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Halil Falyalı suikastına CHP'den ilk açıklama: Susurluk dönemi geri geldi - Son Dakika

Halil Falyalı suikastına CHP'den ilk açıklama: Susurluk dönemi geri geldi

08.02.2022 23:43

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarında bahsettiği kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine CHP'den ilk yorum geldi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, olayla ilgili olarak "Hem beyaz toroslar hem de Susurluk dönemi geri geldi" ifadelerini kullandı.

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Falyalı, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledildi. YDÜ Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, Halil Falyalı'nın bütün müdahalelere karşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Yenen, "KKTC saatine göre 19.45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin, kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı. Saldırıda, Falyalı'nın şoförünün ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada ise "Saat 19.00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/lar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor." ifadeleri yer aldı.

CHP'Lİ ANTMEN: HEM BEYAZ TOROSLAR HEM DE SUSURLUK DÖNEMİ GERİ GELDİ"

Suikastın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Mersin Milletvekil Alpay Antmen, " Sedat Peker'in işaret ettiği ve bazı iktidar mensuplarının da temasının olduğu söylendiği Halil Falyalı öldürüldü. AKP ile birlikte hem beyaz toroslar hem de Susurluk dönemi geri geldi. Hem de kat be kat fazlasıyla!" dedi.

Halil Falyalı suikastı sonrası CHP'den ilk açıklama: Susurluk dönemi geri geldi
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Cumhuriyet Halk Partisi, Halil Falyalı, Sedat Peker, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Halil Falyalı suikastına CHP'den ilk açıklama: Susurluk dönemi geri geldi - Son Dakika


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