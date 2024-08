Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç: Gıda, su ve enerji sorunlarını çözdük

Politika

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, bilim insanlarının gelecek için konuştuğu gıda, su ve enerji sorunlarını yaptıkları yatırımlar sayesinde şimdiden çözdüklerini kaydetti.

AK Parti Devrekani İlçe Başkanlığı tarafından Kastamonu'da bir tatil köyünde gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Devrekan Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, ilçede yürüttükleri çalışmalar ve yapacakları yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Büyük yatırımlarla ilçenin gelecekte yaşayabileceği su, gıda ve enerji problemini şimdiden çözdüklerini kaydeden Başkan Altıkulaç, 50 yıl boyunca içme ve kullanma suyu konusunda sorun yaşamayacaklarını belirtti.

"Önümüzdeki 50 yıl boyunca içme ve kullanma suyu konusunda Devrekani'de hiçbir problem kalmadı"

Özveri ile ileriye dönük yatırımlar yaptıklarını kaydeden Altıkulaç, "Biz, Devrekani'de AK Parti teşkilatımızla birlikte kendimize bir yol haritası çizdik. Geçmişte Devrekani'de bizlerin hizmet anlamında kaybolan yılları var. Bizler hiçbir zaman siyaseti kısır çekişmeler tabanına oturtmadık. Bizim bir vizyonumuz var, Devrekani için belirlediğimiz olması gereken, ilçemize kazandırılması gereken projeler var. Bu inancımızı hiç nefes kesmeden teşkilatımızla birlikte her gün takip ediyoruz. Küçük insanlar kişilerle, büyük insanlar olaylarla uğraşır. Bizim hedefimiz Devrekani'ye ilerleyen dönemde, hatta çok ilerleyen yıllarda lazım olacak projelerin altyapısını şimdiden oluşturmak istiyoruz. Dünyayı bekleyen önümüzdeki yıllardaki en büyük problem, bilim adamları su olacak diyorlar. Biz, bunu aldık ve Devrekani'nin önümüzdeki 50 yılına hitap edecek içme ve kullanma suyuyla alakalı gerçekten çok köklü bir çözümü ürettik ve ilçe halkımızın kullanımına sunduk. Bundan 5-6 yıl öncesine kadar içme ve kullanma suyuyla alakalı çok ciddi problemler vardı. Ben, iddia ediyorum önümüzdeki 50 yıl boyunca içme ve kullanma suyu konusunda Devrekani'de hiçbir problem kalmadı. Devrekani özelinde bu bir mega projeydi, şükürler olsun bizler bunu takip ederek ilçemize kazandırdık. Bu küçümsenecek bir olay değildir. Hepimiz biliyoruz ki siyaset bu ya, Hükümet Kadın filmini, hepimizin sevdiği Demet Akbağ ile Sermiyan Midyat'ın başrolde oynadığı bir film. 1960'lı yıllarda Midyat ilçesinde kadın bir belediye başkanı göreve geliyor. Cansiperane çalışıyor, o zaman elektrik yok, su yok. Uzak bir noktadan ilçeye suyu getiriyor, hatta ona karşı aday olan Sermiyan Midyat'ın bağ evinin altından haberi olmadan getiriyor. Başarıyor, açılışı yapılıyor ama ahali toplanmış, musluğu açıp su aktığını görünce kulp bulacaklar ya karşısına geçip 'Berrak değil' diyor. Bunun gibi yani, bu yüzden bunların hiçbiri bizlerin azmini, kararlılığımızı, Devrekani'ye olan sevdamızı hiçbir şekilde bitirmeyecek" dedi.

"Kendi gücümüz ölçeğinde güneş enerjisi santrali kurduk"

Devrekani Belediyesi olarak güneş enerjisi santrali kurduklarını söyleyen Başkan Altıkulaç, "Bilim adamları ikinci olarak enerjiden bahsediyor. Biz kendi gücümüz ölçüsünde ülkemize de katkı sağlaması açısından geçtiğimiz dönemde güneş enerjisi santrali kurduk. Bizlerin suyu getirebilmesi için enerjiye ihtiyacımız vardı. Belediyemizden bunun için tonlarca para çıkıyordu. Şükürler olsun artık Rabbimin güneşinden elde ettiğimiz enerjiyle belediye bütçemizden para çıkmadan ilçemize su temini sağlıyoruz" diye konuştu.

"Devrekani Tarıma Dayalı OSB'de 81 parselimiz var ve bunların 41 tanesi doldu"

Bilim adamlarının üçüncü olarak gıda problemini konuştuğunu belirten Başkan Altıkulaç, "Evet, olacak çünkü dünya nüfusu her geçen gün artıyor. Biz ne yapabiliriz diye düşündük. Memleketimize ileriki yıllarda gıda konusuna ne katkı sağlayabiliriz diye düşündük ve Tarıma Dayalı Organize Sanayi Hayvancılık Bölgesi projesini hazırladık ve 8 yıldan beri cansiperane üzerinde çalışıyoruz. Şu anda yapım işi devam ediyor ve 2025 yılının Eylül ayında projenin tamamen altyapısı bitmiş olacak. Yapsak bile yatırımcı bulamazmışız. Şu anda hazırda bekleyen ve neredeyse her hafta hangi aşamaya geldik diye beni telefonla arayan 41 bekleyen yatırımcımız var. 81 parselimiz var ve bunların 41 tanesinin dolduğunu ifade edebilirim" şeklinde konuştu.

"Muhtarlık seçimleri sebebiyle ikametini taşıyanlar nedeniyle her ay 600 bin TL daha az para geliyor"

Muhtarlık seçimleri sebebiyle ilçe merkezinde oturanların ikametlerini köylerine taşıdığını ve bu yüzden her ay İller Bankasından 600 bin TL daha az paranın belediyeye geldiğini anlatan Başkan Altıkulaç, "Gerek pandemi gerekse ülkemizin asrın felaketi olan deprem sebebiyle ekonomik anlamda memleketimize şu anda ekonomiye belli bir etkisi oldu. Belediyelerimizin ve merkezi hükümetimizin yatırımlar noktasında bir takım tedbirleri bulunuyor. Belediye olarak bizler de bunu yapıyoruz ama her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Belediye bütçesini organize ettiğimiz için bunu hissediyoruz. İleriki günlerde ekonomik sorunlarımızı da aşacağız. Devrekani Belediyesi olarak çok ciddi borç yükümüz ya da ödeyemediğimiz bir borcumuz yok. Zaten bizler bunun tedbirini geçtiğimiz dönemde popülist bir politika izlememekle almıştık. Ama bir problemimiz oldu, bu da benim canımı sıkıyor. Muhtarlık seçimlerinden dolayı 6 bin 128 olan belediye nüfusumuz, şu anda 4 bin 960'a geriledi. Muhtarlık seçimlerinden ötürü Devrekani ilçe merkezinde oturup köylere ikametini alan kişi sayımız binin üzerinde bulunuyor. Ortalama her ay belediyeye 600 bin lira daha az para geliyor. Bizler, Devrekanililer olarak geçtiğimiz yıl 7 milyon 500 bin TL bütçemize İller Bankasından daha az para geldi. Bu da ister istemez bizleri ekonomik olarak zorluyor. Bu yüzden AK Parti teşkilatından yılbaşına yakın, eylül ayları gibi özellikle Kastamonu'da ve Devrekani'de oturan vatandaşlarımızın ikametlerini Devrekani ilçe merkezine bir şekilde aldırmamız gerekiyor. Bu yüzden her bir partilinin yanında 10 kişinin ikametini Devrekani'ye aldırmasını istiyoruz. Çünkü daha iyi hizmet edebilmemiz için bu ikameti aldırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Partililere birlik ve beraberlik çağrısında da bulunan Başkan Altıkulaç, "Nasıl ülkemiz Türkiye, Ortadoğu meselelerinden ötürü bir ateş çemberi içerisindeyse AK Parti Devrekani İlçe Teşkilatı olarak bizler de bir ateş çemberi içerisindeyiz. Bizler gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Ne şekilde davranmamız gerektiğini biliyoruz. Lütfen birlik ve beraberliğimizi bozmadan şer odaklarına lütfen fırsat vermeyelim. Bizim yolumuz da belli, amacımız da belli, bu göreve niye talip olduğumuz da belli. Tek derdimiz yarınımızın teminatı olan çocuklarımıza güzel bir Devrekani bırakabilmektir. Birlik ve beraberlik içerisinde 4,5 yılımızı sağlık ve sıhhat olursa elbirliği içerisinde hiçbir dedikoduya mahal vermeden, şer odaklarına fırsat vermeden bizim geçirmemiz gerekiyor" dedi.

"Taşkın riskine karşı Devrekani Çayı'nın tamamı ıslah edilecek"

AK Parti Devrekani İlçe Başkanı Yaşar Şenol ise, Devrekani'de taşkın riskini en aza indirmek için Devrekani Çayı'nı ıslah ettiklerini belirterek, "Bu sayede hem çevre güvenliğimizi artırdık hem de ilçemize daha estetik bir görünüm kazandırdık. Ayrıca devamı olan Kadir Bey Mahallesi ve uzantısına kadar dere yataklarının yapılması ihalesi gerçekleştirildi. İnşallah yakın zamanda bu projelerin yapımına başlanacak. Su kaynaklarımızı daha verimli kullanabilmek için Alibeyköy Barajı Projesi'ni hayata geçirdik. Bu proje, hem tarım hem de içme suyu ihtiyacımızı uzun vadede karşılayacak. Devrekani'de ilçe stadyumunun ışıklandırılması ile yeni voleybol ile basketbol sahalarının kazandırılması için ödeneğimizi aldık, yüzme havuzumuzun son rötuşları yapılıyor. İlçemizin ekonomisini canlandıracak olan Sebze ve Meyve Pazarı Projesi'nde son aşamaya geldik. İlçemize yeni bir şadırvan kazandırmak için çalışma başlattık. Devrekani Adliye binamızın yenilenmesi ve Devrekani Devlet Hastanemizin statüsünün yükseltilmesi taleplerimizi ilettik. Ayrıca ilçemizde eksikliği hissedilen kadın doğum ve çocuk doktoru ihtiyacının giderilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projeler, Devrekani'mizin sadece bugünü için değil, yarınları için de büyük öneme sahip. Bu başarıların temelinde güçlü bir birlik ve beraberlik duygusu yatıyor. Birlikte hareket ettiğimiz sürece aşamayacağımız engel, başaramayacağımız iş yoktur" diye konuştu. - KASTAMONU