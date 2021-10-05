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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da mezuniyet töreninde konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da mezuniyet töreninde konuştu: (2)

05.10.2021 10:11
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da mezuniyet töreninde konuştu: (2), System.String[]

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ bugün birilerinin iktidar derdine merhem olabilecek değildir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ bugün birilerinin iktidar derdine merhem olabilecek değildir." dedi.

Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulunun, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen 2020-2021 eğitim öğretim yılı 19. dönem mezuniyet törenine katılan Bakan Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle etkili şekilde mücadele ettiğini vurguladı.

PKK'nın batının parasını yiyen, bitik bir örgüt olduğunu söyleyen Soylu, "Hiçbir takati yoktur. Türkiye'nin önüne koyabileceği hiçbir engel yoktur. İşte şimdi 1 Ekim'de Jandarma Genel Komutanımız, Bakan Yardımcımız gittiler ilkbahar-yaz operasyonlarını tamamladık. Allah'ın izniyle sonbahar kış operasyonlarına başladık." diye konuştu.

Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"İlkbahar bize ilkbahardı, PKK'ya değildi. 287 sığınak ve barınak aynı zamanda barınma alanına yönelik 9 bin 630 operasyon planlamıştık. Bizim çocuklar hızını alamadı 10 bin 850 operasyon ile ilkbahar yaz dönemini kapattılar. Sadece ilkbahar yaz dönemi operasyonlarında toplam 127 teröristi sarı torbalara koydular. Bunların 4 tanesi kırmızı, 1'i mavi, 2'si yeşil, 10'u turuncu, 17'si gri, 5 tanesi liste dışı olan üst düzey 39 teröristi bizimkiler hepsini tek renge boyadı, etkisiz hale getirdi. 402 tane sığınak ve barınak ve mağaralarını imha ettik. Bunlara barınacak in bırakmıyoruz. Mağara bırakmıyoruz."

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu terör örgütünü bitirmeye kararlıdır"

Yurt içinde 181 silahlı terörist kaldığını belirten Soylu, "Bu 181 kişinin yüzde 30'u yani 50'ye yakın kısmının da iş göremez olduğunu söyleyeyim. Kimisinin bacağı yok, kimisinin kolu yok, kimisi yürüyemez durumdadır. Bir mağaranın köşesine sıkışmış orada kalmıştır. Buradan terör örgütünün mensuplarına tekrar sesleniyorum. Anne lafı dinlesinler. Diyarbakır annelerinin, Şırnak annelerinin, Van, Hakkari annelerinin laflarını dinlesinler. Gelsinler devlete teslim olsunlar. Arkasında kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu terör örgütünü bitirmeye, bu terör örgütünü tarihten silmeye kararlıdır. Biz sadece terör örgütünü yenmiyoruz, onların demokrasiye, hukuka, insan haklarına inanmayan dünyayı ve bölgeyi kaos cenderesine sokmak isteyen batılı müttefiklerini de yeniyoruz." ifadesinde bulundu.

"Ağababalarının canını çıkartıyoruz"

Amerika'nın bölgedeki tutarsızlığının ve başarısızlığının en son Afganistan'da bir kez daha görüldüğünü belirten Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütü mensuplarını muhatap alıp resmi olarak kabul edenler insanlık tarihine kara bir leke sürmüşlerdir. Bu müttefiklik ruhuna da ciddi bir devlet aklına da uymaz. Bir tercih yapmalılar ya terör örgütüyle, teröristlerle müttefik olmalı ya da demokrasinin ve hukukun koruyucusu, insan haklarının koruyucusu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle müttefik olunmalıdır. Bu terör örgütünü davet edenler aldılar Amerika'da kendi resmi ofislerinde bunları kabul ettiler. Bunu görmediğimizi zannediyorlar. Binlerce tır silah yardım ettiler. Bunu görmediğimizi zannediyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar burada sizin huzurunuzda bu evlatlarımız da birazdan yemin edecekler. Ay yıldızlı bayrağa yemin edecekler, Allah'a yemin edecekler. Kur'an'a yemin edecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar vallahi de billahi de biz sadece terör örgütlerini mağlup etmiyoruz, DEAŞ'ı, PKK'yı, DHKP-C'yi mağlup etmiyoruz, onların ağababalarının canını çıkartıyoruz."

"FETÖ'cüler bu ülkenin sınırından içeriye ancak iki elleri kelepçeli gireceklerdir"

Hiçbir sorunun çözüm adresinin terör örgütleri ve onların siyasi uzantıları olmadığının altını çizen Soylu, şunları dile getirdi:

"PKK'nın dahil olduğu, etki ettiği, baskıladığı, akıl verdiği hiçbir yapı, 6-8 Ekim'de PKK adına sokağa çıkma talimatı veren hiçbir yapı meşru değildir. Bunu meşru kabul etmek demokrasi fikrine ihanettir. Her zayıfladıklarında demokrasiyi kendilerine Truva atı olarak gördüler. O günler geçti. Bir daha bu millet bu oyunlara ve bu tuzaklara ebette ki düşmeyecektir. Bunları istismar vesilesi sayanlar da bilmelidirler ki Türkiye, terörü de terörün uzantılarını da tasfiye etmiştir etmeye kararlıdır. Varsın birileri siyasi hesaplarla KHK'lar üzerinden FETÖ'ye umut versin. FETÖ bugün birilerinin iktidar derdine merhem olabilecek değildir. Ne satılık kalemlerin ne ucuz videoların ne de birtakım siyasi pazarlıklarla yurt dışından bize parmak sallayan FETÖ'cülere tekrar bu ülkenin kapısını açacak değildir. Bu ülkenin sınırından içeriye ancak iki elleri kelepçeli gireceklerdir. Başka türlüsü mümkün değildir."

"Uyuşturucudan hapishanede bulunanların sayısı 96 bin"

Polis Akademisi Başkanlığının 15 Temmuz'dan önceki 5 yıla göre kursiyer sayısını yüzde 205 artırdığını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Sadece mezuniyetle eğitmiyoruz. Göreve geldikten sonra da bu eğitimi aynı şekilde devam ettiriyoruz. 15 Temmuz'dan 5 yıl önce 1 milyon 672 bin kursiyer eğitimden geçmişti. Son 5 yılda 5 milyon 100 bin polisimizi eğittik. Eğitimde verdiğimiz bütün bu emekler sahada karşılık bulmaktadır. Uyuşturucu olaylarıyla ilgili olarak gözaltına aldığımız şüpheli sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artmış, 157 binden 204 bine çıkmıştır. Hani bana kızmışlardı, uyuşturucuyla ilgili bir laf söyledim ya söylediğim gün uyuşturucudan hapishanede bulunan torbacılar var ya 35-36 bin civarındaydı. Bugün uyuşturucudan hapishanede bulunanların sayısı 96 bin. Yani biz kimseye aman vermiyoruz. Evlatlarımıza uyuşturucu satmaya çalışanlara fırsat vermiyoruz. Onlara hukukun gereğini yerine getiriyoruz."

Bakan Soylu polis adaylarına ve ailelerine seslendiği konuşmasında duygulu anlar yaşadı.

Konuşmasının ardından dereceye giren kursiyerlerle sohbet eden Soylu, fotoğraf da çektirdi.

Törenin sonunda mezun olan 578 kursiyer, keplerini havaya atarak aileleriyle kucaklaştı.

Törene, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak ve eski bakan Murat Başesgioğlu ile kursiyerlerin aileleri katıldı.

(Bitti)

İçişleri Bakanlığı, İlkbahar, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da mezuniyet töreninde konuştu: (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Kastamonu'da mezuniyet töreninde konuştu: (2) - Son Dakika
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