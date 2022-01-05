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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kılıçdaroğlu'nun "İBB, AK Parti döneminde zarar tespit etti" iddialarına yalanlamada bulundu - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kılıçdaroğlu'nun "İBB, AK Parti döneminde zarar tespit etti" iddialarına yalanlamada bulundu

05.01.2022 22:32

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İBB'de AK Parti döneminde 13 milyar 202 milyon lira kamu zararı bulunduğu iddiası hakkında, "34 dosyanın tamamı hakkındaki incelemeler, mevzuat çerçevesinde yürütülmüş veya yürütülmekte olup sayın Kılıçdaroğlu'nun 13 milyar 202 milyon lira kamu zararı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır." bilgisini verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İBB, 34 dosyada toplam 13 milyar 202 milyon lira kamu zararı tespit etti" iddialarına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yanıt verdi. Çataklı, yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun, TBMM'deki bir konuşmasında, "Önce 30'a, sonra 25'e yakın İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma dosyası olduğunu söylediğini" ifade etti.

İDDİALAR ÜZERİNE YENİ AÇIKLAMA YAPILDI

Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Meclisteki bütçe konuşmasında 34 dosya olduğunu açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun "Kendisini bugün düzelttiğini ve bazı iddialar ileri sürdüğünü" belirten Çataklı, Bakan Soylu'nun, İBB'de yürütülen soruşturmalarla ilgili gerekli açıklamaları yapmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun bugünkü beyanları üzerine bir kez daha açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan İBB'deki kamu zararı iddiasına ilişkin açıklama
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı

"DOSYALAR AYRINTILI OLARAK İNCELENDİ"

Söz konusu dosyaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini aktaran Çataklı şunları kaydetti:

"Müfettişler tarafından toplam 34 dosya, 32 bilirkişi görevlendirilmek suretiyle ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda 3'ü ihale, 16'sı gayrimenkul alımı, 1'i STK'lere yardım, 1'i kentsel dönüşüm projesi olmak üzere toplam 21 dosyada hukuka aykırılığa rastlanmadığı için araştırma raporları düzenlenerek ilgili mercilere gönderilmiştir. Şirketlere ait 7 dosya ise Ticaret Bakanlığı müfettişleri ile müştereken incelenmektedir."

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Mülkiye müfettişlerince 6 dosya hakkında ise ön inceleme talebinde bulunulduğunu ve Bakanlık makamının 26 Kasım 2021 tarihli onayı ile müfettişlere ön inceleme izni verildiğini aktaran Çataklı, "Sonuç olarak 34 dosyanın tamamı hakkındaki incelemeler, mevzuat çerçevesinde yürütülmüş veya yürütülmekte olup sayın Kılıçdaroğlu'nun 13 milyar 202 milyon lira kamu zararı iddiası ise gerçeği yansıtmamaktadır. Müfettişler görevini tamamladığında konuyla ilgili olarak kamuoyuna detaylı bilgilendirme yapılacaktır." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan İBB'deki kamu zararı iddiasına ilişkin açıklama
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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, İsmail Çataklı, Kamu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kılıçdaroğlu'nun 'İBB, AK Parti döneminde zarar tespit etti' iddialarına yalanlamada bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Kılıçdaroğlu'nun "İBB, AK Parti döneminde zarar tespit etti" iddialarına yalanlamada bulundu - Son Dakika
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