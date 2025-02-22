Gelecek Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı - Son Dakika
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Politika

Gelecek Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

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Yeniden Refah Partisi'nin ardından Gelecek Partisi de AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'ne katılmama kararı aldı.

22.02.2025 16:36  Güncelleme: 18:58
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AK Parti 8. Olağan Kongresi yarın gerçekleştirilecek. Kongreye birçok parti davet edilirken, Yeniden Refah Partisi (YRP) kongreye katılmama kararı aldı. YRP'nin ardından Gelecek Partisi'nden de aynı yönde karar geldi.

GELECEK PARTİSİ DE AK PARTİ KONGRESİNE KATILMAYACAK

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "21 Şubat Cuma akşam saatlerinde 23 Şubat günü Ankara'da yapılacak AK Parti Genel Kongresi için katılım daveti tarafımıza iletilmiştir. İlkesel olarak dünyada ve ülkemizde olağanüstü şartların hâkim olduğu bu süreçte partiler arasında siyasi nezakete uygun iletişim ve istişarenin bir tercih değil bir zaruret olduğu inancındayız.

"MİLLETVEKİLLERİMİZİ TRANSFER ÇABALARINA GİRİŞTİLER"

Bu nedenledir ki, partimiz kurulduğu andan itibaren görüş ayrılıklarımıza bakmaksızın her siyasi partiden gelen davete icabet ettik ve şu ana kadar her tür temastan kaçınan AK Parti de dahil her partiye davette bulunduk. Ancak, bu davetin yapıldığı süreçte partimize dönük hiçbir siyasi ahlak ve nezaket ilkesine uymayan bazı girişimlerin yapıldığına da şahit olduk. Partimizin kuruluşuna ağır baskılarla ve trol saldırılarıyla engel olamayanlar, partimizin teşkilatlanmasını yerelde uyguladıkları insafsız baskılarla durduramayanlar, partimizin önemli kurucularını sokak çetelerinin barbarca saldırıları ve mahkeme davaları ile yıldıramayanlar, partimizin TBMM'nde önce temsilinin sonra da güçlü bir grup halinde ittifak kurmasının önüne geçemeyenler bu kez Türk toplumunun hafızasına kazanmış "Güneş Motel" vari taktiklerle bazı milletvekillerimizi AK Parti Kongresinin şov malzemesi olarak kullanmak üzere transfer çabalarına girişmişlerdir.

"DAHA ÖNCE İHRAÇ ETTİKLERİ MİLLETVEKİLLERİNİ İKTİDARLARINA DESTEK KILMAYA ÇALIŞTILAR"

Daha önce ağır ithamlarla partiden ihraç ettikleri, milletvekili yapmadıkları, Pelikan trol çetelerini üstlerine saldıkları, üniversitelerini kapatıp sonrasında da işsizliğe mahkûm ettikleri milletvekilleri bir anda değer kazanmışlardır. İktidar sahipleri her bir milletvekilini farklı yöntemlerle ikna ederek yolsuzluğa bulanmış iktidarlarına destek kılmaya çalışmışlardır. Milletvekillerimiz son iki yıldır yapılan bütün algı operasyonlarına rağmen ilkeli duruşlarını sürdürmüşlerdir.

Gelecek Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Ancak, maalesef nadiren de olsa bu yöntemlerin etkisi altında kalındığına da şahit olduk. Mesele bu milletvekillerimizin nitelikleri olsaydı herhalde daha önceki siyasi ahlaka sığmayan muamelelere maruz kalmazlardı. Mesele Gelecek Partisi'nin her türlü engeli aşarak TBMM'ne girmesi, girmekle kalmayıp önce Saadet Partisiyle ikili, sonra da Deva Partisiyle birlikte üçlü ve güçlü bir ittifakı kurmuş olmasıdır. İktidarın bu çabalarının bu üçlü "Yeni Yol" ittifakının oluşum sürecinde artmış olması kesinlikle bir tesadüf değildir.

Bugün iktidarı en çok korkutan siyasi faktör gençleri dinimizden soğutan, milli ve manevi değerleri sarsan, geniş kitleleri yoksullaştıran, aile yapımızı bozan, her gün artırdığı yasaklarla ülkede bir korku imparatorluğu yaratan uygulamalardan rahatsız olan geniş muhafazakâr kitlelerin önüne yeni bir alternatif konmasıdır. Dizilerde ve söylemde Fetih destanı istismarı yapan, gerçek siyasette ise Bizans oyunları ile iktidarda kalmaya çalışan iktidar sahiplerine net bir mesajımız vardır: Ne yaparsanız yapın, kendi kirli çıkarlarınıza kimleri alet etmek isterseniz isteyin biz milletimizin önüne bu alternatifi koymaya, ülkemizi de milletimizi de devletimizi de dinimizi de sizin çıkarcı tasallutunuzdan kurtarmaya kararlıyız.

"AK PARTİ İKTİDARI EN AZ 3 NESLİN ÇİLELERİ ÜZERİNE KURULMUŞTUR"

Bu şartlar altında ve bu kirli oyunlar karşısında AK Parti Kongresi'ne katılmama kararı almış bulunuyoruz. Samimi niyetlerle bu iktidara destek veren AK Partili kardeşlerimize de mesajımız açıktır: AK Parti iktidarı bir kişinin, bir grubun ve hatta bir neslin değil, en az üç neslin çileleri ve çabaları üzerinde kurulmuş ve ilk dönemlerinde de bu mirasın değerlerine sahip çıktığı için yükselmiştir. Daha sonra ise her düzeyde yaşanan güç yozlaşması ile hem redd-i miras etmiş hem de bu mirasın köklerine kadar yıpranmasına yol açmıştır.

Bizim tavrımız asla size karşı değildir. Biz de sizlerle paylaştığımız ortak geçmişimizle bu büyük mirasın içinden çıktık ve kıt imkanlarla ve baskı altında bu mirasın yıpranan değerlerini korumaya çalışıyoruz. Zaman geçtikçe bizi daha iyi anlamakta olduğunuzu görüyor ve sabırla Hz. Ömer'den bile hesap soran ashabın ahlakını kuşanıp sesinizi yükseltmenizi bekliyoruz."

Gelecek Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı
Gelecek Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı
Gelecek Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı
Gelecek Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Politika, AK Parti, Son Dakika

Son Dakika Politika Gelecek Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Sensemann Jäger:
    Bende bir AKP yandaşı bir Vatandaş olarak. Geleçek Partisi kardeşlerime tüm samimiyetle soruyorum. Vatan, Millet veya Savunma Sanayimiz için bu güne kadar ne yaptınız veya yapa bildiniz. Sade birtaneçik örnek elinizde varsa düşünüle bilir diçem, ama yok işte yok.Sade Dilinizde var ne varsa da :)) 109 66 Yanıtla
  • beyinsiz japon:
    Tavsan daga küsmûşte dagin haberi olmamiş 37 58 Yanıtla
  • Serdar Er:
    katılmayın zaten çokta fi fii 57 38 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    seçmeni Olmayan Tabela partisi 35 23 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    gelsen ne olur gelmesen ne olur boş işler bunlar 25 25 Yanıtla
  • Yaşar KARACA:
    zaten davetli değilsiniz ki yani çok kendinizi yükseltmeyin stratejik derinlikte kaybolmuş bir ideolojisi olmayan her konu da (ancak milli konular hariç) sallamasyon işler üreterek gündem olmaya çalışan bir partisiniz. 25 20 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    aklın yolu bir ne işin var. aday yok ki padişahlık gibi . 21 11 Yanıtla
  • Casper:
    Yanlış Karar 13 18 Yanıtla
  • Casper:
    Birlik Beraberlik Olması Gerekiyor 9 20 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    ya neolur katılın yaaaaaaa 15 1 Yanıtla
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