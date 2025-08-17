Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri Düzenlendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevşehir'de Bağcılar Gürsel Erol Cemevi'nin açılış töreninin ardından 62'nci Ulusal, 36'ncı Uluslararası Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerine katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile milletvekilleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hacı Bektaş Veli'nin hala bugüne ışık tuttuğunu belirterek, "Bugün, 'iyilikle kötülük, menfaat terazisinde tartılırken dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir' diyor Hünkar Hacı Bektaş Veli. Biz biliriz ki iyilik makamı siyasetin değil vicdanın terazisindendi" dedi.

'HÜNKAR'IN İZİNDEN GİDEN ASLA ZALİM OLMADI'

Birlik ve beraberliği yeniden tesis etmek için sabırla mücadele ettiklerini de söyleyen Özgür Özel, "Bu topraklar çok kara kışlar, çok acı dönemler gördü. Kerbela'da akan kan, Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta aktı. Canlarımız Madımak'ta yandı. Yüreğimiz hala yanmaya, Madımak'taki acı hala tütmeye devam ediyor. Sokak ortasında sendikacıları, öğrencileri, gazetecileri katlettiler. Hünkarın yolundan gidenler eline bir gün silah almadan, şiddete başvurmadan mücadele etti. Hünkar'ın izinden giden mazlumlar asla zalim olmadı. Bugünlerde geçmişin mazlumlarının bugünün zalimleri olduğunu, geçmişte kendine yapılanların bin fazlasını siyasi rakiplerine yapanları, kendine yapılmayanları dahi rakiplerine, onlardan kurtulmak, onları ekarte etmek için reva görenlerin yönettiği bir ülkede, yeniden kardeşliği, birliği, beraberliği tesis etmek için inançla, sabırla, azimle, cesaretle ve kararlılıkla mücadele ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

'ÜLKENİN ORTAK ÇIKARIYLA KARDEŞLİĞİ ESAS ALAN BİR SÜRECİ YÜRÜTMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ'

'Bugünkü iktidarla aynı komisyonda ne işiniz var?' yaklaşımında bulunulduğuna da dikkat çeken Özel, "Şunu açıklıkla inkar etmek lazım. Meclis bir siyasi partinin değil, milletindir. Bir çözüm gelecekse bir siyasi partinin lütfuyla değil, bu milletin barışa, kardeşliğe olan inancıyla gelecektir. Onun için milletin meclisini kurmuş bir siyasi partinin ve millet iradesine inanan, demokrasi fikrine sahip olanların bir mensubu olarak o komisyonda yer aldık. En yapıcı katkıları sağlamak üzere komisyonun içindeyiz. Geçtiğimiz hafta yapılan değerlendirmelerde o komisyona 29 maddelik bir demokratikleşme paketi sunduk. Hem Kürt sorununun çözümüne katkı sağlaması, hem alevi canların birikmiş sorunlarını çözmesi açısından önemli maddeleri, içerikleri bünyesinde bulunduruluyor. Hiç şüphe yok sorunu tümüyle tamamen çözecek her şeyi biz önerdik demiyoruz. Bu bizim önerimiz ama onun dışında da komisyonun, derneklerin, vakıfların, sivil toplum örgütlerinin, toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak vermesi, onların katkılarını alması lazım. Partilerin kendi çıkarlarıyla değil, ülkenin ortak çıkarlarıyla barışı, eşitliği, kardeşliği esas alan bir süreci yürütmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

BAKIRHAN: BARIŞIN KURULMASINDA ALEVİLER LOKOMOTİF GÜÇ OLDU

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise "Emin olun bir arada birlikte olabilirsek demokratik, aydınlık bir Türkiye'ye ulaşacağımız günler çok uzak değil. Kıymetli yarenler, Kerbela'dan bugüne demokrasi mücadelesinin her döneminde, barışın kurulmasında, kardeşliğin büyümesinde, adaletin egemen kılınmasında aleviler lokomotif güç oldular. Aleviler direndiler, mücadele ettiler. İnançlarını koruyarak, demokrasiye de büyük güç verdiler. Bütün halkların ve inançların eşit olacağı bir Türkiye için aynı acıya ortak olduk. Aynı yola revan olduk. Türkiye'nin yeni yüzyılında artık bu toprakların özgür ve eşit yurttaşları olmak istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından, Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü Zülfü Livaneli'ye, Hacı Bektaş Veli Akademik Araştırmalar Ödülü Şah Hüseyin Şahin'e, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sanat Ödülü Erdal Erzincan'a, Hacı Bektaş Veli Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü ise Mustafa Özgün'e verildi. Zülfü Livaneli'nin ödülünü CHP Genel Başkanı Özgür Özel takdim etti.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN- Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,