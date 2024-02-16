Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye\'nin dört bir yanında gençlere hizmet ettiklerini söyledi

Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin dört bir yanında 470 gençlik merkezinde gençlere hizmet ettiklerini söyledi.

Bak, Valilik yanındaki alanda düzenlenen mitingde, çayın başkenti Rize'den, fındığın başkenti Giresun'a selam getirdiğini ifade etti.

Giresun'a yüzme havuzu, spor tesisleri yapmayı sürdürdüklerini belirten Bak, dünyanın en büyük yurt yapısını yaklaşık 950 bin kapasite ile yönettiklerini vurguladı.

Bak, 22 yıldır Türkiye'nin dört bir yanına modern spor tesisleri yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Çotanak stadını kim yaptı? Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Ben aslen Rizeliyim ama hanım tarafında da Giresunluyum, hanım Göreleli dolayısıyla sizin damadınız olarak Giresun'a da hizmet etmeye devam ediyoruz. Bulancak için yüzme havuzu ve spor tesisi hazır, ihalesine de başlıyoruz. Son 22 yılda yapılan spor tesisleri yatırımlarıyla dünyanın spor merkezi olan bir Türkiye var. Sonuçlarını görüyoruz, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası İtalya ile beraber Türkiye'de yapılacak. Bunlar Türkiye'nin geldiği spor altyapısı, spor devriminin sonuçları."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman spora destek verdiğini dile getiren Bak, "Cumhurbaşkanımızla Türkiye, spor yatırımlarında çağ atladı. A Milli Futbol takımımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak. Grubu lider olarak tamamladı. Almanya'da gurbetçi vatandaşlarımızla beraber tribünlerde olacağız. Oraya Türk'ün gücünü, vatandaşların sevgisini ve heyecanını götüreceğiz." dedi.

Bak, yeni yatırımların devam ettiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanında 470 gençlik merkezinde gençlerimize hizmet ediyoruz. Bu gençlik merkezlerinde müzikten sanata, yabancı dilden eğitime, spora, tiyatroya etkinlikler var. Milli kütüphaneler var. Kütüphanelerde gençlerimiz ders çalışıyor. Türkiye'nin yaklaşık 620 ilçesinde yüzme havuzlarımız var. Yarı olimpik ve olimpik olarak. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile yaklaşık 10 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik."

Giresun'dan seçimlerde güçlü bir destek beklediklerini anlatan Bak, "Hep beraber Karadeniz'de Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na büyük bir destek vermemiz lazım. Giresun'un meydanı inletmesi lazım. Giresun'un, Karadeniz'in dalgaları gibi Cumhurbaşkanımıza coşkusunu, heyecanının göstermesi lazım. Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.

"Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna 85 milyon gururla, iftiharla bu dönemde tanıklık ettik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Giresunluların son seçimde AK Parti'ye verdiği desteğe işaret eden Kacır, "Ahde vefa gösterdi, rekor bir oyla büyük ve güçlü Türkiye yolunda hayatını milleti için vakfeden milletin evladı Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadı. Bu meydanın haykırışı, bu atmosfer bize gösteriyor ki 31 Mart'ta da Giresun'un desteği Cumhurbaşkanı'mızla, Cumhur İttifakı'yla, AK Parti'yle olacak. Cumhuriyetimizin ikinci asrında hemşehrilerim bir demokrasi destanına daha imza atacak, tercihini gönül ve hizmet belediyeciliğinin adresi AK Parti'den yana kullanacak." dedi.

Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için Cumhurbaşkanımızın liderliği bizleri yüzyıla bedel demokrasi ve kalkınma atılımlarına taşıdı. Bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken, dünyanın siyasi ve ekonomik dengeleri yerinden oynarken Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla rotasında büyümesini kesintisiz sürdürdü."

Türkiye'nin askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara, ticari araç, güneş paneli, beyaz eşya, çimento ve demir çelik üretiminde ise Avrupa'da lider olduğunun altını çizen Kacır, şunları söyledi:

"Bütün bu başarı AK Parti iktidarlarının sayesindedir. 21 yılda organize sanayi bölgelerinin (OSB) sayısını 192'den 361'e, OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 600 bine, Türkiye'nin ihracatını 36 milyar dolardan 255 milyar dolara, araştırma geliştirmeye yaptığımız harcamayı 1 milyar dolardan 12 milyar dolara, Ar-Ge yapan insan kaynağımızı 29 binden 272 bine AK Parti iktidarları çıkarmıştır. 60 yıllık hayalimiz yerli ve milli otomobilimiz Togg'u AK Parti iktidarı sayesinde ürettik. Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna 85 milyon gururla, iftiharla bu dönemde tanıklık ettik. Milli özgüvenimizi tekrar kazandık. Nitelikli insan kaynağımızı harekete geçiren asırlık projeleri, AK Parti iktidarlarıyla hayata geçirdik."

Kacır, Türkiye Yüzyılı'nda milli teknoloji hedeflerini gerçekleştirmek için durmaksızın çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "81 şehrimizi yeni eserlerle, hizmetlerle buluşturacak, milletimizi Cumhuriyet'imizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hak ettiği yere hep birlikte kavuşturacağız. Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğunu bilerek yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla, bölgesel kalkınma projelerimizle Giresun'umuz, Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olacak." diye konuştu.

Giresun'da son 21 yılda 23 milyar 300 milyon lira yatırım tutarında 443 özel sektör yatırımı için teşvik belgesi düzenlediklerini anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"14 bin 396 nitelikli istihdamın önünü açtık. 22 yıl önce AK Parti iktidara geldiğinde KOSGEB desteklerinden yararlanan KOBİ sayısı 100'ü dahi bulmazken, Giresun'umuzda 7 bin 200'e yakın KOBİ'ye 762 milyon liranın üzerinde destek verdik. Giresun'umuza 3 yeni OSB, bir teknopark, bir Ar-Ge merkezi kazandırdık. Bakanlık olarak sağladığımız 1 milyar 700 milyon lira finansmanla bugüne kadar OSB'lerde 5 binin üzerinde yeni istihdam oluşturduk. Önümüzdeki dönemde hem üçüncü, dördünü OSB'lerde bacaları tüttüreceğiz ve beşinci OSB'yi de inşallah Giresun'umuza kazandırmak için gayret edeceğiz."

"Giresun'a birçok hizmetler yaptık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Eğribel Tüneli, Ordu-Giresun Havalimanı ve diğer yatırımlara ilişkin vatandaşlara bilgi verdi.

Giresun Belediye Başkan adayı mevcut başkan Aytekin Şenlikoğlu ve ilçe belediye başkan adaylarına destek isteyen Uraloğlu, "Aytekin Şenlikoğlu kardeşimiz Giresun'a hizmet etti. Sizin en büyük talebiniz biliyorum merkezdeki kavşaktı. En çok orada bekliyorsunuz trafikte. İhalesini, yer teslimini yaptık, inşallah önümüzdeki günlerde temel atmasını da yapacağız ve başlayacağız. Hızlı bir şekilde merkezdeki kavşağı da bitireceğiz." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Giresun'a birçok hizmetler yaptıklarına işaret ederek, "Sahil Yolunu bile Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Başbakanlığı döneminde, 2007 yılında hizmete açtık. Karayolları olarak biz de bunları bitirdik. Tren yolunun projelerine başlıyoruz." dedi.