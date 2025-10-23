İddianameye göre Başkan Tekin kocasını "çantacısı" yapmış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

İddianameye göre Başkan Tekin kocasını "çantacısı" yapmış

İddianameye göre Başkan Tekin kocasını "çantacısı" yapmış
23.10.2025 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' olarak bilinen soruşturmada hazırlanan iddianamede, görevden uzaklaştırılan CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in kocasını 'çantacısı' yaptığı ve Aziz İhsan Aktaş'tan 1 milyon dolar aldığı öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" olarak bilinen soruşturma kapsamında 40'ı tutuklu olmak üzere toplam 200 şüpheli hakkında 20 Ekim tarihinde iddianame düzenlendi.

İddianamede, görevden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin için rüşvet suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Aziz İhsan Aktaş'ın Seyhan Belediyesi'nde suç örgütüne ait firmaların aldığı ihaleler kapsamında Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a Oya Tekin'in eşi Celal Tekin aracılığıyla 1 milyon dolar verdiği, Burhanettin Bulut'un halen milletvekili olması nedeniyle hakkında fezleke düzenlenerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.

"PARA TESLİM EDİLİNCE BELEDİYE AYNI GÜN 75 MİLYON LİRA ÖDEME YAPTI"

İddianameye göre Aziz İhsan Aktaş, ifadesinde 19 Temmuz 2024 günü Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in eşi Celal Tekin ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut ile Ankara'da bir araya geldiklerini belirterek, "Hak ediş alacaklarımın ödenmesi karşılığında 1 milyon dolar para talep ettiler. Parayı almadan hak ediş ödemesinin yapılmayacağını belirttiler. Bunun üzerine Ankara'da aynı gün 3 farklı şubeden çekilen toplam 1 milyon doları Celal Tekin'e Ankara İncek Kızılcaşar'da bulunan Atılım Üniversitesi'nin yakınında teslim ettim. Para teslim edilince belediye aynı gün 75 milyon lira hak ediş ödemesi yaptı. Celal Tekin'e teslim edilen 1 milyon dolar Burhanettin Bulut ile Celal Tekin arasında paylaşıldı" dedi.

BAŞKANIN EŞİNE "ÇANTACILIK" SUÇLAMASI İDDİANAMEDE

Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi, HTS kayıtları ve baz verilerine göre hazırlanan iddianamede Oya Tekin, kocası ve Burhanettin Bulut hakkında şu değerlendirmelere yer verildi:

"Şüpheli beyanları, para çekme dekontları, Seyhan Belediyesi'nin 19 Temmuz 2024 tarihli ödemesine ilişkin dekont, suç örgütüne ait firmalara yapılan ödeme listesi, HTS kayıtları birlikte değerlendirildiğinde her ne kadar şüpheli Oya Tekin eşi Celal Tekin'in yaptığı görüşmeden firmalara yapılan ödemelerden bilgisi olmadığını belirtmişse de beyanları kendi içerisinde tutarsızdır. Belediyeden en yüksek tutarda alacağa sahip, belediye hakkında icra takibi başlatan ve iddiasına göre kendisine baskı, tehditlerde bulunan kişinin firmasına yapılan yüklü miktardaki ödemeyi bilmediğine, Celal Tekin'in örgüt lideri ile görüştükten sonra aynı gün firmaya ödeme yapılmasının tesadüf olduğuna dair beyanı olağan değildir. Şüpheli Celal Tekin'in belediye başkanı olan eşi Oya Tekin'in çantacılığını yaptığını, firmaya ödenen 220 milyon lira ve kalan 119.793.49 lira esas alındığında 1 milyon doların Oya Tekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçildikten sonra belediyeden toplam alacağının yüzde 10-11'ine (fiyat farkı uygulaması nedeniyle oranın bu arada olduğu) denk gelmektedir. Bu doğrultuda belediyeden 340 milyon liraya yakın alacağı bulunan Aziz İhsan Aktaş ile 19 Temmuz 2024 günü Ankara'da İncek bölgesinde buluşup hak ediş ödemesi karşılığında örgüt liderinden 1 milyon dolar rüşvet parasını Oya Tekin adına teslim almıştır."

"AZİZ İHSAN AKTAŞ İLE ARAMIZDA HUSUMET VAR"

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in ise ifadesinde, Aziz İhsan Aktaş ile aralarında temizlik görevlilerine çöp toplamama eylemi yaptırdığı için husumet olduğunu, eşinin kesinlikle ondan para almadığını, Aktaş'a belediyeden ödeme yapıldığından haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Oya Tekin hakkında rüşvet almak suçundan 12 yıl, kocası Celal Tekin'in de rüşvete aracılık etmekten 12 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Burhanettin Bulut, Milletvekili, İhsan Aktaş, Oya Tekin, Politika, 3-sayfa, Seyhan, Ankara, Güncel, Adana, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika İddianameye göre Başkan Tekin kocasını 'çantacısı' yapmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hendekler kazıldı, izler arandı İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe
Silahla “şaka“ videosu çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı Silahla "şaka" videosu çeken gençler polisi karşısında görünce donup kaldı
Bunun adı saf kötülük Kedinin başına poşet bağladılar Bunun adı saf kötülük! Kedinin başına poşet bağladılar
En mutlu günleri zehir oldu Dev avize gelinin üzerine düştü En mutlu günleri zehir oldu! Dev avize gelinin üzerine düştü
Alarmları kurun Osimhen bu akşam tarih yazabilir Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir
Özgür Özel, kurultay sürecinin iptalini isteyen Lütfü Savaş’a sert çıktı Özgür Özel, kurultay sürecinin iptalini isteyen Lütfü Savaş'a sert çıktı
Alanya sahilinde Barış Manço sürprizi Görenler hayran kaldı Alanya sahilinde Barış Manço sürprizi! Görenler hayran kaldı
Şehit babasına bu yapılır mı Otobüs şoförü haddini aştı Şehit babasına bu yapılır mı! Otobüs şoförü haddini aştı

11:06
7 dakikada milyarlarca liralık soygun Hırsızlar Louvre Müzesi’nden böyle kaçmış
7 dakikada milyarlarca liralık soygun! Hırsızlar Louvre Müzesi'nden böyle kaçmış
11:02
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye’yi terk etmeyi düşünüyorum
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum
10:42
Türkiye’nin konuştuğu seri katil 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
10:31
Bora Akkaş ve Oben Alkan’dan endişelendiren haber Minik kızları yoğun bakımda
Bora Akkaş ve Oben Alkan'dan endişelendiren haber! Minik kızları yoğun bakımda
10:16
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı Aynı evde basmış
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
10:09
İstanbul’da bir devrin sonu Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
10:06
ABD’nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu
09:58
Yörük kızını ağlatan görüntü: Çok üzücü bir durum, neden kimse müdahale etmiyor
Yörük kızını ağlatan görüntü: Çok üzücü bir durum, neden kimse müdahale etmiyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2025 11:49:11. #7.12#
SON DAKİKA: İddianameye göre Başkan Tekin kocasını "çantacısı" yapmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.