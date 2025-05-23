Gaziantep'te Avrupa Günü Kutlandı

Gaziantep'te Avrupa Günü kutlamaları

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:

"İnsani değerlerle iyiliğin büyüdüğü bir dünyaya ihtiyacımız var"

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ortak ev sahipliğinde gerçekleşen 2025 Avrupa Günü Gaziantep Programı kapsamında Başkan Fatma Şahin ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan programda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Modeli'nin Avrupa Birliği'nin kuruluş felsefesine uygun birlik ve beraberlik uygulaması olduğunu vurgulayarak, bu modelin dünya barışı hedefine model olabileceğini aktardı. Başkan Şahin verdiği mesajlarda, "İnsani değerlerle iyiliğin büyüdüğü bir dünyaya ihtiyacımız var" diyerek barış çağrısını bir kez daha yineledi.

Euro Prize Ödülü için büyükelçiden Başkan Şahin'e tebrik

AB'nin projeleri ve Gazi şehirde yürütülen ortak çalışmalarına değinilen toplantıda ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı Euro Prize Ödülü'nün önemine konuşmasında vurgu yapan büyükelçi, Başkan Şahin ve ekibini tebrik etti.

"Süreçleri mantıklı, makul, empati yaparak, birbirimizi anlayarak yürütmemiz gerekiyor"

Programda ev sahibi sıfatıyla açılış konuşmaları yapan Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Modeli'nin AB'nin en önemli modellerinden biri olduğunu aktararak, "Ülkemizde bugün 'Terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Gaziantep aslında Terörsüz Türkiye Modelini en iyi uygulayan model. Terörsüz Türkiye'de Gaziantep Modeli dini, dili, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun bir arada yaşama modelidir. Bu aslında İpekyolu'nu kalkınma yoluna, Baharat Yolu'nu kardeşlik yoluna dönüştüren modeldir. Daha çok bir araya gelmemiz, daha çok bir arada konuşmamız gerekiyor. Hz. Mevlana'nın 'Barış kalpte başlar' dediğimiz şey de 'Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır' diyor. Her konuda aynı şeyi düşünmüyor olsak bile çocukların öldürülmemesi gerektiğini söyleyen bir bakış açısıdır bu. Düşüncülerimiz farklı olabilir. Bu demokrasidir. Çokluk içinde birliktir. Bütün Türkiye'de Terörsüz Türkiye konuşulurken Gaziantep Modeli'yle terörsüz kalkınma, sanayi, AB'den gelen turistlerin kültürel mirası gelip yerinde gördüğü, 22 müzenin, 5 antik kentin olduğu bir şehir burası. Ecdat bunu başardı. Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu başardı. Burada birbirimizi suçlayarak değil birbirimizi anlayarak, empati yaparak, insani değerleri çoğaltarak, iyileri güçlendirip, kötüleri uzaklaştırarak çözmemiz gerekiyor. Bu süreçleri mantıklı, makul, empati yaparak birbirimizi anlayarak yapmamız gerekiyor. Ukrayna'da da Gazze'de de ölen benim çocuğum. Bir anne bakışıyla dünyaya bakıyorum" dedi.

"Avrupa Birliği ile Türkiye'nin çok daha sıkı çalışması gerekiyor"

Konuşmalarında ayrıca Avrupa Birliği'nin kuruluş amacı ve sürecine değinen Başkan Şahin, "Avrupa Birliği hedefi, ülkemizin 60 yıllık en büyük hedefi. Makrodan mikroya gidemeyince mikrodan makroya giderek biz çok ciddi bir şekilde çalışarak Euro Prize büyük ödülünü aldık. Bu başlangıç Türkiye'ye büyük bir sinerji olarak dönecek. Bizim Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini çok sıkı bir şekilde çalıştırmak zorunda olduğumuzu görüyoruz. Biz bunu başarıyoruz. Gaziantep Modeli var. Gaziantep Modeli birlikten rahmet doğar, birlikten kuvvet doğar modeli. Bu derinlik ve koordinasyon modeli. İnsani değerlerle iyiliğin büyüdüğü bir dünyaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin bir feneri gibi Gaziantep"

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski de konuşmasında Avrupa Birliği'nin kuruluş ve gelişim süreci hakkında bilgi vererek, "Fatma Şahin'in liderliğinde burada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Burada gerçekten Türkiye'nin bir feneri gibi Gaziantep. Bu ödülü de kesinlikle hak ettiğinizi düşünüyorum. Avrupa Birliği'nin bu resepsiyonunu Ankara ve İstanbul'dan sonra Gaziantep'te düzenliyoruz. Çünkü saygımızı göstermek istiyoruz. Gaziantep'in geçmiş yıllarda gösterdiği dirençlilik karşısında, yaşadığı yıkıcı depremler sonrasında ciddi bir dayanıklılık örneği gösterdi. Suriye'den gelen mültecilere evini, kollarını açtı, ev sahipliği yaptı. Bizler de bu büyük başarılardan ve çalışmalarından dolayı onurlandırmak için burada olmak istedik. Ankara ve İstanbul'da geleneksel olarak yapılıyordu önceki yıllarda ama ilk defa Gaziantep'te düzenlemek istedik" şeklinde konuştu.

Büyükelçi konuşmasının devamında, Türkiye her zaman Avrupa Birliği'nin bir parçasıydı diyerek, "Geçen yıldan bu yana çok ciddi faaliyetler ortaya koymaya çalışıyoruz, yeni bir dönem başlatmak amacıyla. Çünkü bu ortak Avrupa ile belirlemeye çalışıyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Özellikle paylaştığımız kültürel değerleri düşünerek. Bu anlamda Türkiye ile çok yakın iş birliği içinde olmak istiyoruz. Bu her zaman zorlu bir yolculuk. Bütün bu projeler önümüzdeki zamanlarda delegasyonda Ankara'da, bakanlıklar ve çeşitli kurumlarla çalışıyoruz" ifadeleri ile çalışma sürecinden bahsetti.

Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker de, AB-Türkiye ilişkilerinin önemine değindi, Büyükşehir Belediyesi'nin yakın zamanda aldığı Euro Prize ödülü için kurumu bir kez daha kutladı.

Salonda bulunan Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da bir konuşma gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Uluslararası Projeler Daire Başkanı Ahmet Ertürk ise Gaziantep Büyükşehir'in uluslararası başarılarıyla AB ile yürütülen ortak çalışmaları kapsayan bir sunum yaptı.

Programda ayrıca basın mensuplarının soruları yanıtlandı.