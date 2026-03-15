Eyyüp Kadir İnan: CHP İçinde Silivri Diktatörlüğü Var

15.03.2026 00:40
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Aydın'da düzenlenen iftar programında CHP'ye sert eleştirilerde bulunarak, partinin içinde bir 'Silivri diktatörlüğü' kurulduğunu savundu. İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in durumunu 'rehin alınmış' bir pozisyon olarak tanımladı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olası tehditler hakkında uyarıda bulundu. İnan ayrıca, AK Parti'nin Türkiye'yi güçlü bir şekilde yönetmeye devam ettiğini vurguladı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kurulan o Silivri diktatörlüğünü bugün temizlemezseniz, bugün o casusluk şebekesine, o kirli ilişkilere, o arka plan operasyonlarına ses çıkarmazsanız; bilin ki Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptıklarının on kat daha fazlasını sana yapacaklar" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Aydın'da partisinin il başkanlığı tarafından düzenlenen vefa iftarına katıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na destek mesajı veren İnan, Aydın'da hizmet ve eser siyasetini büyütmek için birlikte çalıştıklarını ve kentin gelişimi için ortak bir irade ortaya koyduklarını söyledi.

Türkiye'nin bölgede yaşanan gelişmelere rağmen güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayan İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin istikrarını sürdürdüğünü dile getirdi. 2023 seçimlerine de değinen İnan, Cumhur İttifakı'nın desteğiyle ülkenin güvenli ve güçlü bir şekilde yönetildiğini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanında olduklarını vurgulayan İnan, "Şehrinin geleceğine sahip çıkan, iradesini Aydın'dan yana kullanan kıymetli başkanımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Ben Özlem Çerçioğlu'nu uzun yıllardan beri takip eden kardeşinizim. Kendisinin hizmetlerine baktığımızda günübirlik koltuk sevdası değil, asırlık bir Aydın sevdasını gördüğümü ifade etmek isterim. Kendi ikbali için değil, Aydın'ın sokakları, köyleri, incir kokulu ovaları için dertlenen sarsılmaz bir iradeyi yıllardır kendisinde gördük. Ankara'daki kısır hesapları, şahsi menfaatleri elinin tersiyle itip 'önce Aydın, önce millet' diyen o asil duruşu gördüm. O nedenle hizmetin ideolojisi olmaz, Aydın'da gördüğümüz üzere eserin, hizmetin sevdalısı olunur" diye konuştu.

'ESİR ALINMIŞ BİR GENEL BAŞKANLIK POSİZYONUDUR'

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik ifadeler de kullanan İnan, şöyle devam etti:

"Özgür Özel'in içine düştüğü durum adeta rehin alınmış, esir alınmış bir genel başkanlık pozisyonudur. Açıkça söylüyoruz, açıkça altını çizerek söylüyoruz; 'Bugün Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir Silivri diktatörlüğü kurulmuştur. Bu diktatörlük Özgür Özel ve çevresini rehin almıştır.' Bakın geçenlerde 'caps olsun diye' bir şeyler söylemiş, mahkemenin geleceğine dair kehanetlerde bulunmuş. Ben de kendisine Aydın'dan, Aydınlı hemşerilerimizle 2 yıl sonrası paylaşılması için bir 'caps'i ortaya koymak istiyorum. 'Caps olsun' diye söylüyorum ama aslında buradan da ciddi bir uyarı yapıyorum; Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kurulan o Silivri diktatörlüğünü bugün temizlemezseniz, bugün o casusluk şebekesine, o kirli ilişkilere, o arka plan operasyonlarına ses çıkarmazsanız; bilin ki Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptıklarının on kat daha fazlasını sana yapacaklar."

İftar programına; AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, MKYK üyesi Mehmet Umut Tuncer, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, İl Başkanı Mehmet Erdem ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Eyyüp Kadir İnan, Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, AK Parti, Türkiye, İftar, Aydın, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcukent’teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı Kuyumcukent'teki 20 milyon liralık soygunla ilgili 7 şüpheli tutuklandı
Zelenski, Paris’te Rıza Pehlevi ile görüştü Zelenski, Paris'te Rıza Pehlevi ile görüştü
Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz
Ahmet Özer’in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin davada karar
Trabzon’da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki Trabzon'da imamdan hutbe sırasında telefonla oynayan cemaate tepki
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
Çin’de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu
Katar’da “güvenlik riski“ nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu Katar'da "güvenlik riski" nedeniyle bazı bölgelerin boşaltıldığı duyuruldu
Trump: İran’ın Hark Adası’ndaki askeri hedeflerini vurduk Trump: İran'ın Hark Adası'ndaki askeri hedeflerini vurduk
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti

01:28
Arda Güler’den inanılmaz gol Orta sahasının gerisinden attı
Arda Güler'den inanılmaz gol! Orta sahasının gerisinden attı
00:49
İsrail, Lübnan’da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
İsrail, Lübnan'da Başbakanlık binasının hemen yanını vurdu
00:18
Netanyahu öldü mü İddialara cevap geldi
Netanyahu öldü mü? İddialara cevap geldi
23:49
Bakan Fidan: İran’ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
Bakan Fidan: İran'ı Körfez ülkelerine yönelik saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalışıyoruz
23:02
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
İrfan Saraloğlu: 7 puanlık farkı daha da açmak için çalışacağız
22:50
Trump ’’İran’ı mağlup’’ ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
Trump ''İran'ı mağlup'' ettik dedi, Hürmüz Boğazı için çağrı yaptı
22:16
İran, Dubai’deki dev ABD bankasını vurdu
İran, Dubai'deki dev ABD bankasını vurdu
21:54
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında şampiyonluk ateşini yaktı
21:50
Bahçeli’den Lübnan için “seçenekler tartışılsın“ çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
Bahçeli'den Lübnan için "seçenekler tartışılsın" çağrısı: Beyrut düşerse bölgenin jeopolitik dengesi sarsılır
21:17
Hark Adası saldırısı sonrası İran’dan BAE’ye üstü kapalı tehdit
Hark Adası saldırısı sonrası İran'dan BAE'ye üstü kapalı tehdit
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
