GENEL KURUL'DA 'LGS' TARTIŞMASI - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

GENEL KURUL'DA 'LGS' TARTIŞMASI

18.07.2025 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENEL KURUL'DA 'LGS' TARTIŞMASIEnerji ve maden alanlarına yönelik kanun teklifinin 5'inci maddesi üzerinde görüşmeler sürerken söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav...

GENEL KURUL'DA 'LGS' TARTIŞMASI

Enerji ve maden alanlarına yönelik kanun teklifinin 5'inci maddesi üzerinde görüşmeler sürerken söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısının ardından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sonucu ile ilgili sözlerini hatırlatarak, "Bugün de 1 milyon öğrencinin girdiği sınav sorularının çalındığı bir gerçek. Bakan inkar ediyor, 29 kişi hakkında soruşturma açılmış, bilişim sorumlusu görevden alınmış. Ne yazıktır ki ilk kez size söylüyorum, o bilişim sorumlusunun 2022'de çocuğu da tüm soruları tam yapmış. ve imam hatip üzerinden algı yaptığımız söyleniyor, hiç alakası yok ama eğer ki bir imam hatip lisesinde 39 tane 1'inci çıkıyorsa, bu kitapçıklar araştırılmıyorsa bunlar şaibedir" derken, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, "Şu an iftira atıyorsun ve boş konuşuyorsun. Usule aykırı konuşuyorsun, yalancısın" dedi. Başarır bunun üzerine, "Otur, terbiyesiz herif. Ne ayağa kalkıyorsun sen. Yalan söyleyen yok. Utanmaz herif" dedi.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Genel Kurul'da tartışmaların sürmesi üzerine Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl birleşime 10 dakika ara verdi.

'BU SORULAR ÇALINMIŞ'

Birleşime verilen aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı. Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl sözü yeniden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a verdi. Başarır, "Bu sorular çalınmış, bunu aileler de biliyor. Bunu Milli Eğitim Bakanı da biliyor. Eğer Milli Eğitim Bakanı o sınav sorularının yayınlandığı dakikada sınav devam ederken bu sınavı iptal etseydi bugün bunu konuşmuyorduk, aileler mağdur olmuyordu ama bugün 1 milyon aile, çocukları için uyumayan, okul bahçesinde bekleyen, kursa yollayan, ekmeğinden kesip defter, kitap alan aileler mağdur yahu. Nasıl konuşmayacağız bunu? Gelelim, Bursa'da bir okul imam hatip de olur, kolej de olur, Anadolu lisesi de olur. '36 birincimiz var' demiş. Sonra kendisi yayınlıyor. Ben bunu sorgularım" diye konuştu.

'DÜZMECE, YALAN BİLGİDİR'

Ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Başarır'a cevaben, "Dün bunların hepsini huzurda, Genel Kurulda bütün siyasi parti gruplarından arkadaşların katılımlarıyla ortaya koyduk. Ortaya çıktı ki, bu apaçık, 36 imam hatip öğrencisinin Bursa Mahmut Celalettin Öktenden 500 tam puan aldığı hususu asılsız, düzmece, yalan bir bilgidir" dedi.

'İMAM HATİPLER ÜZERİNDEN TARTIŞILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ'

Yeni Yol Grup Başkanvekili Bülent Kaya ise " Türkiye'de üç tür ortaokulumuz var: Genel, özel liselerin orta kısmı ve imam hatiplerimiz; hepsi de memleketin okulları ve memlekete dair. Dolayısıyla, biz imam hatip liselerimizin göz bebeğimiz olan diğer kurumlar gibi tartışma konusu yapılmasını, pozitif veya negatif tartışmaların konusu olmasını bu okullara yapılmış olan bir haksızlık olarak görüyoruz. Dolayısıyla, isteyenin çocuğunu istediği yere rahatlıkla gönderebilmesi velilerin ve çocukların tercihidir, gerisi teferruattır. İmam hatipler üzerinden bir tartışmanın yürütülmesini doğru bulmadığımız gibi LGS sınav sistemindeki bazı usulsüzlüklerin kamuoyunda dile getirilmesinin de bu konuyla bağlantılı olarak tartışılmasını doğru bulmadığımızı, ikisini birbirinden ayırmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

'BU ÇOCUKLAR NE OLACAK'

Genel Kurul'da tartışmalar yaşanırken söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Cumhurbaşkanı diyor ki, 'Bu sınav doğrudur, doğru sınav yaparız.' Ama bugün ortaya çıkan bir şey var: 29 kişi hakkında soruşturma açılıyor, bilişim sorumlusu görevden alınıyor ve ben de diyorum ki şimdi ne olacak? Bunu çözmemiz lazım. Bu çocuklar ne olacak? Ne olacak? Ben bunu söylüyorum. 1 milyon aile var, ortada bir şaibe var. Neden bu sınav ilk gün iptal edilmedi? Ya, yanlış bir şey mi söylüyorum? Benim çocuklarım da birçok arkadaşımın çocukları da mağdur oldular ya, bunu söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ali Mahir Başarır, Politika, Enerji, Kabine, LGS, Son Dakika

Son Dakika Politika GENEL KURUL'DA 'LGS' TARTIŞMASI - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Çorum’da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çorum'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Yeni sürecin yansımaları Diyarbakır’da her yere MHP’nin bu pankartları asılıyor Yeni sürecin yansımaları! Diyarbakır'da her yere MHP'nin bu pankartları asılıyor
Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor Bakan Şimşek sinyali verdi: Emeklilikte yeni sisteme geçiliyor
Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek
Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran “deodorant“ ayrıntısı Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran "deodorant" ayrıntısı
İstanbul’da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası’yla aynı karede İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede
Jennifer Lopez’e sahnede sürpriz teklif Cevabı net oldu Jennifer Lopez'e sahnede sürpriz teklif! Cevabı net oldu

21:45
Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini bugün saat 11.00’de verecek
Hükümet, kamu işçileri için son zam teklifini bugün saat 11.00'de verecek
20:10
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
20:02
Erdoğan’dan Kabine sonrası “Suriye“ mesajı
Erdoğan'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı
19:35
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
18:49
Ayşenur Tokyaz’ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
11:43
İsrail’in Gazze’de Katolik kilisesini vurmasına Meloni’den sert tepki
İsrail'in Gazze'de Katolik kilisesini vurmasına Meloni'den sert tepki
11:27
Görüntü İstanbul’dan Elinde bıçakla yoldan geçen araca böyle saldırdı
Görüntü İstanbul'dan! Elinde bıçakla yoldan geçen araca böyle saldırdı
11:26
Mattia Ahmet Minguzzi davasında tanık krizi, duruşma ertelendi
Mattia Ahmet Minguzzi davasında tanık krizi, duruşma ertelendi
11:13
Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor: Utanç verici
Arap turistin Karadenizli esnafa yaptığına tepki yağıyor: Utanç verici
10:37
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar
'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
10:35
Korku filmlerini andıran görüntü Aniden yola fırladılar, sürücü geri manevra yaparak kurtuldu
Korku filmlerini andıran görüntü! Aniden yola fırladılar, sürücü geri manevra yaparak kurtuldu
10:30
Hangi ilde kaç birinci var İşte ’’LGS’de usulsüzlük’’ iddialarına sebep olan liste
Hangi ilde kaç birinci var? İşte ''LGS'de usulsüzlük'' iddialarına sebep olan liste
10:20
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 01:21:49. #7.12#
SON DAKİKA: GENEL KURUL'DA 'LGS' TARTIŞMASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.