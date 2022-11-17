"Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?" sorusuna İmamoğlu'ndan dikkat çeken yanıt: Ula size ne?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuk olduğu Habertürk ekranlarında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programın bir yerinde İmamoğlu'na Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı sorusu da yöneltildi. İmamoğlu bu soruya Karadeniz ağzıyla yanıt verdi.

"ULA SİZE NE!"

Bu meselenin sürekli gündemden tutulmasına sitem eden İmamoğlu, "1,5 senedir aday kim, adayınız kim? Ula size ne! 'N'si yok sonunda. Siz kendi işinize bakın. AK Parti 2002 sonunda bir hedef koyuyor; 2023 diye sayfaları var. 500 milyar dolar ihracat, 260 milyar dolar seviyesinde, yarısı olamamış. Ticaret açığı 105 milyara gidiyor. Kişi başı gelir 25 bin dolar dendi. Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Neredeyiz 23'e doğru inişe geçtik. Kur korumalı mevduat hesabınız var mı? Hayır diyenlerin oranı yüzde 90,8. Evet diyenler yüzde 7. Siz ne yapıyorsunuz? Yüzde 7 üzerinden, aslında mutlu bir azınlık. Kur korumalı mevduat üzerinden ödenen rakamın yarısıyla EYT'nin maliyetini karşılıyorsunuz. EYT'nin iki katı kadar kur korumalı mevduat için harcama yapıyorsunuz. İnsanlara para kazandırıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"BUGÜN SEÇİM YAPILIRSA DAHA BÜYÜK FARK YAPARIZ"

Konuşmasının devamında ülkedeki ekonomik sıkıntılara dikkat çeken İmamoğlu, "Bu ülkede temel sorunlar var. Ekonomik sorunlar var. Zenginleşen, yüzde 7 23 kat zenginleşen kitle var iken. 23 kat fakirleşen yüzde 60'a yakın kitle var. İBB'ye aday gösterildiğimde yaptığımız anketlerde yüzde 14,5 gerideydim. Yüzde 11 farkla seçim kazandım. Bugün seçim yapılırsa daha büyük fark yaparız, yüzde 60'ın üstüne koyarız. Bu ülkenin her ferdinin demokratikleşme, bu ucube sistemden kurturlmayla ilgili mücadele etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.