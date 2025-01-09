Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyon Vaka ve 1,4 Milyar Lira Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyon Vaka ve 1,4 Milyar Lira Cezası

Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyon Vaka ve 1,4 Milyar Lira Cezası

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında gıda denetimlerinde 1,3 milyon vaka tespit ettiklerini ve bu kapsamda toplamda 1,4 milyar lira idari para cezası kesildiğini açıkladı. Ayrıca, pestisit denetimlerine yönelik yapılan çalışmalar ve yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi.

09.01.2025 13:39  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında 1,3 milyonun üzerinde gıda denetimi sayısına ulaştıklarını söyleyerek, "Bununla ilgili 1,4 milyar liralık idari para cezası kesildi. 610 dosyayla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Bakan Yumaklı, Ankara'da 2009 yılında kurulan Ulusal Gıda Referans Laboratuvarını ziyaret etti. Bakan Yumaklı, 105 personelin görev yaptığı laboratuvarın uluslararası kabul görmüş önemli bir merkez olduğunu söyleyerek, "Burası gibi ülkemizde 41'i kamu olmak üzere, toplam 143 laboratuvar bulunuyor. Bu laboratuvarlarımız, bizim her zaman kırmızı çizgimiz olarak açıkladığımız güvenilir gıdanın mihenk taşını oluşturuyor. Çalışmalarımız sonucu 2024 yılında 1,3 milyonun üzerinde denetim sayısına ulaştık. Bununla ilgili 1,4 milyar liralık idari para cezası kesildi. 610 dosyayla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bizim buradaki amacımız hiçbir zaman ceza kesmek değil, vatandaşımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak oldu" dedi.

Yumaklı, taklit ve tağşiş bulunduran gıdaları üretenleri tespit ettiklerinde yayımladıkları yeni bir modele geçtiklerini hatırlatarak "Ekim itibarıyla başladığımız bu uygulamayla ilgili olarak vatandaşlarımızdan çok güzel dönüşler aldık. Yine geçtiğimiz yıl hayata aldığımız karekod uygulamasıyla, restoran, market, kafe gibi işletmelerin en son ne zaman denetlendiğini 'Tarım Cebimde' uygulamasından şeffaf olarak paylaşmaya başladık. Gönüllülük esasıyla başladığımız bu uygulamayı bu yıl artık zorunlu hale getiriyoruz" dedi.

'3 YILDA 250 BİN PESTİSİT DENETİMİ YAPTIK'

Bakan Yumaklı, son zamanlarda gündeme gelen bir diğer konunun da gıda ürünlerindeki pestisit kalıntıları olduğunu söyleyerek, "Bununla ilgili defaatle açıklama yapmamıza rağmen bu konunun çarpıtıldığını görüyoruz. Biz pestisit, yani zirai ilaç kullanımının azaltılması için tam bir seferberlik haliyle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda üreticiler ve ihracatçılarımız var. Şu ana kadar Avrupa Birliği (AB) ile uyum kapsamında 223 maddenin kullanımını yasakladık. Gıda denetimlerinde olduğu gibi pestisit denetimi yapıyoruz. Burada şöyle bir yanlış algı var. Sadece ihracata giden ürünler denetleniyor. Biz üretim yeri, haller, satış yerleri, yani hasat öncesi ve sonrasındaki süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz. Son 3 yılda 250 binin üzerinde pestisit denetimi yaptık. Bunun sonuncunda son 3 yılda kalıntı oranını yüzde 35 azalttık. Türkiye'de pestisit kullanımı hektar başına 2,3 kilogramken, AB'de bu rakam 3,2 kilogram" ifadelerini kullandı.

'2 KEZ ANALİZ ZORUNLULUĞU GETİRİYORUZ'

Pestisit dışında da aflatoksin, okratoksin, kükürt dioksit gibi maddelerden dolayı kuru meyvelerin dönüşünün de ayrı bir konu olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Ürün ürün örnek vereceğim; Antep fıstığında fazla aflatoksin nedeniyle 1473 ürünün 20'si iade edildi. Oran yüzde 1,35. Kuru incirde fazla aflatoksin-okratoksin nedeniyle 5 bin 654 sevkiyatın 81'i iade edildi. Oran yüzde 1,43. Kuru kayısıda fazla kükürt dioksit nedeniyle 21 bin 3 tondan sadece 282 tonu iade edildi. Oran yüzde 1,34. Bunlar iade edildikten sonra ne oluyor peki? Algı yapmaya çalışanlara bakacak olursak 'Hepsi ülkemizde tüketiliyor' diyecek; ama doğru değil. Geri dönen ürünlerin hepsi analize tabi tutuluyor. Eğer belirlenen limitlerin üzerindeyse imha ediliyor. Bizim amacımız her zaman için ihraç ettiğimiz hiçbir ürünün iade edilmemesi. Bu konuda çok hassas çalışan ihracatçılarımız var. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Ancak bazı firmalarımızın, özellikle kuru meyve ihracatında, fazla sayıda bildirim aldığını gördük. İşte bu firmalarımıza ihracata gitmeden önce hem ürettiği ilde, hem ihracata çıkacağı ilde, yani 2 kez analiz zorunluluğu getiriyoruz. Bunu da yeni bir uygulama olarak buradan duyurmuş olalım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tunus'a ihraç edilen 2,5 ton patatesin Türkiye'ye geri iade edilmesine ilişkin ise "Tunus'a ihraç edilen patates ürünü ile ilgili bazı dezenformasyonlara rastladık. Tunus'a ihraç edilen patatesler herhangi bir şekilde pestisit kalıntısı gibi bir sebepten değil, bitkinin kendisine has bir hastalığı nedeniyle iade ediliyor. Bu ürünleri imha edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Politika, Ekonomi, Sağlık, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyon Vaka ve 1,4 Milyar Lira Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:36:28. #1.13#
SON DAKİKA: Gıda Denetimlerinde 1,3 Milyon Vaka ve 1,4 Milyar Lira Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.