büyük kayıpları var. Ama şimdi bütün devlet olarak imkanlarımızı seferber edeceğiz. Buradaki içlerinde çok pırıl pırıl genç kardeşimiz, çocuklarımız var. Onların geleceğiyle alakalı bütün tedbirleri alacağız. Gerekli yapılması gereken her şeyin de çok yakın takipçisi olacağız. Bir diğer husus elbette ki bu olayın ilk günden itibaren sizinle de paylaştığımız süreç kamuoyunu doğru bilgilendirilmesi. Olayda kusuru olan kim varsa bunun ortaya çıkarılması noktasındaki idari ve adli soruşturmaydı. Bu bir taraftan başsavcılığımız tarafından devam edecek. Çünkü hepinizin takibindedirler. Ama onun dışında hem idari yönden soruşturulması yani bu hadiseye sebep veren gerçek kök sebepler nedir? Bunların anlaşılması Allah korusun bunun gibi bir felaketin tekrar yaşanmaması için. Bunu tabii hem ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız devam ettiriyorlar. Ama bunun ötesinde birkaç hafta önce meclisimize bir araştırma komisyonu kuruldu. Orada da çok yönlü bu konu dikkatle takip ediliyor. ve eminim kısa bir süre sonra herhalde birkaç hafta içerisinde o komisyon raporunu hazırlayacak ve kamuoyuyla bunu paylaşacaktır." - ERZİNCAN