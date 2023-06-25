"Hesap soracağım" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener aslında kimleri hedef aldı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün partisinin olağan kurultayında parti içi muhaliflere ve CHP'ye yüklendi. Ses tonunu yükselten Akşener, "Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz. Öyle çirkinlikler yapıldı ki günlerce uyuyamadım.Artık bu partide şımarıklık bitmiştir, hadsizlik bitmiştir, saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek." dedi. Bu sözler büyük yankı uyandırırken Akşener'in bu şekilde partiden ayrılanları değil parti içindeki bazı isimleri hedef aldığı öğrenildi.

"ATILAN PİS İFTİRALARI ASLA AFFETMEYECEĞİM"

Partisinin ATO Congresium'da düzenlenen 3. Olağan Kurultayı'nda konuşan Akşener, milletin taleplerini tüm Türkiye'ye duyurmak için dinledikleri her şeyi meydanlara, kürsülere ve sosyal medyaya taşıdıklarını aktardı. Akşener, davaları için zorluklara direndiklerini ifade ederek, şöyle devam etti: "Sözümüz doğru olduğu için nice iftiraya göğüs gerdik. Hele ki bir şey olamadığına öfkelenip bizatihi içimizden yapılan iftira, hakaret ve çirkinliklere göğüs gerdik. Şahsen hiçbir düşmanımın, hiçbir rakibimin, beni hapse atmayı isteyenler dahil, benimle ilgili asla iddia etmedikleri, söylemedikleri pis iftiralara şahit oldum. Allah bana bunu gösterdi. Ama affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim, billahi affetmeyeceğim, vallahi affetmeyeceğim. Bana iki şey bu ülkede söylenemedi. Kendi arkadaşlarım söyledi. Affetmeyeceğim. Hesaplaşacağız hep birlikte. Biz, bugünlere koltuk sahibi olmak için gelmedik. Biz, bugünlere zengin olmak için de gelmedik. Zengin olmayı hayal edenler kapı dışarı. Burada böyle bir şey yoktur. Biz, bugünlere kendi ikballerimiz için de gelmedik."

"KAHROLUN"

"Beni parayla satın alabilen oldu mu? 30 yıllık siyasi hayatımda parayla ilgili hiçbir isnat olmamışken, bunu yapanlar kahrı perişan olsun inşallah. Biz, bugünlere milletimiz için geldik, hırslara esir olmadık. Kibirle kalplerimizi karartmadık. Makam sarhoşluğuna kapılmadık. Bu yola çıkarken hanginizden para istedim ki? Milletvekilleri, geçen dönem Meclis'e girdiniz. Genel Merkeze para mı istedik sizden? Bugün milletvekilisiniz sizden para mı isteniyor? Genel Merkez yapıldı muhteremler 15 liralık çöp kutularını aldım ben. O gün bana 'Bu parayı nereden buldun' diye niye sormadınız? Sorumluluk almanız gerekiyordu, doğru mu? Kaçtınız. Bugün Meral Akşener'i düşmanlarının suçlamadığı, iftira atmadığı iftiralarla suçladınız. Kahrolun, kahrolun, kahrolun. İşte bu yüzden bizim siyaset anlayışımızın yönü de yolu da pusulası da milletimizin ta kendisidir."

"BEN DE HESAP VERECECEĞİM SİZ DE"

Akşener, kurultayların hesaplaşma yeri olduğuna işaret ederek "Ben hesap vereceğim, siz de hesap vereceksiniz. Öyle çirkinlikler yapıldı ki günlerce uyuyamadım. Burada söyleyemeyeceğim, öyle pislikler oldu ki tekrar edemeyeceğim. Sonra gördüm ki olmuyor. Herkes her şeyi istiyor, yetmiyor. Milletvekili olunuyor, yetmiyor. GİK üyeliği isteniyor, GİK oluyor, yetmiyor, genel başkan yardımcılığı isteniyor. Kardeşim kadrolarımız sınırlı. Bırakın da birileri de o görevleri yerine getirsin. Hayır, yok, yok." diye konuştu.

"BU PARTİDE ŞIMARIKLIK, HADSİZLİK BİTMİŞTİR"

Demokrasi konusuna değinen Akşener, şu değerlendirmelerde bulundu: "Sayın Kılıçdaroğlu'na randevu aldım, gittik. İki parti yerel seçimlere birlikte gitmeyi teklif ettik, sonuçta bir başarı çıktı. Beni en çok ilgilendiren, etkileyen, üzen ne oldu biliyor musunuz? 'İstanbul seçimini biz değil HDP kazandırdı, efendim bilmem nerenin seçimini biz değil HDP kazandırdı.' Yuh, muh yok. Bugün hesaplaşıyoruz. Hesap veriyorum. Hesap soracağım sonra. Artık bu partide şımarıklık bitmiştir, hadsizlik bitmiştir, saygısızlık bitmiştir. Herkes haddini bilecek."

PARTİ İÇİNDEKİ MUHALİFLERE YÜKLENDİ

Akşener'in sözleri yankı uyandırırken Saygı Öztürk'ün haberine göre burada Akşener'in hesap sorulacağını söylediği isimler İYİ Partiden ayrılanlar değil; halen parti içinde olanlar. Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da konuya ilişkin şunları söyledi: "Genel Başkana karşı parti içerisinden haksız eleştiriler yapıldı. Parti içi disipline de önem verilmesi gerekiyor. Partinin kurumsal kimliğine, Genel Başkanına karşı daha dikkatli bir dil kullanılması gerekiyor. Parti içi demokrasi, kimseye hakaret etme hakkı vermez"