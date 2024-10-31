Resmen göreve başladı! Makamdan ilk fotoğraf geldi - Son Dakika
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Politika

Resmen göreve başladı! Makamdan ilk fotoğraf geldi

Resmen göreve başladı! Makamdan ilk fotoğraf geldi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy belediyeye kayyum olarak atandı. Belediyenin sosyal medya hesabından Aksoy'un makamdan ilk fotoğrafı paylaşıldı.

31.10.2024 11:14
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy belediyeye kayyum olarak atandı. Beyoğlu Kaymakamı olan Can Aksoy'un İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevlendirildikten sonra kayyum olarak atandığı öğrenildi.

MAKAMDAN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından Aksoy'un göreve başladığı bildirilirken, makamdan da ilk fotoğrafı paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır."

CAN AKSOY KİMDİR?

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1983'te doğan Can Aksoy, aslen Kırşehirli'dir. İlk ve orta öğrenimini Keçiören'de, yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamlamış ve 2005 yılında mezun olmuştur. Can Aksoy üniversite yıllarında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi' nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde stajlar yapmıştır.

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği meslek hayatında, Giresun İli'nde Teftiş Stajını, Ankara Polatlı'da Refakat Stajını, Kırşehir İli'nde Vilayet Stajlarını tamamlamış, Çankırı İli Korgun İlçesi'nde vekil kaymakam (2006) olarak görev yapmıştır. 2007 yılında, bir yıl süre ile yabancı dil eğitimi ve mesleki eğitim programlarına katılmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye, Leicester Üniversitesi'ne gönderilmiştir. Yurtdışı eğitimi sonrasında Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü'nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu'nu tamamlamıştır. İçişleri Bakanlığı'nın 93. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu "Üstün Başarı" ile tamamlayan Aksoy, 2023 yılında Beyoğlu Kaymakamlığı görevine başlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Can Aksoy, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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Son Dakika Politika Resmen göreve başladı! Makamdan ilk fotoğraf geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • sudem meliss:
    helal olsun makam Yakışıyor 74 65 Yanıtla
  • Şbn Şbn:
    Ey CHP liler siz ne anlarsınız Vatandan bu yiğidin arkasındaki Bayraktan nasıl rahatsız oluyonuz daha önce Bayrak varmıydı o makamın arkadında sizden bu ülkeye gram fayda gelmez 65 57 Yanıtla
  • orko Şato:
    pkk ile is tutan akp ne okacak peki, imralidan meclise yol acanlar 74 35 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Daha adamın suçu kesinleşmeden hemen kayyum hey yavrum hey tezgahlara gel 56 50 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Milletin tokati oyle agir olacak ki yerden iki kere sekeceksiniz 56 29 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    vicdanınız rahatmı o koltukta oturuyorsun gerçeği seversiniz bos koltukları 42 33 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Bu RTE iktidarının bittiğinin resmidir..Güzel günler yakındır..Az sabır.. 25 25 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Ondan sonra RTE kurmayları toplayıp hesap soruyor teşkilata; "yav biz bu seçimleri noye kaybediyoruz" diyor..Aynaya bakmıyor,Hesap soruyor..Güzel 18 15 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    yakismis baskanima 17 9 Yanıtla
  • Efruz Bozkurt:
    Anasını züktüler memleketin 8 13 Yanıtla
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