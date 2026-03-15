Eyyüp Kadir İnan: CHP İçinde Silivri Diktatörlüğü Var

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kurulan o Silivri diktatörlüğünü bugün temizlemezseniz, bugün o casusluk şebekesine, o kirli ilişkilere, o arka plan operasyonlarına ses çıkarmazsanız; bilin ki Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptıklarının on kat daha fazlasını sana yapacaklar" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Aydın'da partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen vefa iftarına katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na destek mesajı veren İnan, Aydın'da hizmet ve eser siyasetini büyütmek için birlikte çalıştıklarını ve kentin gelişimi için ortak bir irade ortaya koyduklarını söyledi.

Türkiye'nin bölgede yaşanan gelişmelere rağmen güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayan İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin istikrarını sürdürdüğünü dile getirdi. 2023 seçimlerine de değinen İnan, Cumhur İttifakı'nın desteğiyle ülkenin güvenli ve güçlü bir şekilde yönetildiğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanında olduklarını vurgulayan İnan, "Şehrinin geleceğine sahip çıkan, iradesini Aydın'dan yana kullanan kıymetli başkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Ben Özlem Çerçioğlu'nu uzun yıllardan beri takip eden kardeşinizim. Kendisinin hizmetlerine baktığımızda günübirlik koltuk sevdası değil, asırlık bir Aydın sevdasını gördüğümü ifade etmek isterim. Kendi ikbali için değil, Aydın'ın sokakları, köyleri, incir kokulu ovaları için dertlenen sarsılmaz bir iradeyi yıllardır kendisinde gördük. Ankara'daki kısır hesapları, şahsi menfaatleri elinin tersiyle itip 'önce Aydın, önce millet' diyen o asil duruşu gördüm. O nedenle hizmetin ideolojisi olmaz, Aydın'da gördüğümüz üzere eserin, hizmetin sevdalısı olunur" diye konuştu.

'ESİR ALINMIŞ BİR GENEL BAŞKANLIK POSİZYONUDUR'

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ifadeler de kullanan İnan, şöyle devam etti:

"Özgür Özel'in içine düştüğü durum adeta rehin alınmış, esir alınmış bir genel başkanlık pozisyonudur. Açıkça söylüyoruz, açıkça altını çizerek söylüyoruz; 'Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir Silivri diktatörlüğü kurulmuştur. Bu diktatörlük Özgür Özel ve çevresini rehin almıştır.' Bakın geçenlerde 'caps olsun diye' bir şeyler söylemiş, mahkemenin geleceğine dair kehanetlerde bulunmuş. Ben de kendisine Aydın'dan, Aydınlı hemşerilerimizle 2 yıl sonrası paylaşılması için bir 'caps'i ortaya koymak istiyorum. 'Caps olsun' diye söylüyorum ama aslında buradan da ciddi bir uyarı yapıyorum; Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kurulan o Silivri diktatörlüğünü bugün temizlemezseniz, bugün o casusluk şebekesine, o kirli ilişkilere, o arka plan operasyonlarına ses çıkarmazsanız; bilin ki Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptıklarının on kat daha fazlasını sana yapacaklar."

İftar programına; AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, MKYK üyesi Mehmet Umut Tuncer, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, İl Başkanı Mehmet Erdem ve çok sayıda partili katıldı.