Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 göndermesi sonrası gözler Putin'de

Ukrayna- Rusya savaşını daha da şiddetlendirecek bir gelişme yaşandı. ABD'nin ardından Danimarka ve Hollanda'da da Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderme kararı aldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, ülkesine 42 adet uçak teslim edileceğini belirterek, "Bugün Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için bir adım daha atıyoruz. F-16. Rus teröristleri Ukrayna'nın şehir ve köylerinden uzak tutmak için kullanacağımız uçaklar." dedi ve bir de arka planda F-16 ile selfie paylaştı. . Bu gelişme sonrası gözler Rusya'ya çevrildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın F-16 desteği için bunun nükleer tehdit olarak değerlendirileceğini söylemişti. Öte yandan Putin ise "F-16'lar da Leopardlar gibi yanacak, buna hiç şüphe yok" demişti ve ilk nükleer silahların Belarus'a yerleştirildiğini açıklamıştıç

42 ADET F-16 VERDİLER

ABD'nin F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya teslimatı konusunda Hollanda ve Danimarka'ya onay vermesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda'yı ziyaret etti. Hollanda'nın Eindhoven kentindeki askeri havaalanında Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra tarafından karşılanan Zelenskiy, Ukrayna'ya verilmesi planlanan uçakları inceledi. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi Rutte yaptığı açıklamada, Hollanda ve Danimarka'nın devir koşulları yerine getirildiğinde Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarını kesinlikle vereceklerini belirterek, Hollanda'nın toplamda 42 adet F-16'ya sahip olduğunu ancak tamamının bağışlanıp bağışlanmayacağını söylemek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

ZELENSKİ: BU SADECE BAŞLANGIÇ

Zelenskiy ise görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna'nın hava kalkanını güçlendirmek için bir adım daha attık. F-16'lar, Rus teröristleri Ukrayna şehir ve kasabalarından uzak tutmak için kullanılacak. Başbakan Mark Rutte ve ben, pilotlarımız ve mühendislerimiz eğitimlerini tamamladıktan sonra Ukrayna'ya transfer edilecek F-16 sayısı konusunda anlaşmaya vardık. 42 jet. ve bu sadece başlangıç" dedi.

ZELENSKİ'DEN F-16'LI SELFİE

Zelenskiy ayrıca, Rutte ile arka planda bir F-16 savaş uçağının bulunduğu bir selfie çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

RUSYA, "F-16'LAR NÜKLEER TEHDİT SAYILIR" DEMİŞTİ

Geçtiğimi günlerde Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı desteği konusunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bunun nükleer tehdit olarak değerlendirileceğini söylemişti. Kiev'e F-16 tedarik etme planlarının Batı'nın tırmandırıcı hamlesinin bir başka örneği olduğunu belirten Lavrov bunu 'son derece tehlikeli bir gelişme' olduğunun altını çizmişti. Lavrov, ABD tasarımı F-16 savaş uçaklarının nükleer kapasitesini görmezden gelemeyeceğini de sözlerine eklemişti.

"F-16'LARDA LEOPARD TANKLARI GİBİ YANANACAK"

Putin, geçmiş açıklamalarında NATO'nun silah sevkiyatlarıyla Ukrayna'daki savaşa giderek daha fazla müdahil olduğunu dile getirerek, "NATO tabii ki Ukrayna'daki savaşa dahil oluyor. Askeri teçhizat sevkiyatları geliyor, şimdi uçak sevkiyatı seçeneği düşünülüyor. (Ukrayna'da) Leopard tankları yanıyor, F-16'lar da Leopardlar gibi yanacak, buna hiç şüphe yok" görüşünü paylaştı.

"F-16'LAR KULLANILIRSA NASIL VURACAĞIMIZI GÖRECEĞİZ"

Ukrayna için F-16'ların başka ülkelerde konuşlandırılması halinde buna da yanıt vereceklerini belirten Putin, "(F-16) Kiev için Ukrayna dışındaki hava üslerinde konuşlandırılacak ve savaş operasyonlarında kullanılacaksa, onları nasıl ve nerede vuracağımızı göreceğiz" dedi.

İLK NÜKLEER SİLAHLAR BELARUS'A YERLEŞTİRİLDİ

Putin, Rusya'nın NATO ülkelerinden daha fazla nükleer silaha sahip olduğunu kaydederek, "Bunu biliyorlar ve silahları azaltmak için müzakerelere başlamamızı söyleyip duruyorlar" diye konuştu. Ülkesinin Belarus'a ilk parti taktik nükleer silahları yerleştirdiğini, silah transferinin yaz sonuna kadar tamamlanacağını söyleyen Putin, bu silahların yalnızca Rusya topraklarının ya da devletinin tehdit altında olması halinde kullanılacağını belirtti.