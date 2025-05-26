HÜDA PAR'dan 'Aile Yılı'na özel kanun teklifi - Son Dakika
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Politika

HÜDA PAR'dan 'Aile Yılı'na özel kanun teklifi

HÜDA PAR\'dan \'Aile Yılı\'na özel kanun teklifi
26.05.2025 11:59
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PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, dizi, sinema, sosyal medya ve reklam panolarında cinsi sapıklığın özendirildiğini söyledi.

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı, dizi, sinema, sosyal medya ve reklam panolarında cinsi sapıklığın özendirildiğini söyledi. Ramanlı, "Neticede nesil, kadın ve erkeğin nikahlı birlikteliğinden meydana gelir. Nesil bu şekilde oluşur. Aynı cinsiyetten insanların birlikteliğini teşvik etmek nesil emniyetini de tehdit etmektir" dedi.

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Batman Milletvekili Avukat Serkan Ramanlı, Bursa'da hazırladıkları kanun teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Batman Milletvekili Av. Serkan Ramanlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi ve aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çeşitli projeler ile destek paketlerinin ardından, cinsi sapıklıkların önlenmesi ve propagandasının yasaklanmasıyla ilgili bir kanun teklifini meclise sunduklarını söyledi. Bu teklifin haziran ayı içerisinde genel kurulda oylamaya sunacaklarını açıklayan Ramanlı, bu durumun genç nesil üzerinde ciddi tehditler oluşturduğunu ifade etti.

Ramanlı, "Bu konu siyasi görüşüne veya partisine bakmaksızın, sadece dindar ya da muhafazakar kesimin değil, bütün insanlığın ortak kaygısıdır. Bu tehdide karşı toplumuzu korumamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu şekilde toplumun hem nesil emniyetinin sağlanması, hem de ailenin güçlendirilmesi anlamında bir teşvik edici rol olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Kimsenin yaşam tarzıyla bir alıp veremediğimiz yok"

Dizi, sinema, sosyal medya ve reklam panolarında cinsi sapıklığın özendirildiğini söyleyen Serkan Ramanlı, "Maalesef her geçen gün bu daha fazla yaygınlaşıyor. Kişilerin bireysel günahlarıyla bizim bir ilişkimiz yok. Kimsenin yaşam tarzıyla bir alıp veremediğimiz yok, müdahale etmeyiz. Ama kişilerin yanlışlarını ve nesli tehdit edecek davranışlarını genç dimağlarımızı kirletecek seviyede yaygınlaştırılmasına bizim gönlümüz razı değil. Buna devletinde müsaade etmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Cinsi sapıklıkların propagandasının yapılmasının önüne geçmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bu durumu sigara reklam yasağına benzeten Ramanlı, "Sigara içmek yasal olabilir ama reklamı yasaktır. Gençlerimiz bir sigara kadar değerli değil mi. Gençlerimizi bu kötü ve zararlı akımlara karşı korumak bizim birinci önceliğimiz olmak zorunda değil mi. Neticede nesil, kadın ve erkeğin nikahlı birlikteliğinden meydana gelir. Nesil bu şekilde oluşur. Aynı cinsiyetten insanların birlikteliğini teşvik etmek nesil emniyetini de tehdit etmektir" diye konuştu.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğurganlığın azaldığı ve ailelerin türlü sebeplerle dağıldığı bir ortamda, böylesi bir tehdide ve tehlikeye karşı toplumu korumak biz milletvekillerinin görevi. Bu kanun teklifimiz genel kurula geldiğinde farklı siyasi görüşlere rağmen milletvekillerimizin bize destek vereceğine inanıyoruz. Yakın zamanda destek amaçlı partilere ziyaretlerimiz olacak. Kamuoyunun desteğiyle de ailemizi bu hususlara karşı korumak yönünden bir insiyatif geliştiririz diye ümit ediyoruz"

Bunun inançla bir ilgisi olmadığını söyleyen Ramanlı, "Aklı başında olan herkes bu tehlikeyi bertaraf etmek için tedbir geliştirmek zorunda olduğunu biliyor. Bütün insanlığı tehdit eden bir akım ve buna karşı bizim tedbir almamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ramanlı, Avrupa ülkelerinin bu konuda sınıfta kaldığını belirterek, "Rusya toplumunu korumaya çalışıyor. ABD ise buna karşı tedbirler geliştiriyor. Ama ülkemizde herhangi bir tedbirin alınamıyor olması bizim için çok büyük bir eksiklik. İnşallah biz bu tedbirleri alırız. Hem aile yılına yakışır bir adım atmış oluruz, hem de aileyi koruyacak adımları hep beraber atarız" şeklinde konuştu.

Ramanlı açıklamasında şu sözlerle devam etti:

" AK Parti, 2023 Türkiye Genel Seçimleri öncesi anayasa değişikliği teklifini meclise sundu. Bu teklif 2 başlıktan oluşuyordu. Birincisi başörtüsüne anayasal güvence kazandırmak, ikincisi ise aileyi korumak. Cinsi sapıklıklara karşı, ailenin sadece erkek ve kadının nikahlı birlikteliğinden oluşan yapı olduğunu vurgulan bir düzenleme gündemdeydi. Seçim sathı mahalline girilmişti ve o zaman ki ayrıştırmalar sebebiyle anayasa değişikliği teklifi rafa kaldırılmış, komisyondan geçmemişti. Memur Sen'in de, anayasa değişikliğini yeniden gündeme getirilmesi konusunda bir çalışması var. Tebrik ediyoruz ve bu konuda bizde kendisini destekliyoruz."

HÜDA PAR'ın Meclis'teki sandalye sayısının anayasa değişikliği teklifi sunmaya yeterli olmadığını belirten Ramanlı, "Partilerin ortak iradesiyle bu anayasa değişiklikleri meclisten geçirilebilir. Anayasa'nın ne kadarının düzeltebiliyorsak o kadarını düzeltelim. Ortaklaştığımız noktalarda anayasamızı değiştirelim ve doğru bir zemine kaydıralım. İnşallah belki gün gelir anayasayı tümden yeni sivil, adil bir anayasa şekline bu millete hediye ederiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika HÜDA PAR'dan 'Aile Yılı'na özel kanun teklifi - Son Dakika

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