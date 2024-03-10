Politika

İBB Başkan Adayı Murat Kurum: "Yavuztürk Mahallesi'ni depremlere hazır hale getireceğiz"

"Gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den müjde: "Yavuztürk Mahallesi'ne metro geliyor"

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar'da düzenlenen Yavuztürk Mahallesi Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Kurum, "Yavuztürk Mahallesi'ni depremlere hazır hale getireceğiz. Vatandaşlarımız bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız. Bir elimizle yarısı bizden kampanyasıyla buradaki evlerimizi dönüştürürken, diğer elimizle Yavuztürk Mahallesine metro getireceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Üsküdar'da düzenlenen Atatürk Mahallesi Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Programda, Kurum'a Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir ve MHP Üsküdar İlçe Başkanı Naim Özcetekin eşlik etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Üsküdar'da "Büyük Dönüşüm" sloganıyla Kentsel Dönüşüm Projesi neticesinde Yavuztürk Mahallesi'nde yapılan 73 daire hak sahiplerine teslim edildi. Öte yandan programda ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Yavuztürk Mahallesi'ni depremlere hazır hale getireceğiz"

Yavuztürk Mahallesi'nin depremlere hazır hale getirtileceğini belirten Kurum, "Bundan önce nasıl çalıştıysak bundan sonra da Hilmi başkanımla el ele verip çalışacağız. Yavuztürk Mahallesi'ni depremlere hazır hale getireceğiz. Vatandaşlarımız bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız. Bir elimizle yarısı bizden kampanyasıyla buradaki evlerimizi dönüştürürken, diğer elimizle Yavuztürk Mahallesine metro getireceğiz. Bir elimizle gençlerimizin geleceğini inşa ederken, diğer elimizle Yavuztürk'ün geleceğini inşa edeceğiz. İş bilmez İBB yönetimi bu koca 5 yılda tüm İstanbul'da sadece 5 bin konut dönüştürebildi. Biz bakanlığımız döneminde sadece Üsküdar'da 15 bin konutu başkanımla ele verip dönüştürdük. Çamlıca tepesinde, Ferah Mahallesi'nde Üsküdar'ımızın her yerinde biz milletimizle beraber olduk" ifadelerini kullandı.

"İzmir tarihinin, en büyük dönüşümünü yaptık"

Kentsel dönüşüm neticesinde yaptıklarını anlatan Kurum, "Bu kardeşiniz İstanbul'da 80 bin konutu dönüştürürken, Üsküdar'da 15 bin bağımsız bölümde kentsel dönüşüm yaparken bunlar buraya tek bir çivi çakmadı. Hemşerilerimizin canı bunların umurunda değil. Bu yalancı ve tembel başkan kar yağdı İstanbul'dan kaçtı, sel oldu İstanbul'dan kaçtı. 31 Mart'ta bu kötü gidişata artık dur diyeceğiz. Asrın felaketinde 11 ilde 180 bin konutun temelini biz attık. Elazığ depreminin ardından yaptığımız konutları vatandaşlarımıza biz sunduk. İşte Elazığ'da, Malatya'da yaptığımız tek bir TOKİ konutumuz asrın felaketinde yıkılmadı. Manavgat'ta büyük yangın sonrası 1 yıl geçmeden yeni sıcak yuvaları teslim ettik. Kastamonu'daki büyük sel felaketi sonrası kısa sürede yeni Bozkurt'u inşa ettik. CHP'nin yönettiği İzmir'de de deprem oldu. Tarihinde bir dönüşüm işi yok. Eserleri çeşme ve heykel açılışından öteye gidememiştir. Biz o depremde İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü yaptık" şeklinde konuştu.

"Gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak"

"İstanbullu hemşerilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız" diyen Murat Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Türkiye'nin en büyük bütçesiyle 5 yılda İstanbul'a sadece 5 bin konut yapan bir başkanın bırakın makamına gitmeyi, sokağa bile çıkamaması lazım. Ama bunların yüzleri kızarmıyor. Sempozyum var, kentsel dönüşüm yok. Reklam var, kentsel dönüşüm yok. Konser var, eğlence var, kentsel dönüşüm yok. Ortada deprem gerçeği var başkan yok, plan yok, proje yok, hazırlık yok. Biz de diyoruz ki İstanbul'da 1 Nisan'da kentsel dönüşüme başlıyoruz. 650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen biz İstanbullu hemşerilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız. 1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak. İstanbulluların canı da malı da bize emanet olacak. Deprem başta olmak üzere İstanbul'umuzu tüm afetlere karşı koruyacağız"

"İstanbul'un sorunlarını ikinci plana atarsanız, bunun cevabını sandıkta alırsınız"

İstanbul ile ilgilenmediği söyleyerek mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum "Biz milletimize hizmet etmenin gayreti içerisinde çalışıyoruz. Bu beceriksiz İBB yönetimi hiçbir şey yapmadığı gibi hala İstanbul dışında her türlü gündemle meşgul oluyor. Oysa ki 5 yıldır boş polemiklere ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı bugün aslına yakışır bir İstanbul'da yaşıyor olabilirdik. Beş yıldır tatile ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı, daha güzel bir İstanbul'da yaşayabilirdik. 5 yıldır reklama ayırdığı bütçeyi kentsel dönüşüme ayırsaydı, bugün daha dirençli bir İstanbul'da yaşayabilirdik. 5 yıldır yabancı ülkelerin büyükelçilerine ayırdığı vakti İstanbul'a ayırsaydı, bugün trafiksiz bir İstanbul'da yaşayabilirdik. Bugün İstanbul'umuzun trafik çilesinin çözülmemesinin en büyük sebebi işte bu ilgisizliktir, ihmalkarlıktır. Bu tembel, kibirli başkan kendi siyasi ikbali için yaptığı görüşme ve kulis yoğunluğundan İstanbul trafiğini unuttu. Siz, İstanbul'un sorunlarını ikinci plana atarsanız, bunun cevabını sandıkta alırsınız" ifadelerine yer verdi.

"Bu yalancı başkan artık bizim dil sürçmelerimizden medet umuyor"

Ekrem İmamoğlu'nun kendisini eleştirmesine tepki gösteren Kurum "Şimdi de çıkmışlar, sosyal medyada orada burada bize laf yetiştirmeye çalışıyorlar. Neymiş efendim dili sürçtü, şöyle oldu, böyle oldu. Bu yalancı başkan artık bizim dil sürçmelerimizden medet umuyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Biri de çıkıp Murat Kurum İstanbul'un sorunlarını çözemez diyemiyor. Murat Kurum, İstanbul'u depreme dayanıklı hale getiremez diyemiyor. Murat Kurum, İstanbul'un trafik sonunu çözemez diyemiyor. Hiçbiri Murat Kurum İstanbul'a hak ettiği ve özlediği hizmetleri veremeyecek diyemiyor, diyemez de. Onlar da biliyor ki bu kardeşiniz, 1 Nisan itibariyle verdiği sözleri tutacak, İstanbul'un bütün sorunlarını teker teker çözecek. İstanbul, trafik işkencesinden, ulaşım eziyetinden sizin oylarınızla kurtulacak. İstanbul, riskli bina tehdidinden sizin oylarınızla kurtulacak. İstanbul, metro yetersizliğinden, taksi probleminden sizin oylarınızla kurtulacak. İstanbul, su tarifesi adaletsizliğinden sizin oylarınızla kurtulacak. İstanbul, kreş yetmezliğinden, yaşlıya, engelliye duyarsızlıktan, sizin oylarınızla kurtulacak. İstanbul, rahat, huzurlu, kolay ve yaşanabilir bir şehir olacak. İstanbul, sizin oylarınızla İstanbul olacak" diye konuştu.

"Yavuztürk Mahallesi'ne metro geliyor"

Programda metro müjdesi veren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "Üsküdar Belediyesi olarak bizim bütçemiz 5 milyar, büyükşehirin bütçesi 516 milyar. Bizden 100 kat daha fazla bütçeleri var, Üsküdar'da Yavuztürk'e bir çivi bile çakmadılar. Sosyal medya belediyeciliğine gelince mangalda kül bırakmıyorlar. Gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi. 31 Mart'ta sayın Murat Kurum başkanımızla yeniden İstanbul diyoruz. Başkanımız geçtiğimiz günlerde 650 bin konut ve yarısı bizden kampanyası başlatacağım dedi. Bizde Üsküdar olarak bundan nasibimizi alacağız. Başkanım biz de sizin bu sözünüzden cesaret alarak Üsküdar'da 50 bin konut sözü verdik. Bu 50 bin konutun neredeyse üçte biri Yavuztürk Mahallesi'nde olacak. Bu daha başlangıç bunun devamı gelecek. Büyükşehir'e öyle bir başkan geliyor ki tam bir kentsel dönüşüm uzmanı. Murat Kurum başkanımızla beraber İstanbul'un tüm ilçelerinde, Üsküdar'da, Yavuztürk'te durmak yok yola devam diyoruz. Sizlere vereceğim muhteşem bir müjde ile sözlerimi tamamlıyorum. Kim derdi ki Yavuztürk'e metro geliyor. Kim inandırdı? Yavuztürk'e metro geliyor desek başkanım rüya mı gördünüz, hayal mı kuruyorsunuz? derdiler. Yavuztürk Mahallesi'ne metro geliyor. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.