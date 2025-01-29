Hakan Fidan: En Güvenilir Ticaret Güzergahı Türkiye ve Orta Asya

Politika

Bakan Fidan: "Asya ile Avrupa kıtaları arasında en güvenilir en hızlı ekonomik güzergah Orta Asya, Hazar Denizi, Güney Kafkasya ve Türkiye'dir"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan Üçlü Toplantısında konuştu. Bakan Fidan, ticari güzergahların en hızlı ve ekonomik rotasının Orta Asya, Hazar Denizi, Güney Kafkasya ve Türkiye olduğunu vurguladı.

Türkiye Azerbaycan ve Özbekistan'ın katılımı ile Ankara Bildirisi imzalandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bakhtiyor Saidov toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.

"Asya ile Avrupa kıtaları arasında en güvenilir en hızlı ekonomik güzergah Orta Asya, Hazar Denizi, Güney Kafkasya ve Türkiye'dir"

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın bölgede, Türk dünyasında yapacağı ortak projeleri, ulaştırma, gümrük, ekonomi, finans, altyapı, yatırım, dijitalleşme dahil olmak üzere ele aldıklarını dile getiren Bakan Fidan, "Hacim olarak dünyanın en büyük ticareti, Asya ile Avrupa arasında gerçekleşmekte. Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan bu güzergahın tam da merkezinde yer almaktalar. Covid-19 sebebiyle Rusya- Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de tedarik zincirlerinde kırılmalar yaşanmasına sebep oldu. Bu durumun küresel düzeyde çok ciddi ekonomik yansımaları oldu. Neticede şu gerçek bir kez daha ortaya çıktı ki Asya ile Avrupa kıtaları arasında en güvenilir en hızlı ekonomik güzergah Orta Asya, Hazar Denizi, Güney Kafkasya ve Türkiye adlıdır. Bugünkü toplantımızda orta koridora yönelik altyapı çalışmalarımızı ve ortak faaliyetlerimizi değerlendirdik. Gümrük uygulamaları ve mevzuatların uyumlaştırılması konusunu ele aldık. Elektronik hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılması için yapılabilecekleri, değerlendirdik. Buna ilaveten ticaretteki engellerin aşamalı biçimde kaldırılması yönünde atılabilecek adımları görüştük. Tüm bu konuları teknik düzeyde ele almaya devam edeceğiz" dedi.

"Altyapı projelerine hız verilmesini kararlaştırdık"

Toplantı'nın sonunda Ankara Bildirisi'nin imzalandığını aktaran Bakan Fidan, "Bildiriyle ticaret, yatırım, lojistik ve transit taşımacılık alanlarında atılacak adımları kayda geçirmiş olduk. Altyapı projelerine hız verilmesini kararlaştırdık. Öncelikli sektörlerde yatırımların teşvik edilmesi hususunda mutabık kaldık. Bildirimizin ekinde eylem planıyla da önümüzdeki dönem için izleyeceğimiz yol haritasını belirledik" ifadelerini kullandı.

Son dönemde enerji krizi, düzensiz göç baskısı, terör ve aşırıcılık gibi sınamalarla karşı karşıya kalındığını belirten Fidan, "Böylesi bir jeopolitik ortamda Türk dünyası içerisindeki dayanışma ihtiyacı da giderek artmaktadır. Böylesi bir jeopolitik ortamda Türk dünyası içerisindeki dayanışma ihtiyacı da giderek artmaktadır. Türk Milletleri Teşkilatı bu yönde giderek önem kazanan bir rol oynamakta. Geçen yıl önce Şuşa'da, sonra Bişkek'te yapılan zirvelerde önemli kararlar aldık. Bu yılda iki önemli zirvemiz var. Gayri resmi zirve, bu zirve Macaristan'da düzenlenecek, 12. resmi zirve ise kardeş Azerbaycan'da düzenlenecek. Bugünkü toplantımızın ana temalarından olan bağlantısallık meseleleri ve orta koridorun geliştirmesi konusu, Türk Devletleri Teşkilatı'nın da önemli dosyalarından birini teşkil etmektedir. Teşkilatımızın 2040 vizyon belgesi, ulaştırma ve ticaret alanlarında sağlam bir çerçeve sunmaktadır. Bu bağlamda çalışmalarımızı, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde daha da derinleştireceğiz" diye konuştu.

" Suriye'nin yeniden imarı ve ayağı kaldırılması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluklar olduğuna inanıyoruz"

Toplantıda ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nı, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Afganistan'daki durumu da ele aldıklarını vurgulayan Bakan Fidan, şu ifadelere yer verdi:

"Türk dünyası olarak Ukrayna'da adil ve kalıcı barışı destekliyoruz. Afganistan'ın izole edilmemesi ve bu ülkenin komşularıyla barış içinde yaşaması gerektiğini savunuyoruz. İsrail- Filistin İhtilafı'nın kalıcı çözümü için '67 sınırları' temelinde başkenti Doğu Kudüs olacaktır. Bu bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına desteğimizi vurgulamaktayız. Bugün ayrıca Suriye'deki durumu da ele aldık. Biz egemenliğini tam olarak tesis etmiş, terörden arınmış, istikrar ve refaha kavuşmuş bir Suriye görmeyi arzu ediyoruz. Suriye'nin yeniden imarı ve ayağı kaldırılması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluklar olduğuna inanıyoruz. Suriye'nin bölgesinde ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması için gereken tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin hem Azerbaycan'la hem de Özbekistan'la olan ikili ilişkilerinin mükemmel seviyede olduğunun altını çizen Bakan Fidan, bölgedeki refahı artıracak çalışmalara bu üçlü toplantılar aracılığıyla öncülük etmeye devam edeceklerini ve bu formattaki bir sonraki toplantı için ev sahibinin Azerbaycan olacağını kaydetti.

Toplantıda Azerbaycan, Türkiye, Özbekistan temsilcileri olarak 3 devletin strateji iş birliği içinde olmasından dolayı farklı alanlarla ilgili konuları müzakere etme imkanı bulduklarını belirten Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, müzakereler çerçevesinde biz ekonomi, ticaret, sermaye yatırımları, ulaştırma alanında işbirliği üzere artık ülkelerimizin uzun yol kat ettiğini ve 3 ülkenin katılımı ile yapılacak olan yeni projelerle ilgili fikir alışverişi yaptıklarını söyledi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov, Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi açıdan en yüksek gelişme noktasına ulaştığını belirterek, "2024 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzalanmış, Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz müttefiklik düzeyine çıkarılmıştır. Bu üçlü iş birliğinin güçlendirilmesinde önemli bir adım olmakla beraber aynı zamanda stratejik çıkarlara dayalı ikili ilişkiler için yeni fırsatların kapısını açacaktır. Son yıllarda ikili ve çok taraflı formatlarda iş birliğimiz daha önce görülmemiş bir düzeyde güçlenmiş, yeni dinamikler ve pratik yönler kazanmıştır. Meslektaşlarımızla Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye arasındaki bölgesel, uluslararası politika, ticaret, ekonomi, yatırımlar, ulaştırma alanlarındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi, konularını ele almış bulunmaktayız" dedi.

Görüşmelerde bu alanlarda karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri daha da ileriye taşıyacak yeni öneriler geliştirdiklerini belirten Saidov, uluslararası kurumlar kapsamındaki diyaloğun sistemli bir şekilde geliştirilmesi konusunda mutabakata vardıklarını ve ülkelerin küresel alanda ortak çıkarlarını yetkin biçimde öne çıkarmak, uluslararası gündemin temel konularına yönelik ortak bir yaklaşım sergilemek her zamankinden daha önemli hale geldiğini belirtti.

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın toplam nüfusunun bugün 140 milyona yaklaştığına dikkati çeken Saidov, "Bu büyük potansiyeli etkin bir şekilde değerlendirerek yakın gelecekte ticaret hacmimizi en az iki katına çıkarma imkanı vardır. Bu çerçevede karşılıklı ticaretin teşviki için yeni mekanizmaların aktif bir şekilde devreye sokulması konusunda meslektaşlarımızla detaylı bir görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle lojistik zincirlerinde ciddi muammalar bulunan bugünde üç kardeş ülkenin coğrafi yerleşimi ve transit potansiyeli stratejik öneme sahiptir" diye konuştu.