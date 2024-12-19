Esenyurt Belediyesi 37 Caminin Mülkiyetini Müftülüğe Devretti - Son Dakika
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Politika

Esenyurt Belediyesi 37 Caminin Mülkiyetini Müftülüğe Devretti

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Terör örgütü üyeliğinden görevinden alınarak tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine atanan kayyumun, ilçedeki 37 caminin mülkiyetini encümen kararı ile müftülüğe devrettiği ortaya çıktı.

19.12.2024 20:57  Güncelleme: 22:49
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin aralık ayı toplantısında gündem dışı konuşma yapan CHP'li Erdinç Aktaş, Esenyurt Belediyesi'ne atanan kayyum yönetiminin icraatlarını konu aldı.

Esenyurt kayyumu 37 caminin mülkiyetini müftülüğe devretti

"CAMİNİN ALTINDAKİ İŞLETMELERE ÇÖKMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Esenyurt Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan arazilerin başka kurumlara devredilmesini eleştiren Aktaş, ayrıca ilçede üzerinde cami bulunan birçok parselin de müftülüğe devredildiğini söyledi. Aktaş, "Müftülük bir yazı göndermiş. 37 cami yerini bize bağlayın diye. Amacınızın cami olmadığını biliyoruz ki amaç caminin altındaki işletmeler. Oraya çökmeye çalışıyorsunuz."

"MÜFTÜLÜK İSTEDİ KAYYUM VERDİ"

Camilere ait mülkiyetlerin, Esenyurt Müftülüğü'ne devredilmesiyle ilgili talebin, seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden alınmasından bir ay sonra yapıldığı öğrenildi. Esenyurt Müftülüğü, 28 Kasım 2024 tarihinde Esenyurt Belediyesi'ne bir yazı göndererek, 37 caminin mülkiyetinin kendilerine devredilmesini istedi.

Esenyurt kayyumu 37 caminin mülkiyetini müftülüğe devretti

Esenyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından, Belediye Encümeni'ne gönderilen yazıda şöyle denildi: "İlçe Müftülüğü'ne ait yazıda, İlçemiz Müftülüğüne bağlı camilerden, mülkiyetinin tamamı veya bir kısmı idaremize ait olan ve uygulama imar planında 'Dini Tesis Alanı' olarak belirlenen taşınmazların tamamının Müftülüğe tahsisi hususu talep edilmektedir. Bahse talep konusu üzerine, 'mülkiyeti Esenyurt Belediyesine ait olan camiler', 'mülkiyetinde Esenyurt Belediyesinin hissesi bulunan camiler', 'hüküm ve tasarrufu idaremize ait tescil harici alanlarda bulunan camilerin' ve uygulama imar planlarında dini tesis alanı olarak belirlenen taşınmazların tamamının ekli listede belirtildiği şekilde Müftülüğe 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesinin (d) fıkrası gereğince 25 yıl süre ile tahsisi hususunda karar alınmak üzere yazımızın; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 31 inci maddesinin son fıkrası ve yanı kanunun 45 inci maddesinin ek fıkrası gereğince Belediye Encümeni'ne havalesini olurlarınıza arz ederim."

Esenyurt kayyumu 37 caminin mülkiyetini müftülüğe devretti

"MÜFTÜ AYKUL'UN TALEBİ"

Esenyurt Müftüsü Selami Aykul'un imzasıyla, camilerin devredilmesiyle ilgili olarak Esenyurt Belediyesi'ne gönderilen yazıda ise şöyle denildi: "İlçe Müftülüğüne bağlı camilerden mülkiyetinin tamamı veya bir kısmı Belediyenize ait olan ve imar planlarında dini tesis alanı olarak belirlenen ek listede bilgileri yazılı taşınmazların tamamının Müftülüğümüze tahsis ve devrinin yapılması hususunda; bilgi ve gereğini arz ederim."

Esenyurt kayyumu 37 caminin mülkiyetini müftülüğe devretti
Esenyurt Belediyesi 37 Caminin Mülkiyetini Müftülüğe Devretti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Politika Esenyurt Belediyesi 37 Caminin Mülkiyetini Müftülüğe Devretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Cihan Kışla:
    Ne hakla belediyenin malını devrediyosun atanan kayyum! 24 27 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    cami tabiiki diyanet'e ait olacak, ne isi var belediye bi ibadethanenin.. cemevi mi bu 27 20 Yanıtla
  • Hakan Tasyurek:
    dergahlara seyhlere para gerek galiba 21 23 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    bunlarin yatacak yeri yok. 20 23 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Zaten bu akp nin İstanbul un göbeğinde ki bir ilçeye kayyum atamasının gerçek amaçları bunlar işte...Nerde rant var çökme peşindeler...Bunların derdi halka hizmet değil.Koskoca 1 milyon nüfuslu Esenyurt'ta doğru dürüst bir hastane olmadığı gibi bir diş hastanesi ise hiç yok!! 22 17 Yanıtla
  • Mehmet Ali Aslan:
    Ne bu aç gözlülük gözünüzü toprak doyursun. 7 11 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    soğumayan varsa bile soğutmaya çalışıyorlar. Tek amaçları nakit akışını kendilerine yönetmek. 9 7 Yanıtla
  • null:
    İşte bana böyle haber gerek.. 5 1 Yanıtla
  • HALÜK ERDOĞAN:
    Siz kayyumsunuz emanetcisiniz, emanete sahip çıkın 5 1 Yanıtla
  • Ela:
    bu konuşan mall kim 1 2 Yanıtla
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