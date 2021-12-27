İBB'ye başlatılan terör teftişiyle ilgili yeni gelişme! İmamoğlu'nun bahsettiği belge ortaya çıktı - Son Dakika

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, bugün Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Toplantının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye başlattığı özel teftişle ilgili konuştu.

"İKİ HAFTA GEÇTİ HİÇBİR YAZI ALMADIK"

İmamoğlu canlı yayında, 15 Aralık'ta Teftiş Kurulu'na bir araştırma ve gerekiyorsa da soruşturmaya izin verilmesini istediğini söyledi. İmamoğlu açıklamasının devamında, "İçişleri Bakanlığı'nda oturan zat, 12 Aralık günü, TBMM'de konuşma yaptı ve İBB'de tam 557 terörist olduğunu iddia etti. Bir gün önce yaptığı konuşmada da Türkiye'de toplam terörist sayısının, 160 olduğunu söylemişti. Her verisi yanlış olan Sayın Bakan'a dair şunu hatırlatmak isterim: Dün akşam itibariyle, tam iki hafta üstünden geçti. Tam iki hafta. 15 gün üstünden geçti. Bugüne kadar İçişleri Bakanlığı ne yaptı? Biz ne yaptık? Hiçbir şey duymadık açıkçası yaptığı hususlarla ilgili. Ben, hiçbir şey duymadım. Hiçbir yazı almadım" dedi.

BELGEYİ GÖSTERDİ

İmamoğlu devamında ise, "İBB olarak, Belediye Başkanı olarak, bir kısım işlemler başlattık. İBB olarak, devlet adabına uygun bir biçimde, bu beyanı ciddiye alarak, 15 Aralık'ta benim olurumla, teftiş kurulunda bir araştırma ve gerekiyorsa da bir soruşturmaya izin verdim. Bu, 15 Aralık'ta benim soruşturmaya izin verdiğimin belgesidir." diyerek belgeyi canlı yayında gösterdi.

İMAMOĞLU'NUN BAHSETTİĞİ BELGE ORTAYA ÇIKTI

İmamoğlu'nun, CHP Genel Merkezi'nde sözünü ettiği belgeye ulaşıldı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun imzasının yer aldığı belgede şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Dönem 5. Yasama Yılı 30. Birleşime İlişkin Genel Kurul tutanaklarına yansıdığı şekliyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genel Kurul konuşmasında 'İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455'nin PKK ve KCK kaydı var. 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin MLKP kaydı var, 2'sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim' şeklinde beyanda bulunmuş ve bu beyanla ilgili son günlerde yazılı ve görsel medyada birçok haber yapılmaktadır.

TEFTİŞ KURULU'NDAN İNCELEME İSTENDİ

Bu kapsamda 23.06.2019 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesince, bağlı kuruluşlarca (İSKİ ve İETT) ve iştiraklerce gerçekleştirilen işe alım işlemlerinde ilgili aday hakkında nasıl bir güvenlik sürecinin yürütüldüğünü, bu süreçte bir zafiyetin var olup olmadığının incelenip araştırılmasıyla, gerekiyorsa soruşturulmasının uygun olacağı hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim."

İşte o belge: