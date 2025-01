İki belediye başkanı İYİ Parti\'den istifa etti

Politika

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor. Milletvekili Ünal Karaman'ın istifa etmesinin ardından İYİ Partili iki belediye başkanı da partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

GELENDOST BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Özmen istifa açıklamasında "Bu kararı alırken, ülkemizin bugün ihtiyaç duyduğu birliğe katkı sağlamak ve ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmak adına en doğru olanı yapmaya özen gösterdim. Söz konusu vatan ise siyasi tercihler farklılık gösterebilir, ancak halkımıza duyduğum sevgi ve hizmet aşkı çok daha fazla güçlenecektir" ifadelerini kullandı.

ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYE BAŞKANI DA AYRILDI

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş da İYİ Parti'den istifa etti. Göktaş istifasını duyurduğu açıklamasında "İlçemizde bütünleştirici ve kapsamlı bir birliktelik adına, mensubu olduğum İYİ Parti'den istifa etme kararı almış bulunmaktayım" dedi.

ÜNAL KARAMAN İSTİFA ETMİŞTİ

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yakınlığı ile tanınan eski futbol adamı milletvekili Ünal Karaman'ın partisinden istifa etmesi siyasetin önemli gündemleri arasına girdi. Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çok erken yaşta göğsüme taktığım Türk bayrağını, sporculuğumda olduğu gibi, parlamenterliğimde de ilk günkü ruh ve gururla taşıyorum. Çünkü ben her zaman yalnızca hizmet ve görev şuuruyla hareket ettim. Varlığını, desteğini ve duasını her daim yanımda hissettiğim sevenlerim, bu çetin yolda en büyük güç kaynağım oldu. Onların sevgisi, teveccühü ve güveni, Türk milletinin yüce menfaatlerini koruma ülkümü her zaman pekiştirdi. Bu kutsal sorumluluğun bilinciyle, yaptığım değerlendirmeler sonucunda, İYİ Parti üyeliğinden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Bu karar, milletime daha iyi hizmet etme irademin bir gereğidir" ifadelerine yer verdi.

VEKİL SAYISI 44'DEN 28'E DÜŞTÜ

Karaman'ın istifasıyla birlikte Meclis'teki dağılım da değişti. 2023'teki genel seçimler sonrası İyi Parti'nin 44 milletvekili bulunuyordu. Bu istifayla birlikte İyi Parti'nin milletvekili sayısı 28'e geriledi.