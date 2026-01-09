Günler süren kar yağışına Tanju Özcan yorumu: Allah dualarımı kabul etti ama biraz duayı abartmışız - Son Dakika
Günler süren kar yağışına Tanju Özcan yorumu: Allah dualarımı kabul etti ama biraz duayı abartmışız

Günler süren kar yağışına Tanju Özcan yorumu: Allah dualarımı kabul etti ama biraz duayı abartmışız
09.01.2026 10:41
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, umre ziyaretinde Bolu için yaptığı kar duasının ardından 1.5 metre kar yağdığını söyledi. Özcan, "Allahü Teala dualarımı kabul etmiş. Duayı abartmışız. Ama sen yıllardır az dua et, az dua et. Oraya gidince birden yüklen. Sonuçta 1,5 metre kar yağıyor işte" dedi. Özcan'ın kar yorumunu duyan "Bize de dua et başkanım" demeden edemedi.

Bolu Belediye Meclisi'nin ocak ayı birinci oturumunda Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın umre ziyareti sırasında Beytullah'ta Bolu için yaptığı kar duası ana gündem maddesi oldu.

Kent genelinde geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 65 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1.5 metreyi geçti. Metrekareye 84.4 mm yağan kar sebebiyle Bolu'da hayat olumsuz etkilendi.

Günler süren kar yağışına Tanju Özcan yorumu: Allah dualarımı kabul etti ama biraz duayı abartmışız

"DUAYI ABARTMIŞIZ"

Tanju Özcan umre ziyaretinde Bolu için "Kar duası" ettiğini söyledi. Başkan Özcan, "Umrede kar duası ettim, 'Allah'ım memleketime, Ya Rabb'im kar ver. Bolluk ver, bereket ver' dedim. Allahü Teala da taleplerimi, dualarımı kabul etmiş. Duayı abartmışız. Ama sen yıllardır az dua et, az dua et. Oraya gidince birden yüklen. Sonuçta 1,5 metre kar yağıyor işte" diye konuştu.

Tanju Özcan'ın konuşmasını duyanlar "Bize de dua et başkanım" dedi.

