Gençlik ve Spor Bakanı Bak: \'Terörden uzak bir ülke istiyoruz\'

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , "Terörden uzak bir ülke istiyoruz. Terörsüz bir ülke istiyoruz. Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Terörün pençesine gitmesini istemiyoruz. O yüzden herkese şunu söylüyoruz. Çocuklarınızı gençlik merkezlerimize getirin, spor temsilcilerimize getirin, gençlerimiz spor yapsınlar, bu ülkenin bayrağını uluslararası şampiyonlarla göndere çektirsinler" dedi.

Van'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İpekyolu ilçesindeki çok amaçlı Kapalı Spor Salonu'nun açılışına katıldı. Van Valisi Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu, Burhan Kayatürk, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı açılış, saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Spor salonundaki değişik spor dallarının gösterilerini izleyen Bakan Bak, Van ve ilçelerine güzel hizmetler yaptıklarını söyledi.

'TÜRKİYE'DE SPOR DEVRİMİ YAŞANMAKTADIR'

Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Spor adamı, sporu çok seven cumhurbaşkanımıza bizlere verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok şanslıyız. Sporun içinden gelen bir cumhurbaşkanımız var. Türkiye'de spor devrimi yaşanmaktadır. Her tarafa yatırımlarımız devam ediyor. Burası da gençlerimizin hizmetinde olacak. Bunun gibi içinde bulunduğumuz tesis gibi iki tane spor, sporcu fabrikası yine 30 adet butik spor salonları her mahallede var. Ama bugün 13'üncüsünü açıyoruz. Diğerleri açılmış. 13 adet ayrı olimpik yüzme havuzu açıyoruz. Yine 2 adet nizami futbol sahasını, rafting eğitim merkezini, rafting parkurlarını, 5 adet kapalı sahayı, tribünü, 11 adet açık hava kompleksini, basketbol, voleybol sahaları, 135 adet sentetik çim saha, 233 adet çok önemli basketbol sahası, okullarımızın bahçelerinde, mahallelerimizde olmak üzere basketbol sahaları yapılmış ve bunların hepsi Van'ın gençler için. Evet, gençler bizim için çok önemli. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan, dijital bağımlılıktan uzaklaşması için herkesi, bütün anne babaları, teyzeleri, çocuklarınızı tesislerimize getirmesini istiyoruz" dedi.

'11 MİLYON ÇOCUĞUMUZA YÜZME ÖĞRETİLDİ'

Türkiye'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesini hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Bak, "Bu projeyle yaklaşık 11 milyon çocuğumuza yüzme öğretildi. Ailelere dokunduk, çocuklarını getiriyorlar, bizim tesislerimizde yüzme öğreniyorlar. Yine Milli Eğitim Bakanlığı'yla beraber yaptığımız projede yetenek taraması projesinde de bu zamana kadar 4,5 milyon çocuğumuza yetenek taraması yaptık. Çocuğumuzun hangi branşta, hangi aktivitede daha başarılı olabilirse en az 2 branşa yönlendiriyoruz. Okul spor kulüpleri kuruyoruz ve bunlarla beraber çocukların spordan aktif olarak faydalanmaları sağlanıyor. Bu tesislerin yapılmasında emeği olan daha önceki bakan arkadaşımız sayın Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Biz de vekillerimizle, valimizle beraber bu tesislerin açılışını yapıyoruz. Devletimiz, spora yönlendirerek gençlerimize dokunmaktadır. Terörden uzak bir ülke istiyoruz. Terörsüz bir ülke istiyoruz. Gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Terörün pençesine gitmesini istemiyoruz. O yüzden herkese şunu söylüyoruz. Çocuklarınızı gençlik merkezlerimize getirin, spor temsilcilerimize getirin, gençlerimiz spor yapsınlar, bu ülkenin bayrağını uluslararası şampiyonlarla göndere çektirsinler. Ülkemizi temsil edecekler, bayrağımızı göndere çektirecekler, bu ülkeyi sevindirecekler. Diyoruz ki; spor birleştiricidir, spor bir güçtür, spor iyileştirir. İşte bu tesislerimiz güzel çocuklarımıza hayırlı olsun. Yine yatırımlara devam edeceğiz. Bölgemizde gençlerimiz terörden uzak, vatandaşı seven, ülkesini seven, güçlü bir Türkiye için hep beraber çalışacak. Burada çok güzel bir atmosfer var. Çocukların spora katılmaları, sporcu sayısının artması çok önemli. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan korunması için en önemli şey, spordur. Anneler ve babalar, çocuklarının yüzme öğrenmesinden büyük mutluluk duyuyor. Üniversite öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarının yüzde 97'si tamamlandı. Bu ay sonu itibarıyla bu rakam yüzde 99'lara ulaşacak. Onlara sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak veriyoruz" diye konuştu. Bakan Bak, buradaki açılışın ardından Van Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Bak, AK Parti İl Başkanlığındaki programa katıldı.