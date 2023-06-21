Hakan Fidan, İngiltere'de ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Yeni Kabine'de Dışişleri Bakanlığı görevi verilen Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İngiltere'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Bakan Fidan, ziyareti esnasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesinin ardından ilk yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

BLİNKEN: KONUŞACAĞIMIZ ÇOK SAYIDA KONU VAR

Antony Blinken görüşme öncesi yaptığı açıklamada, ABD ve Türkiye'nin hayati konuları birlikte ele aldığına vurgu yaptı. Blinken, ''Geçmişte kıymetli iş birliklerimiz oldu. Tartışacağımız konuşacağımız çok sayıda konu ve başlık var.'' dedi. ABD Dışişleri Bakanı, İsveç'in NATO üyeliği konusunu da görüşeceklerinin de sinyalini verdi.

8 HAZİRAN'DA TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Blinken ve Fidan, 8 Haziran'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alınmıştı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımızın söz konusu konferans marjında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülmektedir" ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, Birleşik Krallık ve Ukrayna tarafından ortaklaşa düzenlenecek 2023 Ukrayna İyileştirme Konferansı, sonuncusu Lugano'da İsviçre ile birlikte gerçekleştirilen yıllık etkinliklerin devamını teşkil etmektedir. Söz konusu konferanslar Ukrayna'nın kalkınmasına ve savaş sonrası yeniden inşasına odaklanmaktadır" denilmişti.