Bakan Soylu, CHP'li Bülent Tezcan ve Tele1 sunucusunun Yediiklim Yayınevi iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Bakan Soylu, CHP'li Bülent Tezcan ve Tele1 sunucusunun Yediiklim Yayınevi iddiasını yalanladı

05.08.2022 11:11

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Bülent Tezcan'ın Tele1'deki iddialarına ilişkin, "Ankara'da Bakanlık Eğitim Binamızda kaymakam adaylarımızla çektirdiğimiz fotoğrafı, KPSS ile ilgili malum dershanenin ziyareti olduğu yalanını söylüyorlar. Ahlâk fukaraları." tepkisini gösterdi.

KPSS sınav sorularının bir kısmıyla Yediiklim Yayınevi'nden çıkan test sorularının birebir aynı olması Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Skandalın hemen ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevinden alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ilgili kurumlara verdiği talimatla iddialar hakkında soruşturmalar başlatılmıştı.

Soruşturmalar derinleştirilirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan tarafından bir iddia ortaya atıldı.

"YEDİİKLİM YAYINEVİ'Nİ ZİYARET ETTİ" İDDİASI

Tezcan, Tele1'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Yediiklim Yayınevi'ni ziyaret ettiğini öne sürdü.

TELE1 SUNUCUSU: TANITIM AFİŞLERİNDE BAKAN SOYLU DA YER ALIYOR

Sunucu Umut Yertutan, "Yayınevinin tanıtım afişlerinde Bakan Soylu'da yer alıyor. Yani Soylu bu yayınevini ziyaret ediyor daha önce. Ve tanıtım afişlerinde de bu fotoğraflar kullanılıyor." sözlerini sarf etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Bülent Tezcan ve Tele1 sunucusunun iddiasını yalanladı

TEZCAN: NİYE GİTTİN ORAYA?

Tezcan da Yertutan'a karşılık vererek, "Sayın Süleyman Soylu'nun bu millete bir açıklama borcu var. Senin ne işin var orada? Niye gittin oraya?" sorusunu yöneltti.

BAKAN SOYLU: AHLAK FUKARALARI

Bakan Soylu ise hakkında atılan iddia hakkında Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Önce PKK'nın yayın organı Birgün, ardından Tele1'de ahlâk yoksunu yalancı Bülent Tezcan (KK'nın Yardımcısı) Ankara'da Bakanlık Eğitim Binamızda kaymakam adaylarımızla çektirdiğimiz fotoğrafı, KPSS ile ilgili malum dershanenin ziyareti olduğu yalanını söylüyorlar. Ahlâk fukaraları"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Bülent Tezcan ve Tele1 sunucusunun iddiasını yalanladı
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Son Dakika Politika Bakan Soylu, CHP'li Bülent Tezcan ve Tele1 sunucusunun Yediiklim Yayınevi iddiasını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Soylu, CHP'li Bülent Tezcan ve Tele1 sunucusunun Yediiklim Yayınevi iddiasını yalanladı - Son Dakika
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