HSK Etkinliği ve Yargı Verimliliği Büroları Kuruluyor

05.03.2026 00:20
Adalet Bakanı Gürlek, HSK bürolarının İzmir, Ankara ve İstanbul'da kurulacağını açıkladı.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "HSK Etkinliği ve Yargı Verimliliği Büroları kuracağız. İzmir, Ankara ve İstanbul'u pilot olarak belirledik" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu üyeleriyle iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Gürlek, yasama organının hukuk alanındaki rolüne işaret ederek, "TBMM Adalet Komisyonu, Yasama organının hukuk alanındaki iradesini temsil etmektedir. Özellikle TBMM Adalet Komisyonu bünyesinde ele alınan düzenlemeler yargı sisteminin istikametini belirlemektedir. Komisyon üyelerimize kıymetli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

'ORTAYA KOYDUĞUMUZ REFORM BELGELERİ VE EYLEM PLANLARI HUKUK DEVLETİNİ GÜÇLENDİRME AMACI TAŞIMAKTADIR'

Adalet Bakanlığının reform belgeleri ve eylem planlarına değinen Bakan Gürlek, "Ortaya koyduğumuz reform belgeleri ve eylem planları hukuk devletini güçlendirme amacı taşımaktadır. Bizler sürekli olarak yeni eylem planları ve yeni reform belgeleriyle birlikte yasalarımızı, mevcut kazanımlarımızı bunun üzerine inşa etmekteyiz. Bu kapsamda Bakanlık olarak özellikle milletvekillerimize kanunların yapım sürecindeki çalışmalarda da arkadaşlarımız teknik destek sağlamaktadır. Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü olarak bu konuda milletvekillerimize teknik destek sağlıyoruz" diye konuştu.

Toplumun adalet sistemine güveninin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara işaret eden Adalet Bakanı Gürlek, "Yapmış olduğumuz kanunlarla birlikte toplumun adalet sistemine duyduğu güvenin pekiştirilmesi, hukuki güvenliğin ve hukuki öngörülebilirliğin arttırılması, yargılamanın hızlandırılması, özellikle alternatif çözüm yollarının daha etkin kullanımına yönelik birçok önemli kazanım elde edildi" ifadelerini kullandı.

'KADINA KARŞI ŞİDDET KONUSUNDA ETKİN MÜCADELE YÖNTEMLERİ SON ZAMANLARDA ÇIKAN KANUNLARLA BELİRLENDİ'

Kadına karşı şiddetle mücadele ve 12'nci Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Gürlek, "Özellikle kadına karşı şiddet konusunda etkin mücadele yöntemleri son zamanlarda çıkan kanunlarla belirlendi. Mağdur kadınlarımızın yaşadığı bir kısım sorumları güncel olarak takip ediyoruz. Bunlara ilişkin de tekrardan 12. Yargı Paketimizde özellikle düzenleme yapmayı, milletvekillerimizin huzuruna getirmeyi planlıyoruz" dedi.

'CEZASIZLIK ALGISININ KIRILMASI İÇİN ADIM ATACAĞIZ'

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin çalışmalara da değinen Bakan Gürlek, "Suça sürüklenen çocuk kavramı var. Bu konuda da maalesef artık çocuk kavramı değişti. Yani çocuklarımızı şiddete iten etkenlerin araştırılması gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte bir platform kurduk. Biz, hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte özellikle çocukları eğitim ya da aile yapısından itibaren şiddete sevk eden olayları araştıracak şekilde bir çalışma yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukların karıştığı suçlar ve toplumdaki cezasızlık algısının kırılması için adımlar atacaklarını ifade eden Bakan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Suça sürüklenen çocukların cezalarının tamamını çekmesi konusunda bir düşüncemiz var. Bu konuda da zaten Meclisimizde de bir komisyon kuruldu. Bunların hepsinin hep birlikte masaya yatırılması lazım. Bu konuda biz özellikle toplumda çocukların karıştığı suçlar ve toplumdaki cezasızlık algısının kırılması için adımlar atacağız. Amacımız uygulamada karşılığı olan ve somut iyileşme üreten düzenlemeleri ortaya koymak"

'ADLİYELERDE İRTİBAT BÜROLARI KURULACAK'

Hakimler ve Savcılar Kurulu nezdinde başlatılan çalışmalara değinen Bakan Gürlek, "HSK Etkinliği ve Yargı Verimliliği Büroları kuracağız. İzmir, Ankara ve İstanbul'da da bir izdüşümü yani bir irtibat bürosu kuracağız. Pilot olarak bu illerimizi belirledik. Öncelikli olarak hedef süre aşılmış mı aşılmamış mı ona bakacağız. Hedef süre aşılmış ve dosya kararı çıkmıyorsa bunun sebeplerini araştırmaya başlayacağız. Yapay zeka da kullanacağız. Özellikle en çok şikayet edilen konular, bölgesel olarak hangi konulardan vatandaşın memnun olmadığı ortaya çıkacak. Eğer hakimden kaynaklanan, mahkemenin çok yoğun olduğundan kaynaklanan bir sebepse HSK bunu anlık olarak görecek. Oraya müdahale edecek. ya yeni bir mahkeme açacak ya da yeni bir hakim takviye edecek. Davanın uzaması hakimden kaynaklanmışsa bu konuda HSK'nın terfi, atama ya da yer değiştirme cezalarını daha etkili uygulayacağız. Bunun toplumuzda karşılık bulacak ve fayda sağlayacaktır. Burada herhangi bir kanun değişikliğine gerek yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

