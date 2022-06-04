Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi - Son Dakika
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Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi

04.06.2022 15:01
Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi

Gezi eylemlerine destek veren kişiler için sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük" demişti. Bugün de AK Parti Kızılcahamam kampında açıklamalarda bulunan Erdoğan, gündem olan sözlerine ilişkin "Milletimiz Gezicileri nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz. Vandala vandal, haine hain, çapulcuya çapulcu demekten geri durmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

"BUNLAR BİRA ŞİŞELERİYLE CAMİNİN İÇİNE PİSLEMİŞTİ"

Gezi parkı eylemcileriyle ilgili sert sözler kullanan Erdoğan, "Tarihimize 'Gezi Olayları' adıyla bir ihanet, bir utanç, bir vandallık vesikası olarak geçen hadiselerin 9. yılındayız. Olaylar, Gezi Parkı'ndaki bir kaç ağacın kesildiği iddiasıyla alevlendirilmişti. Düşünün, Dolmabahçe Cami'nin içinde bu eşkıyalar bu teröristler caminin içini pislemişti. Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber." demişti.

"MİLLETİMİZ GEZİCİLERİ NASIL TANIMLIYORSA BİZ DE AYNI SIFATLARI KULLANIYORUZ"

Bugün de partisinin Kızılcahamam'daki kampına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündem yaratan sözlerine üstü kapalı olarak değindi. Erdoğan, "Biz bunlara teşhisi koyduk. Onlara bu söz neye karşılık geliyor bilmiyoruz ama dediğimiz çok açık. Mukaddesatımıza hürmetsizlik edenlere özellikle tavizsiz davrandık. Bugün de aynı hassasiyetlerle davranıyoruz. Milletimiz Gezicileri nasıl tanımlıyorsa biz de aynı sıfatları kullanıyoruz. Elebaşlarını, vandalları, polisimize kurşun sıkan şehir eşkıyalarını, yağmacıları, ibadethanelerimizi bira kutularıyla kirletenleri, aziz milletimizin iradesine kast eden darbe heveslilerini bu millet nasıl tarif ediyorsa biz de aynı şekilde tarif ediyoruz. Vandala vandal, haine hain, çapulcuya çapulcu demekten geri durmayacağız. Bizim kadınlara alçakça hakaret eden belediye başkanlarını koruyanlardan alacak ahlak dersimiz yoktur. Şehit bacısına küfürler savuran terbiyesizlerden öğrenecek saygı dersimiz de yoktur. Buradan tüm kardeşlerime sesleniyorum. Hadlerini bildirmek milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam, Cami, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Geziciler için 'Bunlar çürük, bunlar sürtük' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi - Son Dakika
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