Bakan Çiftçi'den Özel Harekat Polislerine Bayram Ziyareti

31.05.2026 16:11
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret ederek polislerin bayramını kutladı. Bakan Çiftçi, özel harekat mensuplarının fedakarlıkları sayesinde milletin huzur içinde bayram geçirdiğini vurguladı ve 15 Temmuz'daki kahramanlıklarını anarak şehitleri rahmetle andı. Ayrıca tatil dönüşü vatandaşlara trafik kurallarına uyma ve aşırı hızdan kaçınma çağrısı yaptı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret ederek, özel harekat polislerinin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Çiftçi, Özel Harekat Başkanlığı mensuplarının, bayramlarını ailelerinden, sevdiklerinden uzak, görev başında milletin huzuru için çalışarak geçirdiklerini söyleyerek, "Bu sebeple huzur ve güven içinde bir bayram geçiriyorsak, annelerin gözlerinde yaş yerine mutluluk, çocukların gözlerinde keder yerine sevinç varsa, bayramlar bayram oluyorsa bu sizlerin fedakarlığı sayesindedir. Şunu çok iyi biliyoruz ki; bu milletin huzuru, çoğu zaman sizin uykusuz gecelerinizin, görev başında geçirdiğiniz bayramlarınızın eseridir. Allah hepinizden razı olsun. Özel Harekat Başkanlığımız kurulduğu günden bugüne fedakarlığın ne demek olduğunu defalarca göstermiştir. Ruhunu okyanus ötesine satanların ihanet kalkışması olan 15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine kasteden hainler, Allah'a, vatana, millete ve devlete sadakatle bağlı Özel Harekat Başkanlığımızı bombaladılar. Fakat o karanlık geceyi muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aydınlatan mücadelenin kahramanları bu şehadet ocağının yiğitleriydi. Bu kahraman ocağın tüm şehitlerini ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Allah şehadetlerini kabul eylesin. Gazilerimize Cenab-ı Hak'tan sağlık, sıhhat ve afiyet niyaz ediyorum. Bu yiğitleri yetiştiren anne ve babalara, fedakar ailelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Sizler bu milletin iftihar ve güven kaynağısınız. Devletimiz de milletimiz de fedakarlığınızı biliyor ve iftihar ediyor. Rabb'im birliğimizi daim eylesin. Kahraman güvenlik güçlerimizi her türlü tehlikeden muhafaza eylesin" diye konuştu.

'KAZALARIN SEBEBİ AŞIRI HIZ VE YORGUNLUK'

Çiftçi ayrıca "Müstesna bir zaman dilimi olan bayramlarımızda vatandaşlarımızın neredeyse 3'te 2'si memleketlerine gidiyor, sılayırahim yapıyor, sevdikleriyle buluşuyor. Biz de bu vesileyle bayram tatilinden dönüş yolunda olan her bir vatandaşımıza şu çağrıda bulunuyoruz. Bayram evi 'matem evi' olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin. Yaşanan kazaların büyük oranda sebebi aşırı hız ve yorgunluk. Lütfen kurallara uyalım, aşırı hızdan kaçınalım. Yorulduğumuz yerde mola verelim, dinlenelim, yolculuğa öyle devam edelim. Bayram tatilinden dönüş yolunda olan her bir vatandaşımıza hayırlı, güvenli ve sağlıklı yolculuklar diliyorum" dedi. Bakan Çiftçi, konuşmasının ardından özel harekat polisleri ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.

Kaynak: DHA

