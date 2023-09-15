Camide alkol alıp küstah paylaşımlarda bulunan şahsı polis ekipleri yakaladı - Son Dakika

Camide alkol alıp küstah paylaşımlarda bulunan şahsı polis ekipleri yakaladı

Son Güncelleme: 15.09.2023 23:58

İstanbul'da bir camide alkol aldığı anları sosyal medyada paylaşarak, ''3 bin 200 küsur cami var. Bulduklarında paşa paşa karakola giderim'' diyen şahıs polis ekipleri tarafından 12 saatte yakalandı. Konuya ilişkin paylaşım yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ''Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.'' dedi.

İstanbul'da bir camide alkol alıp fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

CAMİDE ALKOL ALIP FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

İstanbul'da bir şahıs, cami içerisinde alkol alıp o anların fotoğrafını takma isimle sosyal medyada yayımladı. Fotoğrafa, "Allah ile dertleştim biraz. Alt kat boştu. Ben de çantadan çıkardım içtim. İstanbul'un çok işlek bir semtinde ama boş bir cami" notunu düşen şahsa tepki yağdı.

İçişleri Bakanı: Camide alkol kullanan şüpheli yakalandı

"BULDUKLARINDA PAŞA PAŞA KARAKOLA GİDERİM"

"Nasıl becerdin bunu?" şeklindeki bir yoruma da cevap veren şahıs, "Atatürk'e ekber' dedim cesaretimi topladım girdim içeri" ifadelerini kullandı. Şahıs son olarak, "3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" dedi.

İçişleri Bakanı: Camide alkol kullanan şüpheli yakalandı

ŞAHIS YAKALANDI

Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan paylaşım geldi. Bakan Yerlikaya, şahsın polis ekipleri tarafından yakalandığını belirterek şunları söyledi: "Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…" diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da Emniyet Mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır. Adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

İçişleri Bakanı: Camide alkol kullanan şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Ali Yerlikaya, İstanbul, Sosyal Medya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Camide alkol alıp küstah paylaşımlarda bulunan şahsı polis ekipleri yakaladı - Son Dakika
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