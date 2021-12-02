Üye Girişi
İlkadım Belediyesi 'Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye oluyor - Son Dakika

İlkadım Belediyesi 'Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye oluyor

02.12.2021 09:54

İlkadım Belediyesi 'Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye oluyor İlkadım Belediye Meclisi Azerbaycan şehitlerini andı Samsun İlkadım Belediyesi'nin "Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği"ne üye olması meclisten geçti.

İlkadım Belediyesi 'Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye oluyor

İlkadım Belediye Meclisi Azerbaycan şehitlerini andı

SAMSUN - Samsun İlkadım Belediyesi'nin "Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği"ne üye olması meclisten geçti.

İlkadım Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda Başkan Demirtaş, kardeş ülke Azerbaycan'da askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

5 gündem maddesinden birinin karar bağlandığı, diğer 4 gündem maddenin ilgili komisyonlara sevk edildiği toplantıda gündem dışı söz alan Belediye Meclis Üyesi Hatice Çakır, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadına şiddete karşı tepkisini mor elbise ve okuduğu bildirgeyle kınadı.

Toplantıda konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Belediye meclis toplantısında Kardeş Azerbaycan ordusuna ait bir askeri helikopterin talim uçuşu esnasında düştüğünü büyük bir teessürle haberini aldık. Bu elim kazada şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tek millet iki devletin başı sağ olsun" dedi.

Toplantıda ayrıca MHP Grup Başkanvekili İbrahim Üstün, AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Yılmaz, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Talat Eyüpoğlu da Azerbaycan'da yaşanan elim kazayı anıp, kadına yönelik şiddeti kınadılar.

'Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği' üyeliği kabul edildi

Grup başkanvekillerinin konuşmaları sonrası gündemin ilk maddesi olan "Agricities Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği kurulması amacıyla; Azerbaycan, Afganistan, Bosna Hersek, Irak, Filistin, Kenya, Sudan, Ukrayna, Tacikistan gibi katılımcı ülkelerin tarım zirvesiyle Türkiye'de kurucu 13 büyükşehir belediyesinin bir araya gelmesi ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Konya'da 'Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği' kurulmasını ardından İlkadım Belediyesi'nin bu birliğe üye olması" maddesi oylandı.

Oy çokluğu ile kabul gören oylama sonrası 2 asıl bir yedek üyenin belirlendiği oylamada İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, doğal üye, Cumhur İttifakı adına AK Parti Grubundan Serkan Akyüz, MHP Grubundan Yurttaş Kıyak Asil Üye, Millet İttifakı adına İrfan İşleyen yedek üye olarak karara bağlandı.

Diğer 4 gündem maddesinin ise plan-bütçe-hukuk, imar ve ortak komisyonlarda görüşülmesi oy birliği ile kabul görülüp havale edildi.

İlkadım Belediyesi 'Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye oluyor
İlkadım Belediyesi 'Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye oluyor
İlkadım Belediyesi 'Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye oluyor
İlkadım Belediyesi 'Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye oluyor

İlkadım Belediyesi, Azerbaycan, İlkadım, Tarım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İlkadım Belediyesi 'Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye oluyor - Son Dakika


Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor 11:18 Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın 11:10 Kılıçdaroğlu'ndan alım gücü düşen vatandaş için marketçilere mektup: 10 ürüne zam yapmayın Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler! 11:04 Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler! Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı 10:59 Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum 10:39 Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! 10:19 Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi 08:56 MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi 07:07 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi

Son Dakika Haberleri
11:17 Meteoroloji uyardı! Lodos geri dönüyor
11:08 Son dakika gündem haberleri
11:04 Bir bebek ihmali daha! 4 aylık bebeklerini arabada bırakıp alışverişe gittiler!
10:58 Kılıçdaroğlu verdiği sözü tuttu! Marketlere yolladığı mektubu ''Güldük eğlendik, şimdi işimize dönelim'' sözleriyle paylaştı
10:54 Kasım ayında otomobil satışları yüzde 33.2 azaldı
10:48 Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!
10:47 Lütfi Elvan'ın istifası: İki hafta önce istifa etti, şimdi kabul edildi!
10:36 İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!
10:30 Bitcoin, Ethereum ve Altcoin'lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?
10:26 Mansur Yavaş'tan yalanlama geldi! Tehdit iddialarına cevap vermemiş
Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı         
11:19
Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar Hurdaya dönen araçtan burunları bile kanamadan çıktılar         
11:11
Son dakika gündem haberleri Son dakika gündem haberleri         
11:08
Gittiği mağazada su yerine çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü Gittiği mağazada su yerine çamaşır suyu içen Aslı Hatemi ölümden döndü         
11:01
Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir         
10:54
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi!         
10:22
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
"Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor "Kara şifa" deniliyor, 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı hepsini kesiyor         
14:45
Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 11:25:23. #1.11#
SON DAKİKA: İlkadım Belediyesi 'Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne üye oluyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement