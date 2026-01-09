Günler süren kar yağışına Tanju Özcan yorumu: Allah dualarımı kabul etti ama biraz duayı abartmışız

müptezel oğlan kişi kendinden bilir her işi

123456789:

hırsızlıktan iyidir bence müptezellik namussuzluktan da iyidir şerefsizlikten de iyidir anladın onun içip içmemesi kendi bileceği bir şey adamın içinde gene de iman var umreye gitmiş bunu niye gösterişi için yapsın ki ihtiyacı mı var tanıyoruz canım ceketini koysa gene kazanır ancak boş gevezelik yapın