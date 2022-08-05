KPSS sınav sorularının bir kısmıyla Yediiklim Yayınevi'nden çıkan test sorularının birebir aynı olması Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Skandalın hemen ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevinden alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilgili kurumlara verdiği talimatla iddialar hakkında soruşturmalar başlatılmıştı.
Soruşturmalar derinleştirilirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tarafından bir iddia ortaya atıldı.
Tezcan, Tele1'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Yediiklim Yayınevi'ni ziyaret ettiğini öne sürdü.
Sunucu Umut Yertutan, "Yayınevinin tanıtım afişlerinde Bakan Soylu'da yer alıyor. Yani Soylu bu yayınevini ziyaret ediyor daha önce. Ve tanıtım afişlerinde de bu fotoğraflar kullanılıyor." sözlerini sarf etti.
Tezcan da Yertutan'a karşılık vererek, "Sayın Süleyman Soylu'nun bu millete bir açıklama borcu var. Senin ne işin var orada? Niye gittin oraya?" sorusunu yöneltti.
Bakan Soylu ise hakkında atılan iddia hakkında Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Önce PKK'nın yayın organı Birgün, ardından Tele1'de ahlâk yoksunu yalancı Bülent Tezcan (KK'nın Yardımcısı) Ankara'da Bakanlık Eğitim Binamızda kaymakam adaylarımızla çektirdiğimiz fotoğrafı, KPSS ile ilgili malum dershanenin ziyareti olduğu yalanını söylüyorlar. Ahlâk fukaraları"
Son Dakika › Politika › Bakan Soylu, CHP'li Bülent Tezcan ve Tele1 sunucusunun Yediiklim Yayınevi iddiasını yalanladı - Son Dakika