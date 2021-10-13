Asya Parlamenter Asamblesi 2. Başkanlık Divanı Toplantısı sona erdi - Son Dakika

Nevşehir'de düzenlenen, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 2. Başkanlık Divanı Toplantısı ve Temel Dokümanlar Çalışma Grubu Toplantısı sona erdi.

Ürgüp ilçesindeki bir otelin konferans salonunda iki gün süren toplantıya başkanlık eden APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, 15. kuruluş yıl dönümü olan APA'nın kurumsal yapı içinde, uluslararası arenada daha aktif olması için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Ürgüp'teki toplantılarda tüzük ve yönetmeliklere yönelik çalışma yapıldığını dile getiren Erdoğan, üyelerin bu kapsamdaki fikir ayrılıkları konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu ve uzlaşma sağlandığını ifade etti.

Toplantıda, gündem dışı konulara da yer verildiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"İstanbul Milletvekili Sayın Serap Yaşar davetimiz üzerine toplantıya geldi. Avrupa'daki kayıp göçmen çocuklarla ilgili rapor hazırlamıştı. Bu değerli bir rapor ve bu alanda bir ilk. Hem Avrupa'daki kayıp çocukların hem de bundan sonraki süreçlerdeki mülteci çocukların akıbetinin belli olması açısından çok kıymetli gördüğümüz bir konuydu. Özellikle kadın milletvekillerimizin bu konuya ilgisi fazlaydı, kendisi de raporuyla ilgili bilgi verdi. Kayıp çocukların büyük çoğunluğu Asyalı çocuklardan oluşuyor, bu konuda destek olmalarını istedik. Bazı ülkelerin milletvekilleri kendi parlamentolarında bu konuda çalışma yürüteceklerini söyleyip bizden de destek istediklerini belirttiler. İklim değişikliği, çevresel faktörler bütün dünyanın gündeminde. APA'da iklim değişikliği ve çevresel faktörlerin hem Asya kıtasını hem de dünyayı nasıl etkilediğine yönelik bazı önergelerin sunulması gerektiğini belirtip bu konuda ülkelerin görüşlerini aldık. Bundan sonraki süreçte APA'nın tartıştığı, konuştuğu konuların başında iklim değişikliği ve çevresel konular gelecek."

Türkiye'nin yanı sıra Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, İran, Filistin, Kuveyt, Pakistan ve Ürdün'den toplantıya katılan parlamenterler, yarın Kapadokya'daki çeşitli tarihi ve turistik merkezleri ziyaret edecek.